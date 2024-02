Ces fonctions Galaxy AI seront bientôt disponibles sur les téléphones Samsung de dernière génération

Dans une interview exclusive avec TechRadar suite à Galaxy Unpacked 2024, Samsung a confirmé qu'une sélection de ses nouvelles fonctionnalités d'IA Galaxy serait disponible sur les téléphones Galaxy S23 «dans la première moitié de l'année», et maintenant on a une meilleure idée des fonctionnalités spécifiques qui feront le saut entre les générations.

Comme repéré par l'utilisateur X Tarun Vats (via SamMobile), Samsung a listé Cercle pour Chercher, Traduction en Temps Réel, Assistant Note et Assistant Photo comme fonctionnalités qui arrivent bientôt sur le Samsung Galaxy S23 Ultra. On est confiant que ces fonctionnalités seront également disponibles sur le Galaxy S23 standard, le Galaxy S23 Plus, le Galaxy S23 FE, le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5.

Inversement, aucun message de ce type n'apparaît à côté du Galaxy S22 Ultra, du Galaxy Z Fold 4, du Galaxy Z Flip 4, du Galaxy A54 ou du Galaxy A34 sur le site de Samsung, ce qui confirme plus ou moins qu'aucun de ces téléphones (ni aucun téléphone de leurs séries respectives) n'obtiendra de fonctionnalités Galaxy AI de sitôt, si jamais.

Samsung officiall web app pic.twitter.com/J3vB0AqmtQFebruary 5, 2024 See more

Quand interrogé sur l'uniformité du chipset entre le Galaxy S23 FE et le Galaxy S22 lors de Galaxy Unpacked 2024, le cadre de Samsung, Patrick Chomet, a dit à TechRadar que «pour l'instant, [Samsung] limite Galaxy AI aux appareils de dernière génération», même si le premier fonctionne avec le même chipset Exynos 2200 que le dernier. Evidemment, Samsung groupe donc ses téléphones compatibles avec Galaxy AI par date de sortie, plutôt que par matériel interne.

Dans tous les cas, on sait maintenant que quatre des meilleures fonctionnalités Galaxy AI - Cercle pour Chercher, Traduction en Temps Réel, Assistant Note et Assistant Photo - arriveront sur les téléphones Galaxy S23 dans les prochains mois, et on s'attend à ce qu'elles soient ajoutées via la mise à jour de One UI 6.1 de Samsung.

Alors, que font exactement ces fonctionnalités ? Eh bien, Cercle pour Chercher est essentiellement une version améliorée de Google Lens ; cela vous permet de rechercher sur Google des objets en utilisant rien d'autre que votre doigt (ou un S Pen) et le bouton d'accueil de votre téléphone.

Traduction en Temps Réel permet, comme son nom l'indique parfaitement, une traduction en temps réel, bidirectionnelle par voix et texte des appels téléphoniques au sein de l'application native Téléphone de Samsung, ce qui est utile lorsque l'on a besoin de communiquer avec quelqu'un qui ne parle pas notre langue (et vice versa).

La fonctionnalité Assistant Note utilise l'IA pour résumer le texte des Samsung Notes dans des modèles faciles à lire, tandis que Assistant Photo nous permet d'ajuster l'angle des images et de remplir l'espace vide résultant avec du contenu généré par IA qui correspond à la scène. Patrick Chomet de Samsung a défendu l'éthique de cette dernière fonctionnalité dans une interview avec TechRadar [en anglais].

De nombreuses autres fonctionnalités Galaxy AI – Interprète, Assistant Chat, Assistant Transcription, et ainsi de suite – sont disponibles sur les téléphones Galaxy S24 de Samsung, mais nous attendons encore la confirmation de leur passage imminent sur les téléphones Samsung de la génération précédente.

Pour l'instant, cependant, les propriétaires de Galaxy S23 peuvent être assurés qu'ils pourront très bientôt profiter des quatre plus grandes fonctionnalités de Galaxy AI.