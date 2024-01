Galaxy AI de Samsung : il pourrait transformer la façon dont vous utilisez votre téléphone

L'IA est désormais utilisée à tout bout de champ, comme une sorte de tic verbal ajouté à la fin de chaque phrase prononcée par les entreprises technologiques modernes. Pourtant, on se surprend à croire en la gamme Samsung Galaxy S24 imprégnée d'IA de Samsung, et vous pourriez y croire aussi.

On vous pardonnerait si vous vous sentiez submergé par le volume impressionnant de fonctionnalités liées à l'IA dévoilées lors de l'événement effréné Samsung Unpacked de mercredi. Un jeu à boire basé sur chaque fois que Samsung dit "IA" aurait laissé même le buveur le plus résistant dans un état d'ébriété. Mais cela n'était pas un simple jeu pour vanter l'engagement de Samsung envers une stratégie future d'intelligence artificielle. Samsung a dépeint un tableau de la gamme Samsung Galaxy S24 transformée par son nouvel Galaxy IA. On ne le croirait pas si on n'avait pas vécu, juste quelques jours auparavant, presque toutes les innovations en IA que Samsung a à offrir. C'est de l'IA pratique avec un but et un objectif à plusieurs volets.

L'IA Galaxy de Samsung (qui est à la fois son IA développée en interne et ce qu'elle a recueilli auprès de son partenaire, Google) est parsemée dans toute la gamme Samsung Galaxy S24 Ultra (ainsi que dans les moins connus Galaxy S24 et S24 Plus). Elle se trouve, pour n'en nommer que quelques-unes :

Chat

Notes

Enregistreur

Appels

Photographie

Vidéo

Recherche

On a testé pratiquement toutes ces fonctionnalités et on a trouvé qu'elles étaient presque toutes utiles et pas du tout intrusives. Il y en avait même une qui nous a vraiment enchantés. Certes, Google a dévoilé fin de l'année dernière le premier "téléphone IA" – le Google Pixel 8 – mais nombre de ses fonctionnalités d'IA les plus impressionnantes n'étaient pas disponibles au lancement et certaines, comme la fonctionnalité Best Take, pourraient sembler un peu trop poussées pour la plupart des gens.

Les fonctionnalités IA du Samsung Galaxy sont généralement faciles à utiliser, simples et souvent proactives. La meilleure illustration se trouve naturellement dans la photographie où le système de caméra du Galaxy S24 analyse discrètement vos photos et essaie de vous aider à en tirer le meilleur parti. Lors de nos démonstrations, on a vu qu'il détectait les ombres et les reflets et proposait de les corriger en un clic. La nature non-destructive des corrections IA est appréciée et la qualité finale des photos est la raison pour laquelle vous finirez par partager ces images.

Il est souvent difficile de distinguer quelle IA est celle de Samsung, quelle IA est celle de Google, et lesquelles fonctionnent localement ou nécessitent un accès au cloud. Sur le Google Pixel 8, certaines fonctionnalités IA (comme le Magic Eraser, le Video Boost et l'IA Wallpaper) nécessitent une connexion Internet. Dans notre évaluation relativement brève, il semblait que davantage de capacités IA de Samsung étaient locales (ou au moins hybrides). La série Galaxy S24 comprend la possibilité de décider au niveau du système si on veut traiter nos données IA sur l'appareil. On doit supposer que dire oui désactiverait un certain pourcentage des fonctionnalités IA de Galaxy.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Globalement, nous avons trouvé assez simple d'essayer certains outils de manipulation d'images très puissants.

Ces outils sont suffisamment puissants pour parfois un peu trop modifier la réalité. À un moment, nous avons pris l'image d'un skateboarder effectuant un saut, l'avons déplacé de quelques centimètres en l'air et incliné pour rendre les images plus spectaculaires. C'est impressionnant mais ce n'est pas la réalité. Cependant, cela fait aussi des choses utiles comme supprimer les objets de fond inutiles pour que les gens se concentrent sur votre sujet. Selon notre expérience, le Samsung Galaxy S24 Ultra le fait très bien. Lorsque nous avons pris un selfie avec une plante qui s'immisçait dans la prise de vue, il nous a suffi de choisir la fonction d'édition, de faire glisser notre doigt autour du mini-arbuste gênant, puis d'attendre une seconde pour qu'il soit comme par magie effacé sans laisser de trace.

Parole, ton et texte de l'IA

L'utilité de la traduction en direct lors des appels est indéniable. Quand on l'a essayée, c'était un peu plus haché et moins fluide que ce qu'on aurait aimé. On parlait en anglais et cela traduisait et prononçait nos mots en coréen. Notre interlocuteur coréen parlait dans sa langue natale et le téléphone traduisait et parlait en anglais. Il fallait appuyer sur le bouton du micro à chaque fois pour que cela fonctionne.

Nous sommes plutôt à l'aise pour envoyer des messages sur notre téléphone, ce qui signifie qu'on ne se soucie pas trop de notre ton. Cependant, on reconnaît qu'on discute différemment avec nos collègues qu'avec notre épouse. Avons-nous besoin d'une IA pour nous aider à rédiger une réponse plus appropriée ? On ne sait pas, mais quand on l'a vue en action il y a quelques jours, on a apprécié la rapidité avec laquelle on pouvait changer de ton. "Décontracté", "Shakespeare", et d'autres viennent de l'IA générative Gemini Nano de Google. C'est celle qui est assez petite pour fonctionner localement (d'où le nom "Nano"). L'assistance sur le ton est probablement le type d'IA sur lequel certains compteront beaucoup tandis que d'autres, comme nous, ne l'utiliseront probablement jamais.

Sur notre iPhone, on compte beaucoup sur Notes pour garder une trace des entretiens, des pensées et idées aléatoires, des listes de courses et de nombreux autres textes. On peut apprécier l'idée que Galaxy AI donne un sens à tout cela, en résumant et organisant les pensées. Dans Chat, on a été heureux de voir comment une conversation entre nous et un représentant de Samsung pouvait être reconnue comme deux interlocuteurs distincts. C'est quelque chose qui manque souvent dans les logiciels de transcription. Naturellement, des résumés de tout cela seraient pratiques.

L'une des utilisations les plus intelligentes de l'IA que nous avons vue est le ralenti instantané. C'est une idée simple : ajouter une fonction d'enregistrement vidéo au ralenti là où elle n'existait pas. Pour notre test, nous avons couru à travers une pièce tandis que quelqu'un nous filmait avec le Galaxy S24 Ultra. En la visionnant, la représentante de Samsung a maintenu son doigt sur la vidéo enregistrée pendant quelques secondes, le système introduisant instantanément de nouvelles images pour créer un effet de ralenti. Si nous n'avions pas su que ces images étaient générées par l'IA, nous n'aurions jamais rien soupçonné. Ça a fonctionné à merveille et nous parions que ce sera une fonctionnalité très populaire.

Enfin, il y a la nouvelle fonction "Cercle pour Rechercher", qui utilise l'IA pour comprendre instantanément ce que vous avez encerclé avec votre doigt ou le S Pen. Nous avons pris une photo d'une basket, puis l'avons encerclée dans l'application appareil photo pour obtenir instantanément des résultats précis sur la marque et le modèle, et bien sûr, où l'acheter. Nous avons ensuite fait de même avec une photo d'un cactus. Nous apprécions la façon dont cela réduit la distance entre votre perception et votre intention de recherche. Nous ne savons pas toujours ce que nous regardons. Cette IA, si.

Ce que la gamme Galaxy S24 et Galaxy AI n'introduisent pas, c'est un nouvel assistant virtuel. Bixby existe toujours sur le téléphone, mais vous remarquerez que Samsung n'en a pas parlé. Bixby ne bénéficie pas d'une injection de Galaxy AI ou même de Google Gemini. La stratégie d'IA de Samsung ne vise pas à répondre aux mystères de l'univers. Au lieu de cela, Galaxy AI se concentre sur vos mystères plus prosaïques dans la recherche, les images, le texte, les appels, la vidéo et les notes. Ce n'est pas que le Samsung Galaxy S24 Ultra est le téléphone AI parfait ou même le meilleur smartphone en général. Il est trop tôt pour évaluer ces choses. C'est cependant une implémentation de l'IA rationnelle, bien pensée et, à notre avis préliminaire, utile.