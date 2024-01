One UI 6.1, la grande mise à jour de Samsung, sera bientôt disponible - voici les 7 meilleures nouveautés

La grande mise à jour One UI 6.1 de Samsung a été déployée sur la nouvelle série Samsung Galaxy S24 - y compris le Galaxy S24 Plus et le Galaxy S24 Ultra - et les appareils plus anciens sont en passe de l'obtenir également. Les Galaxy S21, Galaxy S22, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 devraient tous recevoir la mise à jour au cours du premier semestre 2024.

Lorsque cette mise à jour arrivera, un grand nombre de nouvelles fonctionnalités impressionnantes arriveront sur vos téléphones Samsung. Nous avons donc mis en évidence sept de nos préférées ci-dessous pour vous indiquer ce que vous pouvez attendre de la dernière mise à jour.

Notez que les fonctions d'intelligence artificielle de cette liste nécessitent une connexion Internet et ne sont disponibles que sur les S23, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5 et Tab S9. Selon Samsung, les téléphones plus anciens comme le S22 ne seront pas concernés.

1. Widgets sur l'écran de verrouillage

L'Android de Google explore peut-être le retour des widgets sur l'écran de verrouillage de votre téléphone, mais Samsung y revient directement avec One UI 6.1. Les widgets actuellement pris en charge comprennent les applications Calendrier, Samsung Santé, Météo et Horloge.

Les widgets arrivent sur votre écran de verrouillage (Image credit: Future / Axel Metz)

2. Quick Share (partage rapide) avec tout le monde

Quick Share de Samsung et Nearby Share de Google sont enfin capables d'interagir l'un avec l'autre. Ainsi, lorsque vous essayez d'utiliser Quick Share dans One UI 6.1, vous pourrez envoyer votre fichier à toute personne utilisant un téléphone Android, et pas seulement à d'autres propriétaires de téléphones Samsung.

3. Paramètres de protection de la batterie

Dans One UI 6.1, vous disposerez de trois nouvelles options de protection de la batterie dans le menu Paramètres afin de préserver la santé de la batterie de votre téléphone lorsque vous le chargez pendant la nuit.

L'option de base permet à votre téléphone d'arrêter la charge à 100 % et de ne la redémarrer que lorsqu'elle atteint 95 % ; l'option adaptative permet d'interrompre la charge à 80 % et de la redémarrer pour qu'elle soit prête à temps pour votre première alarme de la journée lorsque vous la débranchez ; et l'option maximale permet de plafonner la charge maximale de votre téléphone à 80 %.

Les appareils photo Samsung sont dotés de nouvelles fonctions utiles (Image credit: Samsung)

4. Widget de l'appareil photo Expert RAW personnalisé

Ce widget pour l'application Expert RAW - une version améliorée de l'application appareil photo de base qui donne aux utilisateurs plus de contrôle et des images de meilleure qualité et moins compressées - vous permettra de la lancer avec vos paramètres préférés déjà appliqués.

Vous pouvez choisir d'ouvrir l'appareil photo selfie ou l'appareil photo arrière, et de passer directement aux modes Astrophoto, Multi-Exposition ou Filtre ND. Vous pouvez également choisir un arrière-plan personnalisé pour le widget - peut-être l'une des photos que vous avez prises pour vous rappeler les paramètres que vous avez choisis.

5. Modifications de photos AI

Passons maintenant à toutes ces fonctionnalités d'IA, qui ne seront disponibles que sur les S23, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5 et la Tab S9. Tout d'abord, il y aura beaucoup de nouvelles éditions de photos alimentées par l'IA disponibles avec UI 6.1 - vous pouvez repositionner des objets dans votre image, les effacer et même demander à l'IA d'étendre vos clichés au-delà de leurs frontières d'origine, l'IA générative comblant les lacunes.

Si vous avez utilisé les fonctionnalités de Magic Eraser et d'IA de Google sur le Google Pixel 8, alors vous devriez avoir une assez bonne idée de ce qui vous attend.

Un zoom impressionnant et des outils d'intelligence artificielle vous aideront à prendre de meilleures photos. (Image credit: Samsung )

6. Fonds d'écran générés par l'IA

En parlant des téléphones Google Pixel 8, la fonction de fond d'écran IA qui est apparue pour la première fois sur ces appareils arrive sur les téléphones de Samsung. Vous pouvez choisir parmi une grande variété de thèmes et de sujets et l'IA générative produit une image qui correspond à votre requête.

Il est intéressant de noter que la seule différence avec la version Google est que Samsung appliquera un petit filigrane au bas de l'image.

7. Traduction en direct lors des appels téléphoniques

La prochaine fois que quelqu'un vous parlera au téléphone dans une autre langue, vous pourrez compter sur votre appareil pour fournir une traduction en temps réel, grâce à la mise à jour One UI 6.1.

De plus, lorsque vous répondez, votre téléphone Samsung traduira ce que vous dites - et un seul d'entre vous aura besoin d'un téléphone Samsung pour que cela fonctionne.