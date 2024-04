Fuites de nouvelles photos du Google Pixel 9 - ainsi que du prix du Pixel 8a

Le Google Pixel 9 devrait apparaître vers le mois d'octobre, et de nouvelles photos fuitées sont arrivées pour montrer le combiné principal sous tous les angles - et en même temps, nous avons aussi obtenu une prédiction du prix du Google Pixel 8a.

Premièrement, les photos, provenant du site russe Rozetked (via Android Police). Vous pouvez voir comment la barre de la caméra arrière est devenue un îlot de caméra arrière. Les coins sont plus arrondis, et les côtés sont plus plats, par rapport à ce que nous avons vu avec le Google Pixel 8.

Comme toujours avec les fuites, nous devons être prudents lorsque nous évaluons l'authenticité de ces images, mais l'appareil présenté ici correspond aux rendus non officiels qui ont précédemment fait leur chemin sur le web.

Bien que le look modifié ne soit pas au goût de tout le monde, il est toujours reconnaissable comme un téléphone Pixel, grâce à ce large îlot de caméras. Nous pouvons également voir le port USB-C, les boutons habituels d'alimentation et de volume, ainsi qu'un emplacement pour la carte SIM au bas de l'appareil.

Google Pixel 8a : Un smartphone milieu de gamme plus cher

Le Google Pixel 7a lancé en mai 2023 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Passons maintenant à la fuite du prix du Pixel 8a, qui nous vient de PassionateGeekz (et Notebookcheck). Ce n'est pas une source dont nous avons beaucoup entendu parler par le passé, alors encore une fois, prenez cela comme une rumeur non confirmée pour le moment.

Apparemment, les listes de détaillants au Canada fixent le prix de la version 128 Go du Pixel 8a à 708,99 $ CA, tandis que l'édition 256 Go s'affiche à 792,99 $ CA - ce qui confirme les rumeurs précédentes selon lesquelles le combiné de milieu de gamme va augmenter son prix cette année.

Bien entendu, Google n'utilisera pas les conversions de devises standard pour ses prix mondiaux, mais pour référence, cela donne 665 € pour la variante la moins chère et 745 € pour la variante la plus chère.

Le Google Pixel 7a a été initialement mis en vente pour 509 €, et 599 $ CA au Canada, ce qui signifie qu'une hausse de prix assez substantielle pourrait se profiler à l'horizon. Le Pixel 8a sera probablement dévoilé lors de l'événement Google I/O 2024, le 14 mai.