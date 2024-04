Le Google Pixel 9 pourrait bénéficier d'une IA améliorée

Compte tenu du nombre de fonctionnalités d'IA que Google a intégré dans les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, nous nous attendions déjà à encore plus d'intelligence artificielle dans le Google Pixel 9 - et une nouvelle fuite suggère que c'est effectivement ce qui est en route.

Le fouilleur de code bien connu @AssembleDebug (via MSPowerUser) a trouvé de nouvelles références intéressantes dans le composant AI Core qui fait partie d'Android. Elles mentionnent la génération de texte à partir d'images, la réécriture de texte et les conversations de type question-réponse.

Ce sont des fonctions d'IA désormais familières, mais la suggestion est que le Google Pixel 9 traiterait ces tâches sur l'appareil lui-même, sans rien envoyer au cloud - ce qui serait plus rapide, et plus sûr (parce que vos conversations d'IA ne vont nulle part ailleurs).

AI Core se trouve actuellement sur le Pixel 8 Pro et les téléphones Samsung Galaxy S24, il est donc possible que ces fonctionnalités intégrées à l'appareil arrivent également sur d'autres combinés - bien qu'il soit possible que des processeurs de nouvelle génération soient nécessaires pour les gérer correctement.

Puissance de l'IA dans le Google Pixel 9

New Google Pixels will get some new On-Device Ai capabilities More info - https://t.co/6b2hWowdKL#Google #Android #GooglePixel pic.twitter.com/kfsN74wNiCApril 17, 2024 See more

Pour que les téléphones soient aussi intelligents que ChatGPT ou Dall-E sans se référer à des serveurs de données dans le cloud, ils doivent embarquer leurs propres modèles d'IA - et un téléphone doit être relativement haut de gamme pour répondre aux demandes de traitement.

Le plus petit modèle d'IA de Google, Gemini Nano, est disponible sur le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, et les téléphones phares de 2025 de Google, Samsung et d'autres devraient comporter à la fois des modèles plus avancés et des performances supplémentaires pour y faire face.

Il y a déjà eu de nombreuses rumeurs sur ce qu'Apple pourrait apporter à la fête avec l'iPhone 16. Selon un rapport, Apple dépenserait plus d'un milliard de dollars par an pour le développement de l'IA, et l'on s'attend à ce que l'IA intégrée à l'appareil joue un rôle important dans l'équation, en raison des règles strictes d'Apple en matière de protection de la vie privée. En effet, un autre rapport récent affirme que le chipset de l'iPhone 16 Pro - qui sera probablement l'A18 Pro - pourrait être conçu avec l'IA à l'esprit, en particulier pour que toutes les fonctions d'IA puissent être exécutées sur l'appareil, plutôt que dans le cloud.

Si c'est le cas, cela pourrait donner à l'iPhone 16 un argument de vente clé en matière de confidentialité par rapport à ses rivaux Android - à moins que Google ne suive le mouvement avec le Pixel 9.

Il est peu probable que le Pixel 9 apparaisse avant octobre, mais nous avons déjà entendu beaucoup de choses sur ce qui pourrait arriver : le Pixel 9 pourrait arriver avec des mises à niveau dans le département de l'affichage, et la série de téléphones est également censée adopter un design plus plat.

La messagerie par satellite est une autre caractéristique du Pixel 9 qui a fait l'objet d'une fuite, et nous nous préparons à trois modèles cette année : un Pixel 9, un Pixel 9 Pro, et un nouveau Pixel 9 Pro XL (le Pixel Fold 2 pourrait également être placé dans la même série, apparemment).