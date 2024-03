iPhone 16 Pro : une puce qui pourrait être conçue pour l'IA

Il semble de plus en plus que Apple mise gros sur l'IA avec la ligne de l'iPhone 16, car suite aux rapports indiquant que l'iPhone 16 pourrait bénéficier de RAM supplémentaire et de plus de stockage pour aider avec l'IA, nous apprenons désormais que le chipset A18 Pro attendu dans au moins certains modèles d'iPhone 16 sera conçu pour améliorer l'IA en local.

Selon une note d'analyste de Jeff Pu chez Haitong International Tech Research, vue par 9to5Mac, Pu indique que le A18 Pro "aura une surface de puce plus grande (comparée au A17 Pro), ce qui pourrait être une tendance pour le calcul d'IA en périphérie".

L'IA en périphérie fait référence à l'exécution de tâches d'IA sur le téléphone lui-même, plutôt que dans le cloud, ce qui est avantageux puisque cela peut être plus rapide et ne nécessite pas de connexion internet. Toutefois, comme le note 9to5Mac, augmenter la surface de la puce pour y parvenir peut avoir un impact négatif sur l'efficacité énergétique et la dissipation de la chaleur, donc cela pourrait comporter certains inconvénients.

Conçu pour l'IA à plus d'un titre

Ce changement de chipset – s'il s'avère vrai – pourrait ne pas être le seul moyen par lequel le A18 Pro est conçu avec l'IA en tête, car nous avions précédemment entendu dire que le A18 Pro pourrait également avoir plus de cœurs pour son Moteur Neuronal que le A17 Pro.

On s'attend à ce que le A18 Pro soit utilisé dans l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max, mais certains rapports suggèrent que le A18 Pro pourrait également être utilisé dans l'iPhone 16 standard et l'iPhone 16 Plus, donc il est possible que les quatre téléphones à venir disposent d'un chipset axé sur l'IA.

Cependant, bien qu'il semble qu'Apple travaille ardemment sur le matériel axé sur l'IA, cela pourrait laisser une partie du logiciel à Google, car des rapports indiquent qu'Apple pourrait utiliser Google Gemini pour alimenter certaines des fonctionnalités d'IA de l'iPhone 16.

Nous devrions être fixés en septembre, puisque c'est à ce moment que la ligne de l'iPhone 16 devrait probablement être lancée.