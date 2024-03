iPhone 16 : les fonctions d'intelligence artificielle pourraient s'appuyer sur Google Gemini

Nous entendons depuis un certain temps qu'Apple travaille dur pour apporter des fonctions d'IA à la gamme iPhone 16, mais plutôt que de les développer à partir de zéro, il semble qu'Apple pourrait s'appuyer au moins partiellement sur les modèles d'IA de Google.

C'est ce que révèle un rapport de Bloomberg (via 9to5Google), qui affirme qu'Apple est en "négociations actives" pour obtenir une licence de Google Gemini, le dernier modèle de langage étendu (LLM) et chatbot d'intelligence artificielle de Google.

On ne sait pas exactement pour quelles fonctionnalités Apple utiliserait Google Gemini, mais le rapport donne l'exemple de la génération de textes et d'images, ce qui pourrait signifier des choses comme des fonds d'écran générés par l'IA ou des résumés d'articles.

La même intelligence artificielle partout

Si Apple obtient une licence pour Gemini, nous pourrions alors constater que toutes les grandes marques de smartphones ont des fonctionnalités d'IA similaires, car en plus d'utiliser sa propre IA sur la gamme Google Pixel 8, Google Gemini est également utilisé pour certaines des fonctionnalités d'IA sur la série Samsung Galaxy S24.

Cela s'est traduit par des fonctionnalités d'IA quasi identiques proposées sur les Pixel 8 et les Galaxy S24, certaines partageant même la même marque, comme Circle to Search, qui est disponible sur les deux gammes.

Il semble cependant peu probable qu'Apple propose les mêmes fonctionnalités avec la même marque ; nous nous attendrions plutôt à ce que l'entreprise exploite Google Gemini pour alimenter des outils d'IA de sa propre création.

Et ce, si ce partenariat se concrétise - Apple aurait également été en pourparlers avec OpenAI, et pourrait donc utiliser un autre LLM à la place.

L'IA d'Apple

Quoi qu'il en soit, Apple ne dépendra probablement pas entièrement des modèles d'IA d'une autre société, puisque la société dépenserait plus d'un milliard de dollars par an pour le développement de l'IA ; et - comme l'a repéré Thurrott - la société a récemment révélé qu'elle travaillait sur un ensemble de LLM appelé MM1, conçu pour l'inférence du langage naturel, la réponse à des questions basées sur des visuels et le sous-titrage d'images.

Il semble donc que même si Apple n'a pas encore annoncé de fonctionnalités d'IA majeures, elle travaille discrètement sur certaines d'entre elles - bien que si elle se rapproche également de Google et d'OpenAI, elle n'est peut-être pas aussi avancée que Google.

Nous aurons peut-être une idée plus précise lors de l'événement pour développeurs WWDC 2024 d'Apple, qui devrait se tenir en juin et qui comprendra probablement l'annonce d'iOS 18. Ou, à défaut, nous devrions voir une partie de ce sur quoi Apple a travaillé à l'occasion de l'annonce de la gamme iPhone 16, que nous attendons pour le mois de septembre.