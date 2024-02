iPhone 16 : la puce A18 pourrait aider Apple à battre l'IA du Samsung Galaxy S24

Avec la gamme Samsung Galaxy S24 et la série Google Pixel 8 qui affichent tous deux de sérieuses compétences en IA, Apple a du rattrapage à faire, mais il semble que la ligne iPhone 16 pourrait être équipée pour égaler ou surpasser ces téléphones en termes de capacités en IA.

Selon le site taïwanais Economic Daily News (via 9to5Mac), le Neural Engine dans le chipset A18 que nous attendons pour la ligne iPhone 16 aura "significativement" plus de cœurs que le Neural Engine dans l'A17 Pro utilisé par l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max.

Le Neural Engine est une partie des puces d'Apple conçue spécifiquement pour alimenter les tâches d'IA et d'apprentissage automatique, donc c'est un composant clé de toute grande avancée en IA qu'Apple pourrait réaliser. En tant que tel, il serait logique qu'Apple augmente le nombre de cœurs disponibles pour le Neural Engine dans son prochain chipset pour smartphone.

Le site ne précise pas combien de cœurs le Neural Engine de l'A18 pourrait avoir, mais l'A17 Pro en a 16, donc il y en aurait de toute façon plus que cela si c'est correct. Ce serait également la première fois qu'Apple augmente le nombre de cœurs dans son Neural Engine depuis l'iPhone 12, donc cela pourrait être le plus grand bond que nous ayons vu dans les capacités en IA de l'iPhone depuis un bon moment.

Cela dit, le nombre de cœurs n'est pas tout, car le Neural Engine de l'A17 Pro est jusqu'à deux fois plus rapide que celui de l'A16 Bionic, malgré le fait qu'il ait le même nombre de cœurs. Nous prendrions tout de même cette fuite avec des pincettes, mais nous nous attendons pleinement à ce que l'A18 offre des capacités en IA significativement améliorées d'une manière ou d'une autre.

Une mise à jour iPhone Pro uniquement ?

Cependant, bien que certains rapports suggèrent que chaque modèle d'iPhone 16 aura un chipset A18, il vaut la peine de noter que ces dernières années, Apple a réservé ses chipsets les plus récents pour les téléphones Pro. Nous avons également entendu dire que certaines fonctionnalités d'IA pourraient être exclusives à l'iPhone 16 Pro et à l'iPhone 16 Pro Max, ce qui pourrait signifier que l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus auraient un chipset inférieur.

Que ce soit l'A17 Pro, qui est actuellement le chipset de smartphone le plus avancé d'Apple, ou une version inférieure de l'A18 – peut-être une qui n'a pas autant de cœurs Neural Engine – reste à voir.

Au moins, il semble de plus en plus probable que les modèles Pro de cette année auront le matériel pour égaler les capacités en IA de Samsung et Google. Reste à savoir s'ils auront également le logiciel et les fonctionnalités. Nous devrions découvrir cela en septembre, car c'est à ce moment que la ligne iPhone 16 devrait être lancée.