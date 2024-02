iPhone 16 Pro Max est le modèle à acheter cette année, d'après une fuite massive de spécifications

Il ne fait guère de doute que l'iPhone 16 Pro Max sera le meilleur iPhone à son lancement plus tard cette année, ainsi que probablement l'un des meilleurs téléphones tout court, mais une nouvelle fuite de spécifications détaillées suggère qu'il pourrait être nettement meilleur que l'iPhone 16 Pro.

Selon l'informateur yeux1122 qui a écrit sur le site sud-coréen Naver (via BGR), l'iPhone 16 Pro Max aura une batterie plus grande que celle de l'iPhone 15 Pro Max, donc supérieure à 4 441mAh. Non seulement cela, mais il serait également plus économe en énergie, avec ces deux améliorations combinées pour faire de cette batterie la plus durable jamais vue sur un iPhone.

Ils ne listent pas la capacité de la batterie, mais une autre fuite récente a évalué la batterie de l'iPhone 16 Pro Max à 4 676mAh, ce qui corrobore cette nouvelle affirmation. Yeux1122 dit que l'iPhone 16 Pro aura aussi une batterie plus grande que son prédécesseur, mais qu'il ne rivalisera pas, sans surprise, avec l'iPhone 16 Pro Max en termes de taille ou de longévité.

L'iPhone 16 Pro Max pourrait également avoir un avantage en ce qui concerne les caméras, car il est censé avoir une caméra "Super Périscope", tandis que l'iPhone 16 Pro hériterait du zoom optique 5x de l'iPhone 15 Pro Max.

On a déjà entendu parler d'une caméra super-périscope ou super-téléobjectif auparavant, avec des fuites précédentes suggérant qu'elle pourrait offrir un zoom à plus longue distance – peut-être de 10x ou plus.

Au-delà de cela, les autres spécifications de l'iPhone 16 Pro et de l'iPhone 16 Pro Max énumérées ici sont largement les mêmes pour les deux téléphones, et réitèrent également ce que nous avons entendu auparavant. Cela inclut un nouveau chipset A18 Pro, un bouton de capture pour prendre des photos et filmer des vidéos, jusqu'à 2TB de stockage, une caméra ultra-large de 48MP (contre 12MP sur les modèles actuels), et 8GB de RAM, cette spécification de RAM étant la même que sur les modèles Pro actuels.

iPhone 16 : Des écrans plus grands, des cadres plus petits et une IA exclusive

La source affirme également que leurs écrans seront légèrement plus grands que ceux des modèles actuels, avec l'iPhone 16 Pro ayant un écran de 6,3 pouces et l'iPhone 16 Pro Max un de 6,9 pouces. Cela les rendrait tous les deux 0,2 pouces plus grands que leurs prédécesseurs, ce que nous avons déjà entendu. Mais intéressant, la source affirme également que la taille physique des téléphones ne changera pas beaucoup, grâce à des bordures plus petites.

Une autre affirmation intéressante ici est que l'iPhone 16 Pro et Pro Max auront des fonctionnalités IA exclusives, ce qui suggère que ces fonctionnalités pourraient ne pas être disponibles sur l'iPhone 16 standard ou l'iPhone 16 Plus.

La source ne précise pas de quelles fonctionnalités il s'agit, mais elles pourraient être liées aux capacités de zoom améliorées des modèles Pro, ou être activées par la puissance supplémentaire que ces téléphones sont susceptibles d'avoir.

Enfin, ils affirment que le cadre en titane de ces téléphones sera moins cher à produire qu'il ne l'était pour l'iPhone 15 Pro et Pro Max, grâce à des améliorations dans le processus de production, il est donc possible que ces économies soient répercutées sur les consommateurs.

Il y a donc beaucoup à considérer ici, et les iPhone 16 Pro et Pro Max semblent être de grandes mises à niveau si tout cela se confirme. Mais entre son autonomie impressionnante et son zoom à longue distance, l'iPhone 16 Pro Max semble être le téléphone à choisir si on peut accepter le prix inévitablement élevé.