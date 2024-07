Google vient de nous donner un premier aperçu du Pixel 9 Pro Fold

Google prend de l'avance sur lui-même ou veut simplement devancer d'autres fuites. Quelques heures seulement après nous avoir donné un premier aperçu du Pixel 9 Pro, le géant de la technologie a partagé un autre teaser qui confirme l'arrivée de son Pixel Fold de deuxième génération.

Le teaser, intitulé « Google Pixel 9 Pro Fold », confirme le nouveau nom et nous donne notre meilleur aperçu de l'appareil à ce jour. Il montre l'écran principal interne, la charnière et l'arrière, qui présente un module de caméra principal redessiné.

Bien sûr, l'appareil est également équipé de Google Gemini et montre la fonction principale probable avec « Oh Hi, AI » sur l'écran. Avant que l'appareil n'apparaisse, Google montre également ses capacités de génération de texte.

Introducing the Google Pixel 9 Pro Fold - YouTube Watch On

La plus grande révélation de ce teaser, cependant, serait une confirmation du nouveau schéma de dénomination, qui déplace le Pixel Fold vers le reste de la famille de smartphones de Google et avec une partie du matériel. Notamment, la barre de caméra horizontale plus fine qui ressemblait au Pixel 8 ou Pixel 7 sur le Pixel Fold original est remplacée par une bosse de caméra carrée avec deux rangées d'objectifs, un flash et un microphone.

Tout comme le Pixel 9 Pro, l'appareil photo carré semble assez épais, ce qui empêchera le Pixel 9 Pro Fold de reposer à plat sur une tablette, tout comme le Pixel Fold original et le Galaxy Z Fold de Samsung. Le reste du design correspond à certaines fuites antérieures de l'appareil, ce qui montre que Google vise à toucher une nouvelle corde sensible avec la deuxième génération.

Une chose que nous ne sommes pas sûrs de comprendre, cependant, c'est le nom mis à jour - Pixel Fold 2 ne roule pas seulement mieux sur la langue, mais est aussi considérablement plus court. Néanmoins, si l'on en croit les fuites, le Pixel 9 Pro Fold devrait arborer des écrans plus grands à l'avant et à l'intérieur, tout comme le Galaxy Z Fold 6, un traitement plus rapide pour une expérience réactive, et beaucoup de puissance pour ces nouvelles fonctionnalités d'IA.

Vous pouvez voir le teaser dans son intégralité ci-dessus. Google a également mis à jour une page de teaser sur sa boutique en ligne, appelant le Pixel 9 Pro standard et le Pixel 9 Pro Fold et vous permettant de vous inscrire pour obtenir plus d'informations.

Heureusement, vous n'aurez pas à attendre beaucoup plus longtemps, car Google devrait officiellement dévoiler le Pixel 9 Pro Fold aux côtés du Pixel 9 Pro et probablement quelques autres appareils lors de son événement du 13 août 2024, et TechRadar sera sur le terrain pour tout déballer au fur et à mesure.