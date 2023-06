Test Google Pixel 7

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Test rapide

Après la série phare Pixel 6 de l'année dernière, la gamme Pixel 7 ressemble à une simple mise à jour, mais en fait elle double ce qui fait que les téléphones de Google se distinguent des autres.

Comme le Pixel 7 Pro, le Pixel 7 arrive avec le dernier chipset Tensor G2 de Google, qui, associé à la propre réalisation de Google avec Android 13, offre une expérience utilisateur satisfaisante, avec des tâches quotidiennes rendues un peu plus faciles.

Si la plateforme Tensor de Google ne se compare généralement pas si favorablement dans les benchmarks face aux processeurs phares équivalents, c'est parce qu'elle est construite avec un objectif différent en tête : l'IA et le Machine Learning. Cela reste vrai pour le nouveau Tensor G2, et il améliore un certain nombre de facettes de l'expérience utilisateur du Pixel 7, de la qualité de l'appareil photo à la qualité des appels, en passant par la reconnaissance vocale et plus encore.

Le Pixel 7 arbore un design qui, bien que controversé, est réfléchi et haut de gamme. Les caméras se trouvent dans un imposant bandeau en aluminium qui aide le téléphone à se démarquer, en particulier dans sa gamme de prix, et la taille d'écran plus petite de 6,3 pouces et les bords plus minces (par rapport au Pixel 6) signifient que le Pixel 7 est plus confortable à tenir, et plus facile à mettre dans la poche, qu'auparavant.

Ses plus grandes lacunes concernent les domaines dans lesquels ce téléphone, de par sa conception, est à la traîne par rapport au Pixel 7 Pro, avec en tête des reproches son écran rafraîchi à seulement 90 Hz (contre 120 Hz sur le Pro) et l'absence d'un téléobjectif.

Malgré cela, l'expérience utilisateur semble soignée, les fonctionnalités prises en charge par l'IA sont uniques et fiables, et la promesse de plus de fonctionnalités via les " feature drops " à venir signifie que ce Pixel ne peut que s'améliorer avec le temps.

Prix et disponibilité du Google Pixel 7

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Annoncé le 6 octobre, en vente depuis le 13 octobre

Disponible à partir de 649 €

Le Google Pixel 7 a fait son entrée en précommande après son lancement le 6 octobre, et a commencé à être expédié à partir du 13 octobre. Ce Google Pixel est disponible a partir de 649 €. Sur certains marchés, Google a également offert la nouvelle Pixel Watch comme bonus de précommande.

Le prix ci-dessus concerne le modèle de base à 128 Go de stockage. Contrairement à l'iPhone 14 (et 14 Plus), il n'y a pas d'option de stockage de 512 Go - pour cela, vous devrez passer au Pixel 7 Pro, plus cher.

Il n'y a également pas d'adaptateur d'alimentation dans la boîte (un autre changement introduit avec la série Pixel 6), ce qui signifie que si vous voulez la charge la plus rapide possible pour votre Pixel 7 (21W) - et si vous voulez rester dans la famille - vous devrez payer à Google (à partir de) 25 € pour son adaptateur USB-C 30W compatible.

Rapport qualité-prix : 4/5

Design du Google Pixel 7

Image 1 of 6 (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Un design familier et unique établi par le Pixel 6.

Légèrement plus petit que le Pixel 6 mais donne toujours l'impression d'être grand pour la taille de son écran.

Résistant à l'eau et à la poussière selon la norme IP68

La gamme Pixel 6 de 2021 a marqué un changement notable dans la série pour un certain nombre de raisons, et le principal d'entre eux était le design des téléphones.

Alors que l'approche bicolore - illustrée par le Pixel 6 Kinda Coral - n'a pas été reportée sur cette dernière génération de Pixel, le Pixel 7 (et le Pixel 7 Pro) arborent une esthétique plus évolutive, plutôt que véritablement novatrice, avec une couleur unie derrière le dos arrondi Gorilla Glass Victus, divisé par des éléments métalliques.

La principale mise à jour visuelle concerne la " visière " en verre noir caractéristique d'une barre d'appareil photo qui cachait auparavant les différents objectifs de chaque téléphone. Cette année, elle a été remplacée par une barre à dominante métallique, qui met en valeur les objectifs au lieu de les cacher. C'est à la fois un facteur de division et un élément unique, qui fait que cette série de Pixel est tout aussi reconnaissable que la précédente dans un secteur surchargé.

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

En ce qui concerne le métal en question, l'utilisation d'aluminium légèrement texturé sur le Pixel 7 (il est poli sur le Pixel 7 Pro) donne au téléphone une qualité presque semblable à celle d'un bijou, en particulier sur l'option de couleur Lemongrass (Vert Citron) de cette génération (voir photo). Sur ce téléphone, le métal est teinté d'or, plutôt qu'argenté ou gris foncé, comme vous le trouverez sur les deux autres finitions disponibles : Snow (Neige) et Obsidian (Noir Volcanique).

Le choix de Google pour l'aluminium 100% recyclé (un matériau qu'Apple pourrait envisager d'adopter pour ses prochains iPhones), associé à l'empreinte légèrement plus petite du Pixel 7 standard (par rapport à son prédécesseur direct) aide à maintenir le poids du téléphone à un poids respectable de 197 grammes.

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

En optant pour un design similaire à celui des Pixel de l'année précédente, le Pixel 7 n'est pas le smartphone le plus svelte ou le plus élégant qui existe, et compte tenu de la taille de son écran, il semble toujours un peu trop grand dans la main. Cependant, le Pixel 7 n'est pas censé être un " mini " Pixel, par rapport au 7 Pro (le plus adapté à ce surnom serait le futur Pixel 7a, selon les rumeurs).

Comme sur le Pixel 6, il y a un port USB-C et un ensemble de filtres jumeaux sur le bord inférieur du cadre arrondi du téléphone. Le bouton d'alimentation et la bascule de volume descendent sur le côté droit, et l'ensemble est certifié IP68 contre l'eau et la poussière.

Design : 4/5

L'écran du Google Pixel 7

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Écran OLED Full HD+ 90 Hz "always-on" de 6,3 pouces au format 20:9

Écran protégé par du verre Gorilla Glass Victus

Le taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz paraît insuffisant.

Comme nous y avons déjà fait allusion, le Pixel 7 est un chouia plus petit que le Pixel 6, passant d'un écran de 6,4 pouces à 6,3 pouces. Cela aide à le différencier plus clairement du Pixel 7 Pro de 6,7 pouces et signifie également qu'il est un des rares téléphones Android qui vaut la peine d'être considéré à cette taille d'écran.

Le Pixel 7 a la même résolution Full HD+ et le même rapport d'aspect 20:9 que le Pixel 6, ce qui signifie que l'écran est imperceptiblement plus net que son prédécesseur, mais Google a réussi à augmenter la luminosité, de sorte qu'il fonctionne jusqu'à 1000 nits en utilisation normale, et peut pousser jusqu'à 1400 nits à son apogée (25% plus lumineux que celui de l'écran du Pixel 6) pour une meilleure visibilité dans un environnement lumineux.

Les bords ont également diminué, par rapport au modèle de l'année dernière (bien qu'il y ait toujours un " menton "), mais même avec les bords subtilement arrondis de l'écran protégé par du Gorilla Glass Victus, le téléphone semble toujours un peu plus volumineux que la taille de son écran ne le suggère. Bien qu'il s'agisse du plus petit modèle du duo de cette année, il présente la même taille d'écran que les anciens Pixel "XL", comme le Google Pixel 4 XL.

Une amélioration que nous aurions aimé voir cette année est un taux de rafraîchissement plus élevé pour l'écran. Vous obtenez toujours un joli écran OLED qui offre de larges angles de vue, de belles couleurs et des noirs profonds, et qui s'avère réactif, mais il plafonne toujours à seulement 90 Hz. Bien sûr, les propriétaires d'iPhone 14 pourraient encore l'envier, mais dans le monde Android, pour un appareil de ce calibre et de ce prix, une bascule entre une fréquence fixe de 60 Hz ou 90 Hz (là où elle est prise en charge) semble vraiment à la traîne.

L'écran Always On du Pixel 7 en action (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

La société aurait pu au moins opter pour un écran à fréquence de rafraîchissement adaptative pour une plus grande efficacité énergétique, comme vous le trouverez sur le Pixel 7 Pro, qui peut passer de son pic de 120 Hz directement à 10 Hz lorsque cela est nécessaire.

Du côté positif, les multiples profils de couleurs, l'éclairage de nuit (pour réduire la fatigue oculaire) et la fonctionnalité de base "always-on" sont des éléments intéressants, tout comme le capteur d'empreintes digitales optique intégré à l'écran, qui, à ce stade (certes précoce), ne s'est pas avéré aussi problématique que celui du modèle précédent au lancement, même s'il n'est pas aussi rapide que l'alternative à ultrasons de Samsung, par exemple.

L'écran : 3.5/5

Logiciel et fonctionnalités du Google Pixel 7

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Android 13 sur le Pixel 7 offre une expérience utilisateur soignée et agréable.

Des fonctionnalités phares promises, enfermées derrière des " feature drops " à venir après le lancement.

Trois ans de mises à jour de l'OS, cinq ans de patchs de sécurité.

Comme c'est la coutume chez Google, ses derniers téléphones phares arrivent avec la dernière version de son OS mobile : Android 13.

L'expérience utilisateur sur le Pixel 7 est soignée et d'une navigation aisée, le changement le plus marquant de ces dernières années étant l'introduction du langage de conception Material You de Google. Ses effets sont plus répandus dans Android 13, ajoutant des thèmes de couleur, générés intelligemment pour compléter le fond d'écran que vous avez choisi, aux icônes des applications, aux menus et plus encore.

Alors que le Pixel launcher (le nom de l'expérience utilisateur sur les téléphones Pixel) est d'une façon générale minimaliste dans son approche par rapport au MIUI de Xiaomi ou ColorOS d'Oppo, il y a quelques embellissements, dont certains sont entièrement nouveaux dans Android 13.

La barre de lecture multimédia dans l'ombre des notifications a maintenant une ondulation qui ajoute un peu de caractère et d'intérêt à l'écran ; il y a un mode à une main qui se comporte de manière similaire à la fonction Reachability d'iOS, en ramenant l'ensemble de l'interface utilisateur vers le bas à mi-chemin pour rendre les éléments en haut de l'écran plus facilement accessibles ; et une superbe intégration haptique donne à tout, du déverrouillage du téléphone avec le capteur d'empreintes digitales à la frappe sur le clavier, une sensation de poids et de qualité qu'il est difficile de transmettre avec des mots.

Certaines des nouvelles fonctionnalités les plus excitantes du Pixel 7 (et du 7 Pro) ne sont pas réellement disponibles au lancement, mais plutôt que de donner l'envie aux nouveaux propriétaires de Pixel de s'agacer sur des fonctionnalités promises qui ne sont pas disponibles au lancement, Google a intelligemment recadré ces futures nouveautés non pas comme des retards, mais comme des " lancements au fil de l'eau de nouvelles fonctionnalités ", que la société émet plusieurs fois au cours de l'année, montrant ainsi son engagement envers la ligne Pixel.

L'un de ces ajouts sera un VPN intégré gratuit offrant une sécurité et une confidentialité accrues lorsque vous naviguez en ligne, ainsi que la possibilité d'accéder à du contenu provenant d'autres régions par le biais de votre application de streaming préférée, selon le degré de contrôle que Google vous accorde.

Comme le SoC Tensor original de Google, la nouvelle puce Tensor G2 à l'intérieur du Pixel 7 met l'accent sur l'apprentissage automatique et les processus basés sur l'IA, ce qui, dans le monde réel, se traduit par tout, de l'amélioration du traitement des photos aux capacités de synthèse vocale.

Nous reviendrons sur l'appareil photo plus tard, mais bien qu'il soit difficile de quantifier exactement la façon dont Tensor fait son travail, des fonctionnalités telles que la transcription en direct dans l'application d'enregistrement - qui est suffisamment intelligente et précise pour distinguer la parole, la musique et les sons de fond - serviront très bien aux étudiants, aux preneurs de notes habituels et (merci Google) aux écrivains.

Dans la messagerie, la saisie vocale est impressionnante (bien que les émojis contextuels promis n'aient jamais fait leur apparition pendant le test), tandis que la possibilité de demander à votre téléphone de lire des pages Web, ou de transcrire en direct des fichiers audio lorsque le volume est baissé, continue de donner une impression de modernité, sans mentionner que cela est excellent pour l'accessibilité.

Avec le VPN, Clear Calling est une autre fonctionnalité intéressante qui n'est pas disponible au lancement, ce qui est dommage, car elle aborde un domaine de l'expérience du smartphone moderne qui, ironiquement, est souvent négligé.

Logiciel et fonctionnalités : 4.5/5

Performances du Google Pixel 7

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Nouveau SoC Google Tensor G2 avec 8 Go de RAM

L'accent est mis sur le Machine Learning et les fonctionnalités d'IA

Les benchmarks sont moins bons que ceux de ses concurrents, mais il est excellent en utilisation réelle.

Essayer de mettre à l'épreuve le silicium Tensor G2 du Pixel 7 (et du 7 Pro) est plus délicat qu'avec les puces conventionnelles des smartphones, en particulier lorsqu'il s'agit d'évaluer les tâches d'IA et d'apprentissage automatique pour lesquelles il a été optimisé. Cela n'est pas aidé par le fait que, au moment de cet examen (avant la sortie générale du Pixel 7), les applications de benchmarking n'étaient pas accessibles sur l'appareil que nous testions.

Cela dit, sur la base de tout ce que Google a dit au monde sur Tensor G2, ainsi que ce que nous avons appris en testant la puce Tensor originale à l'intérieur de la série Pixel 6, et les détails qui ont fait surface avant l'arrivée du Pixel 7, il n'a pas la puissance brute pour égaler les téléphones alimentés par la puce Snapdragon 8 Plus Gen 1 de Qualcomm intégré au Motorola Edge 30 Ultra, par exemple, ou au Xiaomi 12T Pro. Cependant, la différence n'est pas si importante dans le monde réel.

Naviguer sur Android s'est rébélé d'une fluidité sans faille, et quand il s'agissait de jouer, grâce à la promesse d'améliorations graphiques, et même en augmentant les paramètres de fidélité dans des titres comme Genshin Impact et Apex Legends, le Pixel 7 tournait autour de 60fps (images par seconde) sans se plaindre. Ne vous attendez pas à ce qu'il puisse rivaliser avec les meilleurs téléphones gaming existants, mais sachez qu'il ne vous laissera pas tomber si vous voulez l'utiliser pour affronter vos amis dans Call of Duty Mobile.

Au-delà des généralités sur les compétences globales de Tensor, la fonctionnalité speech-to-text comme Live Dictation s'est montrée presque sans faille, tandis que le tant attendu déverrouillage du visage s'est avéré tout à fait viable, fiable et rapide - à tel point que nous nous demandons ce qui a empêché Google de mettre en œuvre la fonctionnalité sur le Pixel 6.

En termes de sécurité, il est également intéressant de noter qu'au-delà du déverrouillage par empreinte digitale (et maintenant par visage), la puce Titan M2 de Google - introduite dans le SoC Tensor original de l'année dernière - est également à bord. Elle est là pour s'assurer que vos mots de passe et vos données restent brouillés face aux regards indiscrets, et est généralement considérée comme une partie du matériel qui respecte les normes de sécurité de l'industrie.

Dans l'ensemble, même s'il n'a pas la puissance brute d'un iPhone 14 Pro, le Pixel 7 peut tenir son rôle, en particulier lorsque les tâches d'IA sont en jeu.

Performances : 4/5

Autonomie du Google Pixel 7

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Batterie plus petite de 4 355 mAh par rapport au Pixel 6

Peut tenir une journée d'utilisation intensive avec une charge complète.

La charge filaire de 21 W est en retard par rapport à la concurrence, mais c'est très bien comme ça.

La batterie de 4 355 mAh du Google Pixel 7 peut sembler assez confortable, mais nous aurions aimé qu'elle le soit plus encore, d'autant plus que c'est techniquement une réduction de capacité par rapport à la batterie de 4 614 mAh intégrée à son prédécesseur. Cela dit, Google affirme que le Pixel 7 peut tenir 24 heures sur une charge complète avec une utilisation normale, et dans la pratique, nous avons constaté que c'était le cas - nous avons terminé la plupart des jours à environ 15%, avec une utilisation comprenant le streaming, le jeu (30 minutes de Apex Legends avec des paramètres graphiques Ultra HD qui ont sauté à 10% batterie), et des sessions TikTok prolongées.

Si vous avez encore des préoccupations concernant la batterie lorsque vous êtes en déplacement, le mode Extreme Battery Saver promet de fournir jusqu'à 72 heures d'autonomie.

Vous pouvez demander au Pixel 7 de programmer intelligemment quand activer l'économiseur de batterie s'il pense que vous n'arriverez pas à temps pour recharger, en fonction de votre emploi du temps habituel, tandis que l'économiseur de batterie extrême vous permet de mettre sur liste blanche les applications auxquelles vous voulez toujours accéder, tout en supprimant les applications et les services d'arrière-plan non approuvés, ce qui fonctionne bien en pratique.

Le point le plus faible des performances de la batterie du Pixel 7 n'est peut-être pas la longévité, mais la recharge, car le téléphone dispose de la même puissance maximum de 21 W que son prédécesseur.

Si vous utilisez le chargeur USB-C 30W officiel de Google, la société affirme que le Pixel 7 atteindra une charge de 50 % en 30 minutes, ce qui est bien, mais pas de quoi se vanter.

Lors des tests avec un chargeur PD générique de 27W, le Pixel 7 a atteint 47% en 30 minutes, 80% en une heure et 100% en un peu moins d'une heure et 40 minutes.

D'autres téléphones dans cette gamme de prix, comme le OnePlus 10T, peuvent se charger beaucoup, beaucoup plus rapidement. Une charge plus rapide serait un bonus appréciable pour le modèle de base de Google (ou même son modèle Pro, d'ailleurs), mais nous privilégierons toujours une batterie encore plus grande (ou simplement une plus grande autonomie) si nous devons choisir entre les deux.

La recharge sans fil et la recharge sans fil inversée sont également proposées, sous le nom de Battery Share, ce qui est idéal pour ceux qui ont des écouteurs ou des smartwatches à recharge sans fil et qui ne veulent pas transporter plusieurs câbles avec eux.

Autonomie : 3.5/5

Appareil photo du Google Pixel 7

Image 1 of 2 (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Caméras principales 50MP + 12MP ultra grand-angle à l'arrière

Caméra frontale 10,8 Mpx dans un poinçon

Nouvelles fonctionnalités : flou photo et flou cinématique (pour la vidéo)

Le zoom numérique amélioré n'est pas comparable au téléobjectif optique.

Bien qu'il ne dispose pas du capteur téléobjectif de 48 Mpx qui reste exclusif au Pixel 7 Pro, vous obtenez toujours la même caméra de 50 Mpx, ainsi qu'un ultra grand-angle similaire de 12 Mpx (bien que contrairement au Pro, ce capteur n'a pas d'autofocus, et donc il n'y a pas de nouveau mode Macro Focus sur le 7 standard). Cette année, vous obtenez également le même objectif selfie dans un poinçon de 10,8 Mpx sur les modèles standard et Pro, ainsi que l'enregistrement vidéo 4K jusqu'à 60 ips et la prise en charge de la capture vidéo HDR 10 bits pour de meilleures couleurs, luminosité et contraste.

Si le matériel est intéressant, l'expérience de l'appareil photo Pixel tient surtout au traitement et au logiciel, qui sont ici pris en charge par la puce Tensor G2.

Exemples de photos

Image 1 of 35 (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) Natural bokeh and colors add authenticity to the Pixel 7's camera (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) Testing the Pixel 7's zoom range, starting with the ultrawide... (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) ...then the main sensor... (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) ...2x zoom... (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) ...and the phone's maximum 8x magnification (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) By default the selfie camera crops in, but this ultrawide mode will let you get more people in-frame (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) Portrait mode on the selfie camera demonstrates impressive edge detection (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) Low-light selfies, lit only by moonlight are... iffy (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) A standard low light shot that captures twice as fast as it would on the Pixel 6 (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) And here's the Pixel 7's astrophotography mode, which produces a similar shot but with finer detail (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) Long exposure mode off (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) Long exposure mode on (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) Action Pan off (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) Action Pan on (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) Action Pan on + the Pixel 7's new Photo Unblur feature at work (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) A frame from test video footage using the new Cinematic Blur feature (Image credit: Future / Alex Walker-Todd) The artificial bokeh in video like this wanders around frame by frame. The above image was taken only four frames from the previous (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Ayant beaucoup utilisé le Pixel 6 Pro, nos espoirs étaient élevés pour l'expérience de la caméra sur la série Pixel 7, et nous n'avons pas été déçus. La plage dynamique est à nouveau un point fort particulier, et si la qualité d'image de base ne semble pas avoir fait de grands pas en avant, elle était déjà très bonne dès le début.

Qui plus est, le Pixel 7 vous permet d'en faire plus avec vos clichés par rapport aux Pixel de l'année dernière. Le mode de prise de vue en basse lumière déjà très performant (que Google désigne sous le nom de Night Sight) est maintenant plus rapide. Grâce à un travail algorithmique intelligent, la fonction Face Unblur a été étendue à la fonction Photo Unblur complète (même les photos qui n'ont pas été prises sur le Pixel 7 peuvent bénéficier de cette fonction), qui, bien qu'elle ne soit pas parfaite, est la meilleure illustration sur appareil d'un tel outil, rendant une édition de photo normalement difficile aussi facile que de faire glisser un curseur.

Les modes de prise de vue créatifs sont également disponibles, les modes Action Pan et Long Exposure ajoutent un flou de mouvement spectaculaire sur ou autour d'un sujet (selon le mode choisi) avec une cohérence étonnante, tandis que l'ajout d'un nouveau mode Cinematic Blur apporte un bokeh de style portrait à la vidéo.

Comme pour le mode Cinematic introduit sur la gamme iPhone 13, Cinematic Blur donne l'impression d'être encore en version bêta, et doit certainement être retravaillé. Bien que le suivi du sujet semble bien fonctionner, la fonction peine à séparer le sujet de son arrière-plan, ce qui fait que le bokeh artificiel saute et a du mal dans tout le cadre.

Remarquez l'incohérence du bokeh entre les éléments d'arrière-plan et de premier plan sur une différence de seulement cinq images lors de la prise de vue avec le flou cinématique activé.

En fait, moins il y a de mouvement, mieux c'est. Il est donc beaucoup plus facile de faire la mise au point entre un sujet de premier plan et un sujet d'arrière-plan que d'essayer, par exemple, de suivre un véhicule en mouvement qui passe devant vous.

Appareil Photo : 4/5

Bilan du Google Pixel 7

Swipe to scroll horizontally Attributes Notes Rating Design Un design accrocheur qui est une évolution subtile du Pixel 6. 4/5 Ecran La fréquence de 90 Hz pour un flagship est en décalage par rapport à la concurrence, mais sinon, l'écran est superbe. 3.5/5 OS Un Android propre et beaucoup de fonctionnalités intelligentes exclusives aux Pixel vraiment appréciables. 4.5/5 Performances La puce Tensor G2 fait bien ce qu'elle est censée faire, même si elle ne tient pas la comparaison avec la concurrence grand public. 4/5 Autonomie L'autonomie de la batterie est conforme aux déclarations de Google, mais une charge plus rapide aurait été appréciée. 3.5/5 Appareil photo Il n'y a pas de zoom optique et certaines fonctions doivent être améliorées, mais il est difficile de prendre de mauvaises photos avec ce téléphone. 4/5 Rapport qualité-prix Des fonctionnalités et un matériel de qualité avec un design unique à un prix raisonnable. 4/5

Devrais-je acheter le Google Pixel 7 ?

Achetez-le si...

Vous voulez un téléphone qui se démarque Tout le monde n'aimera pas le design axé sur la barre d'appareil photo du Pixel 6 et maintenant du Pixel 7, mais Google a créé quelque chose d'indéniablement différent de tout ce qui existe sur le marché, et ce n'est pas une tâche facile (sans que cela ait l'air terrible). La finition Lemongrass divise également, mais si vous voulez un téléphone attrayant avec de la substance, le Pixel 7 remplit sa mission.

Vous êtes un photographe mobile et créatif Si vous comptez sur l'appareil photo de votre téléphone pour autre chose que prendre des photos d'un dîner chic ou de vos reçus (il est bon pour cela aussi), le Pixel 7 est doté de modes de capture de photos créatifs et de fonctions d'édition qui permettent d'obtenir des résultats étonnants ; il prend aussi tout simplement de superbes photos.

Vous aimez les fonctions d'assistance de Google Que vous comptiez sur l'accessibilité, ou que vous aimiez simplement l'idée de pouvoir dicter à votre téléphone, qu'il vous lise du contenu, etc., le Pixel 7 possède le groupe de fonctionnalités et le matériel pour vous faciliter la vie de plein de petites façons, et il est prévu qu'il s'améliore avec le temps.

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez un téléphone compact Bien sûr, il est plus petit que le Pixel 6, et Google a aminci les tranches, mais le Pixel 7 donne toujours l'impression d'être un téléphone de taille considérable (rappelez-vous, il a une taille similaire à celle des téléphones Pixel XL d'autrefois). En attendant l'arrivée du Pixel 7a, prenez un Galaxy S22 ou un Zenfone 9 si vous voulez un téléphone de poche.

Vous prenez beaucoup de vidéos Google a amélioré la qualité vidéo de sa gamme Pixel, et Cinematic Blur est un nouvel ajout ambitieux, mais vous devrez encore faire beaucoup de travail si vous cherchez à devenir le prochain Roger Deakins (cherchez sur Google). La vidéo est par ailleurs meilleure d'une année sur l'autre, mais Samsung et Apple ont toujours l'avantage ici.

Vous avez besoin de beaucoup de stockage L'un des problèmes les plus fondamentaux avec le Pixel 7 est le stockage. Alors que Google aimerait sans doute que vous vous engagiez dans un abonnement à un stockage cloud Google One, si vous voulez stocker beaucoup d'applications, de jeux et de médias localement, 256 Go ne suffiront pas. Les principaux rivaux du téléphone offrent jusqu'à 512 Go et au-delà.

Considérez également

Il n'y a pas beaucoup de concurrence directe au niveau du prix du Pixel 7, mais il y a des rivaux aux spécifications similaires et des alternatives qui ne coûtent qu'un peu plus pour ceux qui veulent quelque chose de semblable au Pixel.

Apple iPhone 14

Comme le Pixel 7, l'iPhone 14 ne propose pas quelque chose d'entièrement nouveau par rapport à son prédécesseur, et Apple a peut-être un peu trop réduit le nombre de fonctionnalités pour cette génération, mais il offre plus de puissance dans un format plus petit que le Pixel, avec en prime un appareil photo similaire.

Notre test (en anglais) : Apple iPhone 14

Google Pixel 6

Le Pixel 6 était une refonte ambitieuse de ce que la ligne Pixel devrait être et de ce qu'elle était capable de faire, avec le premier des chipsets à intelligence artificielle de Google dans Tensor et un appareil photo génial. Avec les changements plus progressifs menant au Pixel 7, le 6 a encore beaucoup à offrir.

Notre test : Google Pixel 6

OnePlus 10 Pro

Le OnePlus 10 Pro a trouvé un excellent équilibre entre le prix et les performances ; avec un superbe écran et une expérience utilisateur fluide. Quelques mois plus tard, sa valeur ne fait que s'améliorer.

Notre test : OnePlus 10 Pro