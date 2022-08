Test OnePlus 10T

Le OnePlus 10T est un smartphone Android de milieu de gamme digne d’intérêt. Son bel écran, son puissant chipset et sa recharge rapide en font un achat tentant pour certains utilisateurs. Il n'est pas parfait - il doit entre autres composer avec moult compromis aux rayons photo, autonomie et design pour rester abordable - mais la plupart des fans de la marque privilégieront son achat, dans une époque économique incertaine.

Le OnePlus 10T en résumé

Le OnePlus 10T restaure la ligne abordable "T" restée vacante en 2022 - et c’est une bonne nouvelle.

Dans le passé, OnePlus a exploité cette série pour proposer des alternatives économiques à ses smartphones haut de gamme. Tout en lui conférant des optimisations remarquables, tirant le meilleur parti de plusieurs mois d'avancées technologiques.



Le OnePlus 10T est clairement inspiré du OnePlus 10 Pro qui a fait ses débuts au début de l'année 2022, avec un design et une taille similaires, mais avec un prix inférieur et des bords arrondis pour se démarquer.

Étonnamment, le OnePlus 10T se montre supérieur à son aîné dans deux domaines clés. Le premier est le processeur, car le 10T dispose de la version "plus" du Snapdragon 8 Gen 1 qui équipe le Pro. L'autre est la vitesse de charge qui, à 150 W, se révèle rapide comme l'éclair... tant que vous activez le mode dans les paramètres et que vous utilisez le chargeur intégré.

La "vitesse" apparaît comme l'un des principaux mots-clés marketing du OnePlus 10T, et avec un chargement et un processeur plus véloces, le smartphone répond définitivement à cette exigence. Cependant, si on nous demandait de trouver un second terme abstrait pour décrire le téléphone, ce serait probablement "moyen".

Ce n'est pas nécessairement une insulte (il s'agit d'un appareil de milieu de gamme, après tout). Et comme pour tous les smartphone de cette gamme, le OnePlus 10T doit faire des compromis pour maintenir un prix raisonnable.

A commencer par les caméras. Le OnePlus 10T n'a pas de zoom et n'a pas accès à de nombreux modes du 10 Pro, ce qui rend l'expérience photographique passable. Si vous recherchez l’un des meilleurs photophones en circulation, passez votre chemin.



L'autonomie est également médiocre, ce qui s’avère dommage. OnePlus a clairement donné la priorité à la vitesse de chargement et non à l'endurance de la batterie. Vous devrez compter sur cette alimentation rapide pour pouvoir utiliser votre smartphone sur une journée complète.



Au vu de ses performances globales, le T de ce modèle nous semble toutefois superflu. Car le OnePlus 10T a tout du OnePlus 10 standard que nous attendions quelques mois plus tôt.

Prix et disponibilité

Le OnePlus 10T est disponible en deux options de couleur - Moonstone Black (noir) et Jade Green (vert).

Voici les différentes variantes proposées :

8 Go RAM / 128 Go de stockage à 729 €

16 Go RAM / 256 Go de stockage à 829 €

À ce prix, le smartphone fait face au Google Pixel 6 commercialisé à 649 € avec la même capacité de stockage. Le OnePlus 10T peut néanmoins compter sur un écran plus grand, un chipset plus puissant et une charge plus rapide, mais perd sur le terrain du traitement photo, de l’autonomie et de l’interface logicielle.

Le OnePlus 10T est en vente depuis le 25 août, plusieurs semaines après son introduction officielle le 3 août.

Note : 4/5

Design

En surface, le OnePlus 10T ressemble beaucoup au 10 Pro, et cela se voit surtout au niveau de la bosse dissimulant la caméra arrière. Son dos possède le même promontoire carré que son aîné, situé en haut à gauche du verso, avec les quatre cercles emblématiques de la marque. Les capteurs et les lentilles sont différents de ceux du Pro, et le flash se trouve à un endroit distinct - mais ce ne sont que des changements mineurs dans un module d'apparence similaire.

L'arrière lisse et brillant, complet avec le logo de OnePlus, n'aide pas exactement à les différencier non plus.

La vraie distinction vient de l’écran totalement plat du 10T - le 10 Pro en présente un à bords incurvés - et cela donne l'impression que le smartphone est plus grand (il s’agit juste d’une impression). Il semble de même énorme dans votre paume.

Les dimensions du smartphone sont de 163 x 75,4 x 8,8 mm et son poids de 204 g. Il est un peu plus épais et un peu plus lourd que les autres téléphones de sa génération, incluant le . Pro. Mais avec une marge si fine que vous ne le remarquerez probablement pas, sauf si vous les comparez côte à côte.

C'est le premier smartphone phare de OnePlus qui ne dispose pas de curseur d'alerte, depuis des années. Ce petit bouton pratique vous permet de basculer entre les modes silencieux, vibreur et volume. Les fans de la marque ont calomnié cette suppression, ce qui signifie que vous devez modifier lesdits paramètres en déverrouillant le téléphone dorénavant.

Le OnePlus 10T expose un port USB-C mais pas de prise casque 3,5 mm (désolé, amateurs d’audio filaire). Le bouton d'alimentation se situe sur le bord droit et la bascule de volume est sur le flanc gauche. Pour déverrouiller votre téléphone, vous devrez compter sur le scanner d’empreintes digitales sous l'écran… qui s'avère fiable et rapide la plupart du temps.

Note : 3,5/5

Ecran

Le OnePlus 10T a un grand écran de 6,7 pouces, avec des spécifications assez moyennes pour son prix.

La résolution est de 1080 x 2412 pixels, ou FHD, soit la résolution à laquelle la plupart des applications et des jeux répondent. Le taux de rafraîchissement est de 120 Hz, ce qui signifie que l'écran actualise l’image 120 fois par seconde, soit deux fois plus vite que la norme. Par conséquent, les mouvements semblent très fluides.

Les smartphones OnePlus proposent généralement de beaux écrans, et celui-ci prend en charge un milliard de couleurs et le format HDR10+, autrement dit un affichage parfait pour les jeux et le streaming vidéo.

Une découpe en forme de "trou" dissimule la caméra frontale et rompt l'affichage dans la partie supérieure et centrale de l’écran. Le cadre se veut très fin, de sorte qu'il n'y a pas d'anneau noir visible autour de ce dernier.

Note : 4/5

Caméras

La matrice photo est probablement la plus grande dégradation que le OnePlus 10T subit par rapport au 10 Pro - nous avons vu des smartphones économiques embarquer la même matrice, donc ce smartphone ne peut satisfaire les photographes passionnés comme professionnels.

L'appareil photo principal utilise le capteur Sony IMX766 de 50 Mpx. Nous avons précédemment fait l'éloge de ce capteur, car il est constant pour photographier en basse lumière. Il apparaît généralement sur les appareils mobiles d’entrée de gamme, rarement sur des modèles de milieu de gamme.

Il est rejoint par un capteur ultra-grand angle de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx. Le premier répond parfaitement - il permet de prendre de belles photos plus larges, bien qu'avec une résolution plutôt faible. Reste que le second s’avère pratiquement inutile. En théorie, il sert à prendre des photos en gros plan, mais celles-ci se révèlent tellement granuleuses en pratique qu'il est préférable de se rabattre sur le capteur principal pour ce type de clichés.

L'absence de zoom est décevante : sans téléobjectif, vous devez compter sur le zoom numérique qui plafonne à un maigre 10x. Ce n'est pas tout à fait le zoom 30x du Samsung Galaxy S22, qui joue dans la même gamme tarifaire. Et cela signifie que vous perdez rapidement en qualité lorsque vous zoomez.

Nous avons vu des smartphones deux fois moins chers offrir exactement le même ensemble de caméras (comme le Realme 9 Pro Plus, de la marque sœur de OnePlus). Il apparaît donc décevant de voir un téléphone si cher se présenter avec des caméras économiques. Cependant, la photographie n'est clairement pas l'objectif de ce smartphone - OnePlus se concentre sur la vitesse ici.

Les photos s’avèrent assez saturées, à la limite de la sursaturation par moments, mais elles restent certainement dignes d’être partagées sur vos profils sociaux. Tant que l'éclairage est bon.

Le smartphone dispose de tous les modes standard, comme Portrait, Nuit, Pro et Exposition longue. Il en existe également deux que l'on ne voit plus rarement : Tilt-Shift, qui reproduit la photographie à bascule en créant des effets de grande profondeur de champ, et Film, qui apporte tous les paramètres du mode Pro Photographie lorsque vous enregistrez des vidéos.

Certains des modes Hasselblad ont été abandonnés, principalement parce que c'est le premier téléphone OnePlus numéroté depuis un moment qui ne tire pas le meilleur parti du partenariat avec la marque d'appareils photo. Cependant, il s'agissait de modes de niche, donc rien de grave.

Pour les selfies, vous disposez d'une caméra grand angle de 16 Mpx à l'avant du téléphone, et les selfies semblent très bons, avec beaucoup de détails… mais quelques problèmes de sur-nivellement. En mode Portrait, il y a un souci avec l'IA qui différencie le sujet de l'arrière-plan, ce qui ne se veut pas toujours perceptible.

Note : 3/5

Quelques photos prises avec le OnePlus 10T

Performances

La puissance de traitement est l'un des principaux piliers du OnePlus 10T. Elle est rendue possible via l’intégration du processeur mobile Snapdragon 8 Plus Gen 1, là où le 10 Pro ne compte que sur la version standard de cette puce.



La puce gère tous les processus intensifs comme l’exécution de jeux gourmands ou le montage vidéo. Vous pouvez pousser les graphismes de votre titre préféré au maximum, sans craindre que l'appareil ne plante.

Nous avons eu des problèmes avec les puces Snapdragon série 8 qui devenaient trop chaudes à l'usage, et il y a certainement des échos de cela ici, mais OnePlus a sûrement travaillé sur une solution de refroidissement depuis.

Le processeur est associé à une mémoire vive de 8 ou 16 Go. OnePlus affirme que cette dernière prend en charge 30 applications fonctionnant simultanément, mais nous ne pouvons pas imaginer un moment où cela deviendrait utile.

Il s'agit, comme on peut s'y attendre, compte tenu de son prix, d'un smartphone 5G. Vous pouvez donc le connecter à votre forfait mobile next-gen. Votre vitesse de connexion dépendra presque entièrement de votre fournisseur et de votre emplacement, et non du téléphone.

Note : 4,5/5

Interface

Le OnePlus 10T est livré avec OxygenOS, la surcouche Android de OnePlus - de sorte que vous obtenez toutes les fonctionnalités clés du système d'exploitation conçu par Google, comme l'accès au Play Store et de nombreuses options de personnalisation.

Vous bénéficiez de quelques fonctionnalités supplémentaires par rapport à Android stock, y compris un mode Zen pour réduire les distractions pendant une durée déterminée. Certaines d'entre elles semblent toutefois un peu redondantes - principalement, le tableau de bord auquel vous accédez en glissant vers le bas à partir du coin supérieur droit.

Il vous offre de nombreux raccourcis, que vous zapperez rapidement ou qui fonctionneront aléatoirement.

OnePlus a promis que OxygenOS 13, basé sur Android 13 en attente de déploiement, arrivera à la fin de 2022. Avec quelques ajustements fonctionnels d’abord à destination du 10 Pro - le 10T l'obtiendra peu après.

Note : 4/5

Autonomie

Lorsque les entreprises fabriquent des smartphones, elles doivent souvent trancher entre capacité de la batterie et charge rapide - plus la batterie est grande, moins il y a d'espace pour assurer une bonne technologie de charge. Et OnePlus a clairement opté pour la charge rapide sous le capot du 10T.

Le OnePlus 10T dispose d'une charge de 150 W, une vitesse super rapide que pratiquement aucun smartphone n'atteint à l'heure actuelle. À cette vitesse, le téléphone passe de 0 à 100% en 20 minutes environ - c'est fulgurant.

Vous devez cependant utiliser le chargeur intégré et activer la vitesse maximale dans les paramètres. Sinon, la vitesse par défaut sera de 80 W, ce qui reste tout de même conséquent.

En contrepartie, la capacité de la batterie tombe à 4 800 mAh. Ce n’est pas rien, mais pour une raison quelconque, le téléphone a du mal à tenir le coup. En utilisation moyenne, nous aurions du mal à faire tenir le téléphone pendant une journée d'utilisation - par "moyenne", nous entendons "classique", avec une navigation sur les réseaux sociaux, un peu d’écoute musicale en streaming, et peut-être une séance photo rapide ou le visionnage d’un épisode de votre série favorite en soirée.

Une utilisation intensive, impliquant le lancement d’un jeu, accélère l’épuisement de votre batterie. Cependant, OnePlus a le mérite d'offrir de nombreux modes pour améliorer les performances de la batterie, notamment en désactivant la 5G ou en activant le mode sombre. Ce qui vous permettra d’atteindre la fin d'une journée avec beaucoup plus de certitude.

Note : 3/5

Faut-il acheter le OnePlus 10T ?

Achetez-le si...

Charger rapidement votre smartphone est une priorité

Avec sa puissance de 150 W, voire 80 W si vous n'utilisez pas le chargeur intégré, vous pouvez compter sur le OnePlus 10T pour être totalement opérationnel en quelques minutes.

Vous êtes un joueur mobile

Grâce à son chipset haut de gamme, son bel écran et son refroidissement interne, le OnePlus 10T est un bon choix pour les fans de jeux mobiles, même s'il ne bat pas les meilleurs smartphones gaming (opens in new tab) conçus sur mesure.

Vous recherchez un OnePlus 10 Pro en version économique

Plus que les modèles OnePlus Nord, le 10T ressemble à une version dépouillée de son aîné, donc si cet appareil s’avère trop cher pour vous, voici sa meilleure alternative.

Ne l'achetez pas si...

Il vous faut un photophone performant

Avec son module photo terne, le OnePlus 10T n'impressionnera pas les photographes ou les vidéastes, et ce malgré quelques modes ludiques.

Vous avez besoin d'une batterie fiable

Bien que son autonomie ne soit pas catastrophique, le 10T pourrait avoir du mal à tenir toute une journée, ce qui en fait un choix peu optimal si vous enchaînez de longues sessions multijoueurs.

Vous avez de petites mains

Grâce à sa taille massive, le OnePlus 10T ne sera tout simplement pas confortable à manipuler si vous avez de petites paumes.