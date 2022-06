Meilleurs smartphones OnePlus : photophones premium ou compagnons abordables, choisissez votre n°1

(opens in new tab)

Les meilleurs smartphones OnePlus conviennent à tous types de budgets aujourd'hui. La société a peut-être commencé en tant que "flagship-killer", mais son offre s'est depuis élargie pour proposer de nombreux smartphones Android dotés d'un excellent rapport qualité-prix.

Au sein de ce classement, vous trouverez ainsi des modèles haut de gamme souvent estampillé d'un numéro de génération, voire des suffixes Pro et T... comme des options économiques et de milieu de gamme représentées par la série Nord. En général, de nouveaux modèles sont lancés chaque mois, OnePlus se montrant très prolifique.

Cela signifie que cette liste est mise à jour régulièrement. Actuellement, le OnePlus 10 Pro trône au sommet, mais il n'est pas le seul à mériter votre attention en 2022. Celle-ci pourrait même se retrouver attirée par les smartphones les plus abordables de la compagnie, dont la configuration s'étoffe année après année.



Si vous cherchez à acheter un nouveau téléphone OnePlus, poursuivez votre lecture. Toutefois, si vous n'êtes pas entièrement convaincu par la société chinoise, nous vous proposons également diverses alternatives - à retrouver dans l'encadré suivant.

Quel smartphone OnePlus acheter en 2022 ?

(Image credit: OnePlus)

Le OnePlus 10 Pro a beaucoup à offrir pour son prix. Certes, c'est un grand smartphone qui ne conviendra pas à tout le monde, mais si la taille ne vous dérange pas son écran AMOLED de 6,7 pouces à la fois large, lumineux et agréable à regarder pourrait vous convaincre.

Une luminosité maximale de 1 300 nits permet de faire face à toutes les situations, tandis qu'un taux de rafraîchissement de 120 Hz garantit un défilement fluide à tout moment.

Son appareil photo n'est pas tout à fait le plus performant par rapport à ses rivaux du même prix, mais il prend tout de même d'excellentes photos. Il est doté d'un objectif principal de 48 Mpx f/1,8, d'un ultra grand angle de 50 Mpx f/2,2 et d'un téléobjectif de 8 Mpx f/2,4. L'appareil photo principal produit des images lumineuses et colorées, tandis que l'ultra grand angle offre un mode original, bien que créatif, de style "fish-eye". Une offre généreuse de fonctionnalités logicielles renforce son potentiel.

Ajoutez à cela une charge super rapide, une bonne autonomie et des performances rapides, et le OnePlus 10 Pro est un véritable plaisir à utiliser.

Lire notre test complet : OnePlus 10 Pro

(Image credit: OnePlus)

Le OnePlus 9 Pro est un flagship de haut niveau qui améliore la principale faiblesse des précédents téléphones OnePlus : leurs appareils photo.

Grâce à un nouveau partenariat avec Hasselblad et à un objectif ultra grand angle "freeform", conçu pour réduire la distorsion au bord des images, le OnePlus 9 Pro est le meilleur appareil photo de OnePlus.

Mais le OnePlus 9 Pro n'est pas seulement doté d'une configuration photo sophistiquée. Il y a aussi sa combinaison premium embarquant un chipset Snapdragon 888 et jusqu'à 12 Go de RAM, pour une puissance énorme. Tandis que son écran AMOLED 1440 x 3216 pixels de 6,7 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la norme HDR10+ supportée, garantit une qualité d'image sublime.



Avec un design typiquement haut de gamme, une résistance à l'eau, et une batterie respectable de 4 500 mAh (plus une charge rapide de 65W et une charge sans fil de 50W), le OnePlus 9 Pro est un smartphone sans omission ou compromis évidents... mais qui coûte quand même moins cher que ses principaux rivaux.

Lire notre test complet (en anglais) : OnePlus 9 Pro (opens in new tab)

(Image credit: OnePlus)

Le OnePlus 9 possède plusieurs des meilleures caractéristiques du OnePlus 9 Pro, notamment son partenariat pour la caméra avec Hasselblad et son objectif ultra grand angle à forme libre (conçu pour corriger la distorsion dont souffrent souvent les images ultra-larges). Il ne dispose pas du téléobjectif du Pro, mais pour le reste, les performances photographiques sont similaires - et bien meilleures que celles des précédents flagships OnePlus.

Vous disposez également d'autant de puissance que sur le Pro, grâce à un chipset Snapdragon 888 et jusqu'à 12 Go de RAM. Plus une batterie de même taille (4 500 mAh), avec une charge aussi rapide- de 65W - bien que la charge sans fil soit plus lente ici, à 15W.

L'écran AMOLED de 6,55 pouces n'est pas aussi net (1080 x 2400), mais il a toujours un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et les coûts ont été réduits sur la conception du smartphone, car il présente un cadre en plastique plutôt qu'en métal.

Pour autant, ces économies sont répercutées sur le prix final. Le OnePlus 9 affiche un excellent rapport qualité-prix, et devrait convenir parfaitement à tous ceux qui n'ont pas besoin du superflu du OnePlus 9 Pro.

Lire notre test complet : OnePlus 9

(Image credit: OnePlus)

OnePlus Nord 2 manque quelque peu de charme avec son design moins éclatant que celui des modèles premium de la marque, mais il renferme du punch là où il en faut.

Avec un écran AMOLED de 6,43 pouces d'une résolution de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, il reste plus fluide que bon nombre de smartphones dans sa gamme de prix - tout en exposant la bonne taille pour tenir confortablement dans votre main.

En outre, il est doté d'un appareil photo principal de 50 mégapixels capable d'obtenir de bons résultats, ainsi que d'un ultra grand angle de 8 mégapixels. Les performances du chipset MediaTek Dimensity 1200-AI sont par ailleurs fantastiques. Tout en haut du lot, on trouve la prise en charge de la 5G et la charge rapide de 65W qui s'exécute à merveille. À ce prix-là, c'est enthousiasmant.

Lire notre test complet (en anglais) : OnePlus Nord 2 (opens in new tab)

(Image credit: OnePlus)

Le OnePlus Nord CE 2 représente le mariage notoire entre les appareils Nord de milieu de gamme et les itérations les plus abordables de la série. Il vous délivre ainsi des éléments de bonne facture pour un coût des plus raisonnables.

Il offre par exemple la connectivité 5G, la recharge rapide et un design délicat, mais il lésine dans certains domaines - puisque ni ses performances ni ses caméras ne sont dignes d'éloges. Néanmoins, compte tenu de son faible niveau de prix, il s'agit certainement d'un smartphone attrayant pour tout utilisateur au budget limité.

Lire notre test complet : OnePlus Nord CE 2

(Image credit: OnePlus)

6. OnePlus 8 Pro Ne vous fiez pas à son âge Caractéristiques techniques Date de sortie: Avril 2020 Poids: 199 g Dimensions: 165,3 x 74,4 x 8,5 mm OS: Android 10 Taille d'écran: 6,78 pouces Résolution: 1440 x 3168 CPU: Snapdragon 865 RAM: 8/12 Go Stockage: 256 Go Batterie: 4 510 mAh Caméra : 48 Mpx + 48 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx Caméra frontale: 16 Mpx Les meilleures offres du jour Low Stock Voir à Asgoodasnew FR (opens in new tab) Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + L'un des meilleurs écrans du marché + Inclut la 5G et beaucoup de puissance Pourquoi attendre - Pas l'option la moins chère - Bosse importante au niveau du dos

Avant le lancement des OnePlus 10 Pro et OnePlus 9 Pro, le OnePlus 8 Pro était le meilleur appareil de la société, et il reste toujours excellent aujourd'hui. Il se distingue des téléphones OnePlus précédents en ayant un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une fréquence d'images qui sublime l'usage de son écran.

Le OnePlus 8 Pro est également doté d'une puissance haut de gamme, de la 5G, de la recharge sans fil (y compris inversée), d'une bonne étanchéité, d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran, d'un appareil photo à quatre objectifs et d'à peu près toutes les autres caractéristiques haut de gamme auxquelles vous vous attendez.

Par conséquent, il demeure également cher, même son prix a été revu à la baisse depuis la sortie de deux nouvelles générations.

Lire notre test complet : OnePlus 8 Pro

(Image credit: OnePlus)

Le OnePlus Nord CE vaut la peine d'être considéré. Confortable et léger en main, ce smartphone économique est doté d'un écran AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il semble parfait pour le streaming de vos vidéos préférées ou simplement pour naviguer sur le web sans le moindre ralentissement.

Ce n'est pas le OnePlus le plus rapide du marché bien sûr et la qualité de l'appareil photo reste un peu médiocre pour son prix, mais si vous passez outre, vous serez heureux de constater que le temps de chargement est rapide et que la batterie se révèle endurante. Pour les non-photographes, vous serez satisfaits de ce que vous obtenez ici.

Lire notre test complet (en anglais) : OnePlus Nord CE (opens in new tab)

(Image credit: OnePlus)

Alors que le OnePlus 8T est plus récent que le OnePlus 8 Pro, il n'atteint pas tout à fait le niveau de ce dernier, mais avec un prix inférieur, il n'a pas besoin de le faire, et bien qu'il soit plutôt familier, il est également très bon.

Les points forts comprennent un superbe écran AMOLED 1080 x 2400 de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz, une batterie longue durée de 4 500 mAh avec une charge super rapide de 65W, et beaucoup de puissance de son chipset Snapdragon 865 et jusqu'à 12 Go de RAM.

Le OnePlus 8T dispose également d'un appareil photo à quatre objectifs, de la 5G et d'une interface solide. Il n'y a pas de téléobjectif ou de charge sans fil, mais sur la plupart des autres critères, il pourrait presque se caractériser comme un flagship.

Lire notre test complet (en anglais) : OnePlus 8T (opens in new tab)

(Image credit: OnePlus)

Le OnePlus 8 se fait, certes, devancer par le OnePlus 8 Pro, mais il reste un excellent téléphone à part entière, grâce à sa puissance haut de gamme similaire (vous obtenez le même chipset Snapdragon 865) et son prix plus avantageux.

Le OnePlus 8 prend également en charge la 5G en standard et dispose d'un taux de rafraîchissement de 90Hz sur son écran de 6,55 pouces 1080 x 2400 - des spécifications qui ne sont pas tout à fait à la hauteur du OnePlus 8 Pro, mais qui demeures décentes.

Il y a une grande batterie de 4 300 mAh ici aussi, avec la prise en charge de la charge rapide, plus un capteur d'empreintes digitales sous l'écran, un appareil photo à triple objectif, et jusqu'à 12 Go de RAM. Contrairement à sa variante Pro, ce n'est pas vraiment un rival des meilleurs appareils de Samsung et d'Apple - sauf qu'à ce prix, il n'a pas besoin de l'être.

Lire notre test complet : OnePlus 8

(Image credit: OnePlus)

Bien que OnePlus affirme ne pas être revenu à ses racines avec le Nord, il est difficile de croire l'entreprise. Le Nord est très bon marché compte tenu de ses caractéristiques techniques, et il se veut bien moins cher que les OnePlus 8 et 8 Pro sans faire trop de sacrifices.

Son processeur Snapdragon 765G est parfait pour tous les joueurs mobiles, à l'exception du plus exigeant d'entre eux. Les caméras sont plutôt bonnes, l'écran à 90 Hz se révèle superbe et le design, bien qu'il s'avère sobre par le choix des métériaux, se démarque par le choix de la couleur bleue.

C'est le téléphone OnePlus dont beaucoup de gens auront besoin à un prix nettement inférieur à celui du marché. L'absence d'indice IP, de charge sans fil et le châssis en plastique en rebuteront cependant quelques-uns.

Lire notre test complet : OnePlus Nord