Test OnePlus Nord 2T

Le OnePlus Nord 2T en résumé

Le OnePlus Nord 2 de l'année dernière représente une opportunité conséquente à moins de 370 € aujourd’hui, offrant des performances et des capacités photographiques proches de celles d'un flagship pour un prix beaucoup plus bas.

Il s’avère si convaincant que OnePlus n'a même pas pris la peine de sortir un OnePlus 10 cette année. La différence entre les deux propositions étaient apparemment devenues trop floues pour justifier la sortie spécifique d’un tel modèle.

Le OnePlus 2T rejoint aujourd’hui l’original avec une augmentation extrêmement mineure de ses spécifications. Et bien qu’il s’agisse d’un très bon smartphone abordable, nous sommes un peu perplexes quant à la raison de son existence. Avec des rapports suggérant que le OnePlus Nord 3 est toujours sur les rails, sa position dans une gamme plus large semble plutôt précaire.

Disposant du même écran AMOLED 90 Hz de 6,43 pouces que le Nord 2, des performances presque identiques, et exactement de module photo et batterie similaires, il s'agit d'une révision plutôt que d'un produit entièrement inédit.

Il n'est pas tout à fait le jumeau parfait du Nord 2, cependant. OnePlus a repris le chargement rapide de 80 W du OnePlus 10 Pro, ainsi qu'une puce Dimensity 1300 légèrement plus rapide et plus efficace. Mais nous parlons vraiment de gains marginaux ici.

L'avancée la plus importante et la plus intéressante concerne peut-être son tarif. Avec un prix de départ de 429 €, le OnePlus Nord 2T devient instantanément l'une des meilleures options polyvalentes dans la catégorie milieu de gamme.

Son design soigné, son interface propre, ses photos nettes et ses performances solides font que de nombreux smartphones à 600 € semblent dangereusement surévalués.

Dans l'ensemble, le OnePlus Nord 2T nous laisse plutôt perplexes. Bien qu'il s'agisse sans aucun doute d'un très bon smartphone de milieu de gamme, on ne peut échapper au fait qu'il constitue au mieux une mise à niveau progressive. Au pire, il pourrait être considéré comme carrément inutile.

(Image credit: Future)

Prix et disponibilité

Le OnePlus Nord 2T est sorti le 24 mai 2022, avec deux variantes matérielles proposées.

Le modèle d'entrée de gamme est livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne au prix de 429 €. Le modèle supérieur vous octroie 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, et coûte 529 €.

Cela représente une légère hausse de prix ici en France, où le OnePlus Nord 2 a été proposé à partir de 399 € en juillet 2021. Le OnePlus Nord 2T se présente, pour sa part, comme un rival direct du Redmi Note 11 Pro Plus 5G et du Realme 9 Pro Plus.

Design

Il est juste de dire que nous n'avons pas été époustouflés par le design du OnePlus Nord 2, et le OnePlus Nord 2T fait des efforts minimes pour changer cette perception.

Une fois de plus, il est assez agréable à tenir, avec du verre Gorilla Glass sur les surfaces avant et arrière et un cadre en plastique à effet métallique. Mais sa surface reste assez terne. Même les nouvelles teintes Jade Fog (tirant sur le vert) et Grey Shadow (essentiellement noire) ne font pas sensation.

La principale différence ici semble provenir du module photo révisé, qui est légèrement plus compact et qui augmente la taille des cadres circulaires du capteur pour obtenir un élément plus dynamique.

(Image credit: Future)

Le Nord 2T possède presque exactement la même taille que le Nord 2, à une fraction de millimètre près, avec des dimensions de 159,1 x 73,2 x 8,2 mm. Il ne pèse qu'un seul gramme de plus, soit 190 g.

Bien entendu, tout cela signifie que le Nord 2T se montre relativement compact et tient dans vos poches. Avec son arrière incurvé familier, il se manipule aisément… mais se révèle sensible aux traces de doigts et à la transpiration.

Écran

Le OnePlus Nord 2T dispose d'un écran AMOLED de 6,43 pouces. OnePlus a confirmé qu'il s'agit du même écran que le Nord 2, avec l'ajout mineur de doubles capteurs de lumière ambiante.

Ces derniers aident OnePlus à mieux ajuster la luminosité de l'écran en fonction de votre environnement. Ce n'est pas le genre d’élément que vous remarquerez instantanément, mais c'est néanmoins une mise au point bienvenue.

Comme auparavant, il s'agit d'un écran bien proportionné et suffisamment net de 1080 x 2400 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui n'apparaît pas dominant dans la catégorie.

(Image credit: Future)

Les couleurs sont précises, tandis que la luminosité maximale est décente plutôt qu'impressionnante.

Avec une forme plate et un capteur d'empreintes digitales rapide et fiable, c'est un écran très agréable à utiliser. Dans l'ensemble, il est proche du Realme 9 Pro Plus, mais il reste un peu en deçà du mastodonte de 6,67 pouces à 120 Hz du Redmi Note 11 Pro Plus 5G.

Caméras

Au risque de nous répéter, le OnePlus Nord 2T possède exactement le même matériel photo à l’arrière que le OnePlus Nord 2.

Cela signifie un capteur large Sony IMX766 de 50 Mpx avec OIS, un capteur ultra grand angle de 120 degrés et 8 Mpx, plus un capteur mono de 2 Mpx. Vous disposez en outre de la même caméra selfie de 32 Mpx.

Une fois de plus, tout repose sur le capteur principal. Le Sony IMX766 est un énorme capteur de 1/1,56", ce qui s’avère beaucoup plus grand que ce que nous avons l'habitude de voir à ce niveau de prix - à part sur le Nord 2 et le Realme 9 Pro Plus.

Les résultats sont aussi impressionnants ici qu'ils l'étaient sur ces deux téléphones, avec beaucoup de détails délivrés. L'assistant IA en option sature les couleurs, ce que certains préféreront, mais nous avons généralement préféré les résultats plus naturels que nous avons capturés sans assistance.

(Image credit: Future)

Prendre des photos de sujets crée une belle profondeur de champ naturelle et des bords nets, avec de beaux tons de peau naturels.

OnePlus affirme que les véritables améliorations ici sont basées sur l'IA, et que la qualité des photos en mode Nuit en particulier a fait clairement un pas en avant. Nous n'avions pas le Nord 2 sous la main pour comparer, toutefois nous nous avouons satisfaits des photos nettes et uniformément éclairées que nous avons obtenues. Leur qualité se révèle bien plus proche de celle des smartphones haut de gamme que de celle des appareils plus abordables.

Sans surprise, l'ultra grand angle de 8 Mpx ne se veut pas à la hauteur de ce superbe capteur principal. Les détails, en particulier, ne sont pas au rendez-vous, surtout lorsque la lumière commence à baisser, les tons apparaissent généralement plus pâles. Les photos demeurent exploitables, mais la plupart du temps, vous voudrez vous en tenir à la capture 1x.

Les prises de vue en zoom 2x sont étonnamment utilisables compte tenu de l'absence d'un téléobjectif dédié. C'est grâce au capteur principal, grand, net et riche en pixels.

L’enregistrement vidéo a également été amélioré par la poussée de l'IA OnePlus, avec un mode AI Highlight qui aide à égaliser les scènes à contre-jour, en gardant le sujet éclairé. Il y a par ailleurs une prise en charge efficace des vidéos slo mo à 960 fps.

Les selfies présentent un niveau décent. Il s'agit de la même caméra frontale que sur le OnePlus 10 Pro, et elle maîtrise raisonnablement les hautes lumières lors d'une journée particulièrement ensoleillée. Nous avons cependant remarqué quelques artefacts bizarres sur certains des clichés.

Quelques photos prises avec le OnePlus Nord 2T

Image 1 of 13 Les couleurs vives ressortent vraiment avec le Nord 2T. (Image credit: Future ) Image 1 of 13 Les zooms effectués dans des conditions d'éclairage défavorables permettent de tirer parti de ce grand capteur principal. (Image credit: Future ) Image 1 of 13 Photographié au milieu de la soirée, avec la lumière déclinante. (Image credit: Future ) Image 1 of 13 L'ultra grand angle a du mal à livrer des détails, surtout lorsque l'éclairage n'est pas optimal. (Image credit: Future ) Image 1 of 13 Photographié en utilisant le mode nuit du Nord 2T. (Image credit: Future ) Image 1 of 13 Le mode nuit est inhabituellement sophistiqué pour un téléphone de ce prix. (Image credit: Future ) Image 1 of 13 Les couleurs et les détails sont remarquables. (Image credit: Future ) Image 1 of 13 Les zooms sont étonnamment exploitables (Image credit: Future ) Image 1 of 13 Les selfies maîtrisent assez bien les hautes lumières. (Image credit: Future ) Image 1 of 13 Photographié à l'intérieur dans un éclairage moins qu'idéal. (Image credit: Future ) Image 1 of 13 Photographié avec l'assistant IA désactivé (Image credit: Future ) Image 1 of 13 Le mode zoom cadré en action (Image credit: Future ) Image 1 of 13 Dans un bon éclairage, l'ultra grand angle fait un travail satisfaisant. (Image credit: Future ) Image 1 of 13

Performances

La première différence majeure entre le OnePlus Nord 2 et le OnePlus Nord 2T est peut-être le passage d'une puce Dimensity 1200 à une Dimensity 1300.

Quand on y réfléchit vraiment, cependant, ce n'est pas vraiment une mise à niveau. Oui, le processus de gravure utilisé est plus fin, 6 nm (contre 7 nm), ce qui signifie que le Nord 2T s’avère un peu plus froid et plus efficace.

Pour autant, en termes de performances, la différence semble négligeable. En fait, le score moyen du Nord 2T sous Geekbench 5 est de 576 points pour un seul cœur et de 2757 points pour plusieurs cœurs. Des scores plutôt identiques à ceux du Nord 2 original.



L'augmentation est plus prononcée au niveau du GPU, avec un score de 4623 (27,70 images par seconde) via le benchmark 3DMark Wild Life - ce qui représente une augmentation d'environ 10% par rapport au Nord 2.



Le principal gain de performance pratique pourrait provenir d'une réduction annoncée de 14% des temps de téléchargement et d'installation des applications.

(Image credit: Future)

Bien sûr, le Nord 2 demeure remarquable pour son rapport performances-prix (le Poco F3 super rapide étant une sorte d'exception), donc nous ne nous plaindrons pas des résultats de son cadet. Être capable de jouer à Genshin Impact sur les paramètres graphiques élevés/60fps sans que le gameplay ne ralentisse à des taux d'images à un chiffre se veut assez impressionnant ici.

Il surpasse certainement le Realme 9 Pro Plus, sur ce point spécifique.

Tout cela est supporté par une allocation généreuse de 8 ou 12 Go de RAM, le genre d'option que vous vous attendez à trouver sur un flagship.

Interface

OnePlus a livré le Nord 2T avec son interface utilisateur personnalisée Oxygen OS 12.1, surcouche d'Android 12. Il promet deux mises à jour majeures d'Android et trois ans de mises à jour de sécurité.

Oxygen OS a perdu un peu de son éclat au cours de l'année dernière, de par sa fusion avec ColorOS d'Oppo. Il partage les mêmes fondations, bien qu'il conserve les menus de la marque OnePlus, de meilleur goût.

(Image credit: Future)

Vous avez la possibilité d'opter pour la police OnePlus Sans (bien que nous ayons préféré la Roboto de Google), ainsi que pour des animations des fonds d'écran élégants pour l'affichage permanent. Sinon, les menus et la structure ressemblent résolument à du Oppo.

L'une des optimisations que nous n'avons pas trop appréciée est le nouveau menu de raccourcis OnePlus. Faites glisser le curseur vers le bas à partir du coin supérieur droit et un celui-ci s'affiche, offrant un accès à des widgets météo, à des notes instantanées, à un widget Spotify et à diverses applications.

Ce menu est légèrement maladroit et superflu, cachant contre notre gré les notifications apparaissant progressivement sur le smartphone. Heureusement, il est assez facile de désactiver cette option dans le menu Paramètres.

Autonomie

Comme le OnePlus Nord 2, sans parler de ses principaux rivaux à l’instar des Realme 9 Pro Plus et Redmi Note 11 Pro Plus, le OnePlus Nord 2T fournit une batterie de 4500 mAh. L’équilibrage des composants ne semble pas nécessiter une cellule de 5000 mAh plus répandue actuellement.

(Image credit: Future)

En pratique, nous avons pu passer une longue journée d'utilisation modérée avec environ 40% d'autonomie. Lors d'une journée plus intense, qui comprenait 4 heures et 15 minutes d'utilisation de l'écran et quelques sessions d’Apex Legends Mobile, il nous restait un peu moins de 30%.

Ce n'est pas une performance exceptionnelle, mais c'est parfaitement acceptable, et cela constitue une petite amélioration par rapport au OnePlus Nord 2.

Un aspect qui est sans aucun doute supérieur est le chargement rapide. OnePlus a intégré exactement le même chargeur de 80 W que son fleuron, le OnePlus 10 Pro, ce qui paraît impressionnant. Il est capable de vous faire passer de 1 à 67% en seulement 15 minutes, ce qui pourrait bien vous empêcher de charger votre smartphone pendant votre sommeil (une pratique à abandonner).

Seul le Redmi Note 11 Pro Plus, avec son chargeur de 120W, peut vraiment le surpasser à ce prix.

Bien sûr, le chargeur de 65 W du OnePlus Nord 2 s’avère à peine plus lent, et peut passer d’une autonomie vide à pleine en moins de 30 minutes.

Néanmoins, si le OnePlus Nord 2T se rapproche de l'expérience d'un téléphone phare à bien des égards, il ne dispose pas de la recharge sans fil.

Faut-il acheter le OnePlus Nord 2T ?

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous voulez une expérience proche de celle d'un flagship

Comme son prédécesseur, le OnePlus Nord 2T fait un excellent travail pour se rapprocher de l'expérience d'un smartphone haut de gamme, avec un excellent appareil photo, des performances rapides, une recharge express et une conception robuste.

Vous souhaitez recharger votre smartphone sans trop attendre

La charge de 80 W du OnePlus Nord 2T est équivalente à celle du OnePlus 10 Pro, ce qui signifie que vous pouvez obtenir une journée complète de charge simplement en le laissant brancher pendant votre pause café.

Ne l'achetez pas si...

Vous aimez le clinquant

Bien qu'il soit bien conçu et de taille agréable, le design du OnePlus Nord 2T n'est guère inspirant.

Il vous faut un écran réactif

Il est possible d'obtenir un smartphone au taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour moins de 400 € aujourd’hui. Le Nord 2T n’appartient pas à cette catégorie.

Vous perdez souvent vos câbles

Il peut se charger rapidement, mais le OnePlus Nord 2T ne fonctionnera pas du tout avec un chargeur sans fil.