Test Asus Zenfone 9

L'Asus Zenfone 9 a beaucoup de qualités, mais il est finalement décevant. Il a une forme compacte facile à utiliser et une prise casque de 3,5 mm, mais son écran est trop petit pour justifier le puissant processeur, la configuration photo est mitigée et le prix trop élevé pour ce que vous obtenez.

L'Asus Zenfone 9 en résumé

Il a fallu une semaine de tests pour obtenir un avis concret sur l'Asus Zenfone 9 avant que nous réalisions que nos difficultés à "comprendre" ce smartphone provenaient de sa fiche technique mal définie.

Le Zenfone 9 est un smartphone bon marché aux allures d'appareil haut de gamme, qui prétend se comparer aux performances des Samsung Galaxy S22 et iPhone 13.

Ce téléphone ne devrait tout simplement pas coûter aussi cher. Asus lui a associé un prix similaire aux flagships de Samsung et d'Apple ainsi qu'au Xiaomi 12 et au OnePlus 10 Pro, mais l'expérience utilisateur ne justifie tout simplement pas ce surcoût.

Cela se voit surtout au dos du smartphone - il y a un objectif principal de 50 Mpx et un ultra grand angle de 12 Mpx, mais pas de troisième objectif comme le téléobjectif de Samsung ou le télémacro de Xiaomi dans leurs flagships respectifs. Cela signifie que l'expérience photographique est plus limitée qu'elle ne l'est dans d'autres modèles à ce prix.

La puce est également un problème. Asus embarque le haut de gamme Snapdragon 8 Plus Gen 1, qui est excellent pour les jeux ou l'édition vidéo - en théorie.

Cependant, l'une des principales caractéristiques du Zenfone est sa petite taille - qui le rend facile à utiliser d'une seule main, et vraiment de poche... mais quand l'écran est si petit, qui va acheter le téléphone pour jouer de toute façon ? La puce n'a tout simplement aucun sens, et le téléphone aurait mieux fait d'utiliser un processeur de milieu de gamme.

Le téléphone est tout simplement "décent" dans de nombreux autres aspects - une déclaration qui ne serait pas aussi cinglante si ce n'était pas pour le prix. L'autonomie est bonne, l'écran aussi, tout comme la caméra frontale.

Il y a des choses à apprécier dans ce téléphone. Sa compacité est fantastique pour les personnes qui trouvent les modèles d’aujourd’hui trop grands, car vous pouvez facilement atteindre toutes les parties de l'écran, et l’introduire facilement dans votre poche.

Trop peu d’entreprises fabriquent des smartphones aussi compacts de nos jours - peut-être parce que trop peu de gens les achètent, mais il y a encore un public pour les appareils compacts comme celui-ci.

Le smartphone dispose en outre d'une navigation fluide et ludique. Vous pouvez appuyer deux fois sur l'arrière de l'appareil ou faire glisser le bouton d'alimentation vers le haut ou le bas et vous pouvez associer ces raccourcis à certaines tâches.

De plus, le téléphone dispose d'une prise casque de 3,5 mm - combien de modèles haut de gamme en ont une de nos jours ? Pas beaucoup !

Avec ces caractéristiques agréables à l'esprit, il est difficile de ne pas être déçu que l'Asus Zenfone 9 ait tant d'aspérités. Il n'est pas compétitif en termes de prix ou de spécifications et cela le rend très difficile à recommander, mais les personnes qui veulent désespérément un petit appareil mobile pourraient passer outre ces problèmes.

Prix et disponibilité

L'Asus Zenfone 9 coûte 799€ pour l'édition offrant 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 899€ pour celle de 16 Go RAM / 256 Go de stockage.

Pour situer le contexte, le Samsung Galaxy S22 est proposé à partir de 749€ et l'iPhone 13 standard est vendu à 909€. L'Asus se situe dans la même catégorie de prix approximative qu'eux, ce qui rend les comparaisons naturelles, bien qu'il soit légèrement inférieur aux deux. Cependant, il coûte beaucoup plus cher que le Google Pixel 6 facturé 649€.

Le smartphone a été lancé à la fin du mois de juillet 2022 - assez tard par rapport à la date de lancement de mai 2021 du Zenfone 8.

Note : 2,5/5

Design

L'Asus Zenfone 9 est plus petit que la plupart des autres smartphones Android disponibles sur le marché. Cela le rend très confortable à utiliser d'une seule main, du moins par rapport à certains modèles de 6 pouces et plus que vous obtenez au même prix.

Le téléphone dispose d'un port USB-C, ainsi que de la prise casque de 3,5 mm - les fans d'audio filaire seront intéressés. Sur le bord droit, il y a une bascule de volume et un capteur d'empreintes digitales monté sur le côté - celui-ci est assez rapide et facile à utiliser, fonctionnant 9 fois sur 10, ce qui est mieux que certains smartphones.

L'une des caractéristiques distinctives est l'énorme réseau de capteurs arrière, chacun des deux objectifs ayant sa propre bosse circulaire.

Le Zenfone n'est pas recouvert de verre, comme de nombreux téléphones de même prix, mais d'un boîtier en plastique. Cependant, il est résistant et sa poignée texturée le rend facile à tenir. Il est disponible en quatre couleurs - nous avons testé le noir, mais il existe également en rouge, bleu et blanc pour la version 128 Go. Le noir et le blanc sont disponibles pour celle à 256 Go de stockage, et seulement le noir pour la plus haute version, à savoir 16 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le téléphone est certifié IP68 contre l'eau et la poussière, il devrait donc survivre à une chute dans l'eau.

Note : 3,5/5

Ecran

Comme nous l'avons dit, l'Asus Zenfone 9 est petit - son écran mesure 5,9 pouces, ce qui en fait l'un des seuls téléphones Android lancés en 2022 avec un écran de moins de 6 pouces.

Du point de vue des spécifications, il dispose d'un écran FHD+, d'une luminosité maximale de 1100nits et d'un taux de rafraîchissement de 120Hz - c'est plus ou moins ce que vous attendez pour le prix, bien qu'il y ait quelques modèles à ce prix avec une résolution plus élevée.

Nous avons déjà qualifié l'écran de " bon ", et il est difficile de trouver un mot plus descriptif que cela. Il fait ce dont vous avez besoin, avec une résolution qui correspond aux sorties de la plupart des applications et un taux de rafraîchissement qui rend les mouvements fluides, mais il ne fait rien de mieux que n'importe quel autre smartphone.

Note : 3,5/5

Caméras

Avec deux capteurs arrière, l'Asus Zenfone 9 ne peut tout simplement pas rivaliser avec de nombreux téléphones de prix similaire.

L’objectif photo principal est un 50 Mpx utilisant le capteur Sony IMX766 - nous avons déjà été impressionnés par les capacités de faible luminosité de ce composant, et il reste très performant sur le Zenfone 9.

Si nous avons un léger problème, c'est que certaines images semblaient plates, tandis que d'autres semblaient sursaturées et trop vibrantes - il semble que le traitement AI puisse être confus.

L'autre appareil photo est un ultra-grand angle de 12 Mpx avec un champ de vision de 113 degrés. Il fonctionne à peu près aussi bien que la plupart des objectifs à courte focale, avec une distorsion minimale (bien que parfois apparente) des bords.

Il n'y a pas de zoom, alors que de nombreux concurrents au même prix en ont un, ce qui signifie que si vous voulez vous rapprocher d'un sujet, vous devez utiliser le zoom numérique ou le recadrage. Cette méthode est rarement très efficace et donne rapidement des images granuleuses si vous zoomez trop.

Cependant, le plus gros problème de l'appareil photo est qu'il met souvent du temps à capturer une image après avoir appuyé sur le déclencheur. Nous avons pris de nombreuses photos floues en abaissant le téléphone avant de remarquer ce problème, alors assurez-vous que votre photo a bien été prise avant de bouger votre main.

On ne sait pas s'il s'agit d'un bug ou si le téléphone à une vitesse d'obturation étonnamment lente, mais nous supposons que c'est le premier cas.

À l'avant, il y a un appareil photo selfie de 12 Mpx qui fonctionne bien, prenant des photos avec suffisamment de détails et de lumière. Il s'est bien comporté dans des conditions de faible luminosité aussi, bien que le mode Portrait a apporté un peu de flou artificiel imprécis de l'arrière-plan.

En ce qui concerne la vidéo, le téléphone prend en charge l'enregistrement jusqu'à 4K et 60fps, ce que beaucoup de téléphones prennent en charge, mais nous avons été agréablement surpris de voir un mode Pro Video, quelque chose que seuls quelques rares appareils ont.

C'est comme le mode Pro Photo, mais il vous permet de modifier la vitesse d'obturation, l'ISO, la balance des blancs et plus encore pour l'enregistrement vidéo, ce qui vous donne beaucoup de polyvalence dans les films que vous tournez.

Il existe quelques autres modes, mais rien d'unique ; les modes classiques tels que les traînées lumineuses, le ralenti, le panorama et le time-lapse sont tous disponibles.

Note : 3/5

Quelques photos prises avec l'Asus Zenfone 9

Performances

Lorsque nous avons entendu parler du processeur de l'Asus Zenfone 9, peu de temps après avoir entendu parler de la taille de son écran, nous n'avons pas pu nous empêcher de demander "pourquoi ?".

L'appareil utilise la puce Snapdragon 8 Plus Gen 1 de Qualcomm. Il s'agit de la puce la plus puissante que les téléphones Android utilisent en ce moment, ce qui se prête vraiment aux processus intensifs comme les jeux ou le montage vidéo... mais cela n'a pas vraiment d'importance ici.

Avec un écran de 5,9 pouces, vous n'achetez pas le Zenfone pour jouer. Bien sûr, il est puissant, mais il n'y a tout simplement pas assez d'espace utile à l'écran - lorsque vous avez vos mains en position gaming, vous recouvrez presque la moitié de l'écran et vous pouvez à peine voir l'action. De même, l'écran rend l'édition de vidéos trop imprécise pour en valoir la peine.

La puissance est donc inutile ; il y a aussi le problème des chipsets Qualcomm de la série 8 qui surchauffent facilement, même lorsque vous ne l’utilisez pas de façon intensive.

Il aurait été préférable que le téléphone soit équipé de l'un des chipsets Qualcomm de la série 7, qui fournissent suffisamment de puissance dans la plupart des circonstances et ne se transforment pas en plaque de cuisson pour rien.

Le téléphone dispose également d'une option de 16 Go de RAM, ce qui est ridicule même sur les géants de la taille du Samsung Galaxy S22 Ultra, et encore moins sur un modèle réduit. Elle est associée à un espace de stockage de 256 Go, mais vous trouverez peut-être que la version 8 Go/128 Go est suffisante pour vous.

Note : 4,5/5

Interface

L'Asus Zenfone 9 utilise la version stock d'Android 12 sans beaucoup de modifications apportées par Asus, ce qui vous permet d'avoir une expérience propre et agréable avec les applications intégrées de Google et les avantages de la personnalisation de cette version d'Android.

Il y a deux changements que nous avons remarqué par rapport au stock Android. Le premier est basique, et c'est que le fond d'écran par défaut est un fond d'écran Asus, au lieu d'une des options d'Android. Le second est un mode gaming qui s'affiche lorsque vous jouez à un jeu, vous permettant de modifier les paramètres et de couper les notifications.

Comme mentionné ci-dessus, Asus a introduit deux options de navigation bien utiles pour vous permettre de vous déplacer facilement dans le téléphone. L'une est la possibilité de double-taper deux fois sur l'arrière du téléphone, et l'autre est de glisser vers le haut ou vers le bas sur le scanner d'empreintes digitales monté sur le côté.

Vous pouvez modifier ces outils, ce qui signifie que vous pouvez choisir ce qu'ils font. Nous avons utilisé le balayage pour l'écran de notification et le double tapotement pour ouvrir l'appareil photo. Cependant, nous avons rapidement désactivé le double-tap, car il se déclenchait de manière répétée dans notre poche. Le balayage du scanner est cependant utile.

Note : 4/5

Autonomie

Bien que la batterie de 4 300 mAh du Zenfone semble un peu petite pour la plupart des téléphones, grâce à son petit écran, ce n'est pas vraiment un problème ici.

Cela ne signifie pas que l'autonomie de la batterie de l'Asus est bonne, elle est résolument moyenne. Le téléphone a tenu une journée complète d'utilisation la plupart du temps, et n'a eu des difficultés qu'en cas d'utilisation intensive - cela dit, on ne pouvait pas compter sur lui pour tenir une deuxième journée.

C'est en gros la moyenne pour un smartphone, mais Asus a affirmé dans notre briefing que le téléphone durerait " 1,9 jour ", ce qui est clairement faux.

La charge s'effectue à 30W, ce qui est certes un peu lent pour un téléphone haut de gamme, mais Apple et Samsung n'ont pas vraiment adopté la charge rapide non plus, donc nous ne pouvons pas être trop mécontents. Cela signifie qu'il s'agit d'un téléphone qui se charge la nuit.

Asus propose quelques fonctions de santé de la batterie pour s'assurer que vous ne chargez pas trop, y compris une qui vous permet de définir l'heure à laquelle le téléphone doit être complètement alimenté chaque matin. De telles techniques garantissent une durabilité améliorée avant que la santé de la batterie ne se détériore.

Note : 3/5

Faut-il acheter l'Asus Zenfone 9 ?

Achetez-le si…

Vous voulez un petit téléphone

Les téléphones compacts sont rares de nos jours, mais si vous voulez un téléphone facile à prendre en main, le Zenfone mérite d'être considéré.

Les outils de navigation sont impressionnants

Les outils de navigation rapide du Zenfone devraient aider certaines personnes qui apprennent à les utiliser naturellement.

Vous appréciez l’audio filaire

L'Asus Zenfone 9 est l'un des seuls téléphones premium que nous avons vus avec une prise casque de 3,5 mm, donc si vous êtes un fan des écouteurs filaires, cela pourrait être un bon choix pour vous.

Ne l’achetez pas si…

Vous avez un budget limité

Ce téléphone est assez cher pour ce qu'il est, donc si vous cherchez à économiser de l'argent, il ne vaut pas la peine de l'envisager.

Vous êtes un joueur mobile

Un écran de 5,9 pouces n'est pas suffisant pour vous permettre de profiter de vos jeux, quelle que soit la puissance du chipset.

Vous êtes un photographe nomade

Avec seulement deux capteurs arrière, dont un ultra grand angle, l'Asus Zenfone 9 n'est pas aussi performant en matière de photographie que de nombreux autres téléphones à ce prix.

