Pixel 9 Pro XL : une nouvelle fuite laisse entrevoir les caractéristiques du troisième modèle Pixel 9

Google se prépare à dévoiler la série Pixel 9 lors de son prochain événement de lancement le 13 août - et une nouvelle fuite nous donne plus d'informations sur certaines des spécifications d'un troisième modèle que Google va apparemment introduire cette année.

En plus des Pixel 9 et Pixel 9 Pro, nous pensons qu'il y aura un modèle Pro XL cette fois-ci. Il pourrait s'agir du téléphone le plus cher du trio, et des photos censées montrer le combiné ont été postées sur les forums XDA (via 9to5Google).

Google nous a déjà montré à quoi allait ressembler le Pixel 9 Pro, et il semble que ce téléphone soit le même, mais plus grand, et grâce à des informations imprimées sur l'écran de l'appareil, certaines de ses spécifications pourraient avoir été révélées en même temps que son apparence.

Le Pixel 9 Pro XL sera apparemment livré avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, au moins dans l'une de ses configurations. Le modem Samsung Exynos 5400 est également mentionné, qui se trouve à prendre en charge la connectivité par satellite - une fonctionnalité qui, selon les rumeurs, devrait arriver avec Android 15. Il est probable que ce modem soit également installé à l'intérieur des autres modèles Pixel 9.

Plus de mémoire vive que jamais

Le Pixel 8 dispose de 8 Go de mémoire vive (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

À titre de comparaison, le Google Pixel 8 propose 8 Go de mémoire vive et 128 Go ou 256 Go de stockage interne. Le Pixel 8 Pro, quant à lui, monte la RAM à 12 Go, et est disponible avec jusqu'à 1 To de stockage à l'intérieur.

Le Pixel 9 Pro XL, si cette fuite est exacte, serait le premier téléphone de la série Pixel à être doté de 16 Go de RAM - peut-être pour permettre quelques astuces supplémentaires en matière d'IA. Il n'est pas clair si les autres téléphones Pixel 9 seront également disponibles avec 16 Go de RAM.

Les quatre modèles Pixel attendus le mois prochain - y compris le Pixel 9 Pro Fold, qui est le successeur du Google Pixel Fold - sont déjà apparus dans les dépôts réglementaires, de sorte qu'à ce stade, il ne reste plus grand-chose à Google à révéler le 13 août.

Nous vous tiendrons bien sûr au courant de toutes les annonces au fur et à mesure qu'elles seront faites, et Google diffusera également l'événement en livestream. Nous pourrions également voir la Google Pixel Watch 3 apparaître lors du même événement, qui a lieu plus tôt dans l'année que d'habitude - les Pixel 8, Pixel 8 Pro et Pixel Watch 2 ont été dévoilés en octobre de l'année dernière.

