iPad 11 : ce que nous voulons voir

L'iPad 11 est en retard, étant donné que le modèle le plus récent - l'iPad 10.9 (2022) - a été lancé en mars 2022. Mais s'il est possible qu'il soit présenté en même temps que l'iPhone 16 le 9 septembre, nous ne nous y attendons pas.

Malheureusement, alors que de précédentes fuites laissaient présager un lancement en 2024, il semble désormais très possible que l'iPad 11 ne soit pas commercialisé avant 2025.

Malgré l'âge du modèle actuel, il reste l'une des meilleures tablettes que l'on puisse acheter, mais nous sommes impatients de voir ce qui nous attend, et nous avons également une liste de souhaits pour la prochaine tablette.

Vous trouverez cette liste plus loin dans cet article, mais tout d'abord, voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur la date de sortie possible, le prix, les spécifications et les caractéristiques de l'iPad 11.

Latest news La série iPhone 16 est prévue pour le 9 septembre, mais nous n'attendons pas l'iPad 11 à cette date. Il pourrait plutôt arriver au premier semestre 2025, accompagné d'un nouveau Magic Keyboard.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le prochain iPad d'entrée de gamme

Le prochain iPad d'entrée de gamme Quand sortira-t-il ? Peut-être fin 2024 ou début 2025

Peut-être fin 2024 ou début 2025 Combien coûtera-t-il ? Probablement autour de 589 €

La première fuite de date de sortie de l'iPad 2024 que nous avons entendue suggérait qu'il arriverait en juin 2024, tandis qu'ailleurs, nous avons entendu dire que l'iPad 11 arriverait en mars, et évidemment, aucune de ces choses ne s'est produite. L'iPad 11 n'a pas été lancé en même temps que l'iPad Pro (2024) ou l'iPad Air 6.

Alors, quand verrons-nous l'iPad 11 ? Apple organise un événement le 9 septembre, et c'est peut-être là qu'il sera présenté, même si des fuites suggèrent que nous ne verrons pas de nouvelles tablettes à cette occasion, la série iPhone 16 devant être la vedette de ce spectacle.

Si ce n'est pas le cas, nous avons appris d'une autre source fiable que l'iPad 11 n'entrera pas en production de masse avant le second semestre 2024. Un autre informateur a suggéré la même fenêtre de lancement, et l'informateur Mark Gurman a déclaré que l'iPad 11 « n'arrivera pas avant la fin de l'année au plus tôt ».

Plus récemment encore, nous avons entendu dire qu'Apple pourrait lancer un nouveau Magic Keyboard d'entrée de gamme au cours du premier semestre 2025. Ce clavier pourrait être compatible avec l'iPad 11, et il serait donc logique que les deux appareils soient lancés en même temps.

Nous ne savons pas combien coûtera l'iPad 2024, mais son prix de départ pourrait être similaire à celui de l'iPad 10.9 (2022), qui démarre à 589 €. Mais cette tablette a coûté plus cher que son prédécesseur, il est donc possible qu'Apple augmente encore le prix.

Nouvelles et fuites concernant l'iPad 11

Il n'y a pas encore beaucoup de fuites sur cette tablette, mais nous avons entendu de multiples sources que l'iPad 2024 offrira simplement des « mises à jour de spécifications », ce qui suggère qu'il s'agira d'une petite mise à jour, avec probablement un nouveau chipset mais le même design et un écran de 10,9 pouces à nouveau.

En effet, étant donné qu'Apple a augmenté la taille de l'écran et modifié le design de l'iPad 10.9 (2022), on peut s'attendre à ce que ces deux éléments restent inchangés pour le prochain modèle, ce qui signifie qu'un écran de 10,9 pouces et un design similaire à celui de l'iPad Air sont tous deux probables.

Cependant, conformément à la fuite ci-dessus, nous pensons qu'il sera presque certainement équipé d'un nouveau chipset. L'iPad actuel utilise l'A14 Bionic d'Apple, que l'on retrouve également dans la gamme iPhone 12 et dans l'iPad Air de quatrième génération de 2020. Le prochain modèle devrait donc bénéficier d'une mise à niveau vers, au moins, l'A15 Bionic de l'iPhone 13.

Ce que nous voulons voir

Aussi bon que soit l'iPad 10.9 (2022), il peut toujours être amélioré. Nous espérons donc que le nouvel iPad 11 inclura certaines des modifications et mises à jour suivantes.

1. Prise en charge de l'Apple Pencil 2

La prise en charge de l'Apple Pencil 2 est absente de l'iPad 10.9 (2022) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

L'un des aspects les plus inhabituels de l'iPad 10.9 (2022) est qu'il prend en charge l'Apple Pencil original plutôt que l'Apple Pencil 2, plus récent. Et ce, malgré le passage à un port USB-C, ce qui signifie que vous ne pouvez même pas charger l'Apple Pencil (qui se charge via Lightning) sans adaptateur.

Il y a des raisons pour cette décision, mais cela semble être une erreur dans l'ensemble, et une erreur que nous espérons qu'Apple corrigera pour le prochain modèle.

2. Une baisse des prix, ou au moins une absence de hausse des prix

Apple a considérablement augmenté le prix de l'iPad 10.9 (2022) par rapport à son prédécesseur. Pour le prochain modèle, nous aimerions idéalement voir le prix baisser, étant donné qu'il s'agit de la gamme de tablettes la moins chère de l'entreprise. Pour le prochain modèle, nous aimerions donc voir le prix baisser, étant donné qu'il s'agit de la gamme de tablettes la moins chère de l'entreprise.

3. Un écran moins réfléchissant

L'écran de l'iPad 10.9 (2022) peut s'avérer assez réfléchissant (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Si l'écran de l'iPad 10.9 (2022) nous a largement satisfaits, l'un des problèmes que nous avons relevés lors de notre examen est l'absence de traitement antireflet, qui se traduit par de nombreux reflets, en particulier en extérieur.

Nous ne nous attendons pas à ce qu'Apple passe à un écran mini-LED ou OLED, ni à ce qu'il y ait plus de pixels sur le nouvel iPad 11e génération, mais nous aimerions au moins pouvoir l'utiliser confortablement à l'extérieur, et nous espérons donc que ce modèle sera doté de ce revêtement.

4. Plus de modes de prise de vue

Les appareils photo sont rarement une priorité pour les tablettes, et c'est le cas de l'iPad 10.9 (2022). Cela nous convient en grande partie, mais l'absence du mode Portrait et du mode Cinématique est perceptible et décevante, et nous aimerions qu'ils soient inclus dans le nouvel iPad 2024.

5. Amélioration de la durée de vie de la batterie

L'iPad 10.9 (2022) dispose d'une autonomie tout à fait raisonnable, notre testeur ayant réussi à tenir entre 8 et 10 heures en utilisation constante. C'est dans la même fourchette que la plupart des autres iPad, mais quand on sait que le MacBook Air (M2, 2022) a tenu plus de 16 heures lors de nos tests, nous pensons qu'Apple peut faire mieux, étant donné qu'une tablette n'est pas à mille lieues d'un ordinateur portable.

Même quelques heures de plus feraient toute la différence. Nous espérons donc qu'Apple se concentrera sur ce point pour son prochain modèle, car cela pourrait contribuer à assurer la place de l'iPad 2024 parmi les meilleurs iPads.