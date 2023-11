iPad Air 6 : dernières nouvelles, rumeurs et tout ce que nous savons à ce jour

Le dernier iPad Air d'Apple, l'iPad Air (2022) ou iPad Air 5, a maintenant plus d'un an, et il n'est donc pas surprenant que des rumeurs commencent à émerger au sujet de l'iPad Air 6.

L'iPad Air 6 ne sera pas nécessairement le prochain nouvel iPad sur les étagères - les successeurs de l'iPad 10.9 (2022), de l'iPad mini (2021) et de l'iPad Pro 12.9 (2022) pourraient tous arriver en premier - mais la gamme Air reste extrêmement populaire pour ceux qui veulent un iPad puissant dans un emballage ultra-portable, et les dernières fuites suggèrent qu'il s'agira tout de même probablement de la prochaine tablette Apple à être lancée.

Les tablettes iPad Air d'Apple se situent en dessous de la gamme Pro, avec des designs sveltes mais des écrans et une puissance de traitement qui ne sont pas tout à fait haut de gamme. Ce sont donc de bonnes options pour tous ceux qui recherchent une tablette de qualité supérieure qui n'exige pas les plus grosses sommes d'argent (bien que, s'agissant de produits Apple, les iPad Air ne soient pas vraiment bon marché non plus).

Pour vous donner une idée de ce que vous pouvez attendre de l'iPad Air 6 - qui pourrait être lancé en mars - nous avons élaboré ce guide unique des dernières informations, rumeurs et prédictions, que nous mettrons à jour dès que nous aurons de nouvelles informations.

Les points essentiels

(Image credit: TechRadar)

La principale rumeur concernant la date de sortie de l'iPad Air 6 suggérait jusqu'à présent qu'elle serait commercialisée en octobre. Cette rumeur provenait d'une source anonyme mais supposée fiable. Par la suite, plusieurs sources ont indiqué que l'iPad Air 6 serait commercialisé au cours de la semaine débutant le 16 octobre.

Mais cette semaine est passée sans qu'aucun nouvel iPad n'ait été présenté, et d'autres sources ont affirmé que l'iPad Air 6 ne serait pas lancé en octobre.

Il est plus probable que l'iPad Air 6 soit lancé en mars, comme l'a récemment affirmé un informateur réputé. Une autre source nous a également annoncé l'arrivée prochaine d'un nouvel iPad Air, bien qu'elle ait précisé qu'il pourrait arriver à tout moment entre octobre et juin.

En ce qui concerne le prix, il devrait être le même que celui du dernier iPad Air, qui était vendu à partir de 789 €, mais dont le prix a été augmenté pour plus d'espace de stockage.

iPad Air 6: nouvelles et rumeurs

Les principales rumeurs concernant l'iPad Air 6 portent sur son processeur, qui devrait être la puce M2 récemment mise sur le marché par Apple.

Des experts, dont Revengus (ci-dessous), ont affirmé que le prochain iPad Air d'Apple remplacera la puce M1 de son prédécesseur par la puce M2 que l'on trouve actuellement dans les meilleurs MacBooks et l'iPad Pro 12.9 (2022), ce qui signifie que l'on peut s'attendre à une amélioration significative des performances de l'iPad Air 6.

Nous ne savons pas encore si Apple livrera l'iPad Air 6 avec un GPU à 8 ou 10 cœurs (comme dans le dernier iPad Pro), mais étant donné que l'iPad Air est positionné comme l'option iPad de milieu de gamme d'Apple, opter pour la première taille de GPU pourrait permettre de réduire les coûts.

En ce qui concerne le design et l'écran de l'iPad Air 6, nous ne nous attendons pas à de grandes variations par rapport à l'iPad Air 5. L'ajout de panneaux ProMotion dotés de la technologie mini-LED sur l'iPad Air 6 serait une touche agréable, mais ces caractéristiques de niveau Pro feraient inévitablement grimper en flèche le prix de l'iPad de milieu de gamme.

En effet, selon une source, le prochain iPad Air aura simplement des "spécifications améliorées". Mais à notre avis, l'iPad Air 5 présente déjà un design et un écran suffisamment bons pour son prix de milieu de gamme, de toute façon.

Cela dit, une fuite suggère qu'il pourrait y avoir deux nouveaux modèles d'iPad Air, le second ayant un écran plus grand ou des spécifications supérieures, et une deuxième source a déclaré qu'un iPad Air plus grand de 12,9 pouces était en préparation, de sorte qu'il est possible que vous ayez bientôt plus de choix d'iPad de milieu de gamme que d'habitude.

iPad Air 6: ce que nous voulons voir

(Image credit: TechRadar)

1. Une identité plus distincte

Le principal problème de l'iPad Air 2022 est qu'il est trop proche de l'iPad Pro. La plupart des acheteurs auront du mal à savoir lequel acheter, ou lequel leur convient le mieux - en fait, il rend le Pro un peu redondant grâce à son prix plus bas.

Apple va devoir trouver un meilleur moyen de rendre le prochain iPad Air unique, afin qu'il ne soit pas trop similaire au Pro. Peut-être pourrions-nous le voir doté d'une fiche technique de milieu de gamme et d'un prix plus bas, afin de le rendre plus accessible.

2. Plus de stockage

Les iPad Airs actuels sont dotés d'un espace de stockage de 64 Go, ce qui, pour une tablette équipée d'une puce haut de gamme, n'est tout simplement pas suffisant.

Ce n'est pas assez d'espace pour télécharger de nombreux jeux ou pour travailler ou éditer de nombreux fichiers, et la justification de l'existence de cette version n'est donc pas évidente.

Le prix semble également un peu décevant - certes, le prix d'entrée de 789 € semble "bas", mais si vous n'obtenez qu'un petit espace de stockage pour cet argent, personne n'achètera un autre iPad Air à ce prix.

3. Une plus grande batterie

L'autonomie de la batterie de l'iPad Air - et de la plupart des autres iPad, pour être honnête - n'était pas extraordinaire. Elle n'était pas mauvaise, mais elle n'était pas bonne non plus.

Si vous souhaitez vous promener dans les cafés pour travailler ou emporter votre iPad dans votre studio pour l'utiliser comme second écran, vous avez vraiment besoin d'un appareil qui dure longtemps. Ce n'est pas toujours le cas des iPad actuels.

Nous aimerions que la prochaine version de l'iPad Air soit dotée d'une plus grande batterie - peut-être accompagnée de quelques optimisations pour tirer le meilleur parti de cette puissance - afin qu'elle ait une chance de figurer dans notre liste des meilleurs iPad.