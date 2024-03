Les iPads que l'on peut s'attendre à voir en 2024 grâce à une fuite sur les puces d'Apple

Apple fabrique de nombreux iPads, et ils pourraient tous être rafraîchis cette année

Apple a pris une année sabbatique concernant le lancement des iPads en 2023 - pour la première année dans l'histoire de l'iPad - et cela signifie sans doute que le calendrier des tablettes sera plus chargé en 2024. Aujourd'hui, une nouvelle fuite concernant les puces nous donne une meilleure idée de ce qui nous attend dans les prochains mois.

Cette fuite provient d'un message privé sur les réseaux sociaux vu par MacRumors, et comprend une liste de 16 appareils Apple avec les puces qu'ils utilisent. Le plus important pour nous est que huit de ces appareils n'ont pas encore été commercialisés.

Deux sont listés comme ayant la puce A14 Bionic à l'intérieur, vue pour la première fois dans l'iPad Air 4 et l'iPhone 12 à partir de 2020 : elle est également dans l'actuel iPad 10e génération lancé en 2022, donc si le prochain iPad d'entrée de gamme l'utilise également, il utilisera une puce vieille de quatre ans.

Il est également possible qu'il s'agisse de versions reconfigurées de l'iPad actuel qui apparaîtront lorsque la prochaine version arrivera cette année. Une autre possibilité est que ces appareils soient en fait des variantes du HomePod avec écran qui fait l'objet de rumeurs depuis un certain temps.

Nouveaux iPad en vue : puissance et connexion à l'horizon avec les puces A17 Pro et M2

iPad Air (2022) (Image credit: TechRadar)

Nous avons ensuite deux appareils équipés d'une puce A17 Pro, qui a fait ses débuts dans l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max l'année dernière. Ce morceau de silicium pourrait bien équiper l'iPad mini 7 lorsqu'il arrivera, ce qui constituerait une mise à niveau considérable.

Enfin, quatre appareils intègrent la puce M2, et MacRumors pense qu'il s'agit des quatre modèles d'iPad Air 6 - les deux tailles 10,9 pouces et 12,9 pouces annoncées par la rumeur, avec une connectivité Wi-Fi ou Wi-Fi et cellulaire.

La puce M2 a été lancée en 2022 et a d'abord été intégrée au MacBook Air et au MacBook Pro, avant de se retrouver dans les derniers modèles d'iPad Pro. Elle équipe également l'Apple Vision Pro, commercialisé en début d'année.

Tous ces iPad étaient attendus cette année, et la nouvelle fuite ne nous apprend rien de nouveau à cet égard - mais nous avons maintenant une meilleure idée des spécifications qu'ils auront, et plus de preuves qu'ils seront effectivement lancés bientôt.