iPad Air : ce changement matériel en dit long sur la vision d’Apple pour ses tablettes

Qu’est-ce qu’un nom, surtout un aussi évocateur que "Air" ? Il évoque la légèreté, la fluidité, une brise, et cette nuance a son importance. Dans le cas de l’iPad, cela a toujours signifié un modèle plus léger que l’original, ou du moins, c’était le cas. Mais les récents lancements d’iPad par Apple ont brouillé cette définition. Désormais, une modification apportée au dernier iPad Air M3 (11 et 13 pouces) laisse penser que la distinction "Air" pourrait bien appartenir à une autre catégorie.

Il y a peu de différences entre l’iPad Air 2024 équipé de la puce M2 et les nouveaux modèles iPad Air M3 11 et 13 pouces dévoilés hier, hormis la puissance supplémentaire du processeur M3. Cette puce Apple apporte des performances accrues et améliore les fonctionnalités d’intelligence artificielle grâce à un processeur neuronal surboosté, qui renforce les ambitions d’Apple en matière d’Apple Intelligence.

Il y a cependant un changement de design facile à manquer. À l’arrière, juste au-dessus des trois connecteurs du Magic Keyboard, il n’y a rien. Or, cette absence est significative : les mots "iPad Air", présents à l’arrière du modèle M2, ont disparu.

Pourquoi Apple a-t-il retiré cette mention ? Impossible de le savoir, la marque ne communique pas à ce sujet. Pourtant, ce choix mérite qu’on s’y attarde.

Une question de poids

Le logo de l'iPad Air à l'arrière de l'iPad Air M2. (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Cela fait 15 ans que Steve Jobs a introduit le concept de "post-PC" en dévoilant le premier iPad. Cette tablette révolutionnaire et robuste pesait 1,5 livre. À l’époque, elle paraissait incroyablement fine.

Deux ans plus tard, Apple lançait le premier iPad Air, un modèle élancé d’à peine 1 livre, conçu en verre et aluminium. Il reprenait le nom "Air" du MacBook Air, un ordinateur portable ultrafin de 3 livres que Steve Jobs avait sorti d’une enveloppe kraft lors de sa présentation, marquant les esprits.

Depuis, tous les produits estampillés "Air" se sont distingués par un design plus fin et plus léger que leurs équivalents classiques, voire Pro. Cette logique reste vraie pour les MacBook, mais du côté des iPad, les choses sont devenues plus floues.

Image 1 of 3 Caractéristiques de l'Apple iPad Air M3 (Image credit: Apple) Caractéristiques de l'Apple iPad Pro m4 (Image credit: Apple) Caractéristiques de l'iPad 11e génération d'Apple (Image credit: Apple)

Depuis 2024, l’iPad Air n’est plus l’iPad le plus fin ni le plus léger. Ce titre revient aux iPad Pro équipés de la puce M4. Ces modèles de 11 et 13 pouces, lancés en 2024, intègrent la nouvelle technologie d’écran Tandem OLED. Celle-ci superpose deux dalles OLED pour offrir des couleurs plus vives et des noirs plus profonds, tout en éliminant le besoin de rétroéclairage. Résultat : une épaisseur de seulement 5,3 millimètres. L’iPad Pro 11 pouces pèse à peine 0,98 livre, tandis que le modèle 13 pouces affiche 1,28 livre.

En comparaison, le nouvel iPad Air M3 mesure 6,1 millimètres d’épaisseur et pèse 1,01 livre pour le modèle 11 pouces. Le modèle 13 pouces conserve la même épaisseur mais pèse 1,36 livre. L’iPad Air reste 0,9 millimètre plus fin que l’iPad standard (qui a lui aussi été mis à jour cette semaine) et seulement 17 grammes plus lourd.

Les différences ne sont pas énormes, mais tant qu’Apple n’intègre pas la technologie Tandem OLED à la gamme iPad Air, ce modèle conservera un écran LCD Liquid Retina nécessitant un rétroéclairage, ce qui le rend naturellement plus épais que l’iPad Pro.

Le véritable Air se manifestera-t-il ?

L’iPad Air, qu’il s’agisse de l’ancienne ou de la nouvelle génération, reste un excellent produit. La puce M3, déjà éprouvée dans le MacBook Air, offre de solides performances pour le montage vidéo et audio professionnel, le gaming AAA et, bien sûr, l’Apple Intelligence.

Mais qu’est-ce qui justifie encore l’appellation "Air" ? Sans l’admettre ouvertement, Apple donne un indice : peut-être que ce nom a perdu de son importance. Supprimer cette mention sur le dos du nouvel iPad Air est une façon à peine voilée de dire que cette appellation ne signifie plus ce qu’elle signifiait autrefois.

Choisir un iPad ne se résume plus à opter naturellement pour le modèle Air en raison de sa finesse et de sa légèreté. D’autres critères entrent en jeu, comme la proximité avec la puissance du M4 et un prix bien plus abordable.

L’iPad Pro 11 pouces démarre à 1 219 €. Le nouvel iPad Air M3, lui, commence à 719 €. Ce n’est plus l’iPad le plus fin ni le plus léger, mais l’équilibre entre le prix, les performances et la compatibilité avec l’Apple Pencil Pro et le nouveau Magic Keyboard pourrait suffire – du moins jusqu’à ce qu’Apple décide de redonner à l’iPad Air son titre de tablette la plus fine et la plus légère.

