iPad Air 6 : des étuis sont déjà disponibles, mais la tablette pourrait être dépourvue d'une modification attendue

Apple n'a pas encore annoncé l'iPad Air 6, mais cela n'a pas empêché un fabricant d'accessoires de lancer des étuis pour la future tablette, comme l'a fait ESR.

Plusieurs étuis de la société (repérés par 9to5Mac) ont été listés sur Amazon.com, et ils révèlent quelques détails possibles dans le processus.

Tout d'abord, la tablette est décrite comme l'"iPad Air 12.9 2024", ce qui prouve une fois de plus que l'iPad Air 6 sera plus grand que son prédécesseur de 10,9 pouces. Nous avons entendu cette affirmation à plusieurs reprises, bien que certaines sources affirment qu'un modèle de 10,9 pouces sera également commercialisé.

Image 1 of 2 (Image credit: ESR) (Image credit: ESR)

Le fait qu'ESR ne propose actuellement que des étuis pour l'iPad Air 6 de 12,9 pouces pourrait signifier que nous ne verrons pas de version de 10,9 pouces, mais il se peut aussi que l'entreprise n'ait pas encore listé ces étuis.

En ce qui concerne le design, la tablette représentée dans les étuis ressemble beaucoup à l'iPad Air (2022), avec une caméra selfie sur la tranche supérieure. Cela est d'autant plus remarquable que certaines fuites suggéraient que l'iPad Air 6 aurait sa caméra selfie sur l'un des bords longs, afin de mieux fonctionner en orientation paysage.

Il est possible que ce détail soit erroné sur les images, mais ces dernières montrent également un Apple Pencil fixé sur le long bord qui devait apparemment accueillir cette caméra, et nous ne sommes pas sûrs qu'il y ait de la place pour un appareil photo et un chargeur d'Apple Pencil à cet endroit.

Il s'agit donc de deux détails qui pourraient être erronés. Soit cela, soit la caméra frontale ne sera finalement pas déplacée.

L'iPad Air 6 pourrait être lancé très prochainement

Pour l'instant, nous n'en sommes pas sûrs et nous prenons donc ces images avec des pincettes, mais il convient de noter que les fabricants de boîtiers - en particulier les marques importantes comme ESR - disposent parfois d'informations en avance. Le design présenté ici pourrait donc être exact, ou bien il pourrait s'agir d'images de remplacement.

Quoi qu'il en soit, le fait que ces accessoires aient déjà été listés suggère que l'iPad Air 6 pourrait être lancé prochainement, et des fuites suggèrent en effet que ce nouvel iPad pourrait débarquer début mai, aux côtés de l'iPad Pro (2024).

Mark Gurman, auteur de fuites pour Bloomberg, nous a également appris que les stocks de l'actuel iPad Air s'amenuisaient dans certains magasins, ce qui laisse présager l'arrivée prochaine d'un nouveau modèle. Nos questions sur l'appareil photo devraient donc bientôt trouver une réponse.