Nouveaux iPad Pros et iPad Airs : lancement possible le 26 mars, mais un modèle pourrait manquer à l'appel

L'attente des nouveaux iPad a semblé très longue, les plus récents étant arrivés en 2022. Mais cette attente pourrait bientôt prendre fin, car deux sources distinctes suggèrent que l'iPad Pro 2024 et l'iPad Air 6 pourraient être annoncés le 26 mars.

L'informateur chinois Instant Digital et le site chinois ITHome ont tous deux avancé cette date, comme l'a repéré MacRumors, bien que ce dernier mentionne que les étuis pour ces tablettes commenceront apparemment à être vendus à cette date, et semble utiliser cela comme une preuve que le 26 mars est la date de lancement.

En tout cas, même si ces tablettes sont annoncées le 26 mars, elles pourraient ne pas être livrées avant un certain temps, car selon Mark Gurman dans sa newsletter Power On, ces tablettes seront livrées avec iPadOS 17.4, et celui-ci ne sera probablement pas terminé avant au moins la fin du mois de mars, après quoi il faudra l'installer sur ces tablettes. Cela pourrait donc signifier qu'elles ne seront pas livrées avant la seconde moitié du mois d'avril.

Mais cela n'exclut pas une annonce le 26 mars, avec une ouverture des précommandes peu de temps après. En effet, l'informateur Ross Young (via MacRumors) a récemment déclaré que l'iPad Pro 2024 serait annoncé fin mars ou début avril, et qu'il serait livré en avril.

L'iPad Pro 2024 en particulier devrait valoir la peine d'être attendu, puisque des fuites suggèrent qu'il s'agira de la première tablette Apple dotée d'un écran OLED, d'un puissant chipset M3, d'une caméra frontale orientée paysage et peut-être même d'un système de recharge sans fil via MagSafe.

Un modèle manquant pour Apple

Cependant, l'iPad Air 6 pourrait être un peu plus décevant, car la principale modification annoncée était l'ajout d'un modèle plus grand de 12,9 pouces, mais selon l'informateur ShrimpApplePro, il n'y aura probablement qu'une version de 10,9 pouces, comme c'est le cas actuellement.

Cela dit, ils se basent sur l'absence d'activité autour d'un modèle de 12,9 pouces assemblé au Vietnam, et ils notent qu'il est toujours possible que ce modèle plus grand soit plutôt fabriqué en Chine. Ainsi, même si nous n'excluons pas encore cette possibilité - d'autant plus que cette variante plus grande a fait l'objet de nombreuses fuites - ils ne semblent pas très convaincus que cela se produise.

Par ailleurs, cette source affirme que l'iPad Air 6 sera doté d'une caméra selfie orientée vers le paysage, mais qu'il n'y aura pas d'autres changements majeurs dans son design. Elle affirme également que sur les cinq couleurs disponibles pour l'iPad Air (2022) (à savoir Gris spatial, Lumière étoilée, Rose, Violet et Bleu), le Rose ou le Bleu ne seront probablement pas proposés avec le nouveau modèle - bien que l'on puisse supposer qu'une nouvelle teinte prendra sa place.

Comme toujours, nous prenons ces fuites avec des pincettes, mais d'une manière ou d'une autre, il semble que nous verrons probablement l'iPad Pro 2024 et l'iPad Air 6 assez rapidement.