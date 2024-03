iPad Pro 2024 : ce que l'on sait à ce jour

L'iPad Pro 2024 va probablement débarquer en 2024, après avoir échoué en 2023.

Bien que nous n'ayons pas beaucoup entendu parler de l'appareil de manière officielle, les rumeurs que nous avons rencontrées suggèrent que la prochaine tablette Pro d'Apple sera une mise à niveau beaucoup plus importante que celle de l'iPad Pro 12.9 (2022).

En fait, "grand" est le mot clé ici, car certaines sources suggèrent que l'iPad Pro de cette année pourrait être encore plus grand que l'actuel iPad Pro 12,9 pouces - bien qu'il soit probable qu'Apple continue de fabriquer des modèles dans les tailles actuelles. Il pourrait également être doté d'un écran OLED pour la première fois sur un iPad, ce qui constituerait une amélioration significative.

Ce n'est pas tout ce que nous avons entendu. Vous trouverez ci-dessous toutes les dernières informations, fuites et rumeurs concernant l'iPad Pro 2024, y compris des détails sur sa date de sortie possible et ses spécifications. Nous compléterons également cet article à chaque nouvelle information, alors gardez-le dans vos favoris et revenez le consulter bientôt.

Dernières nouvelle... Des fuites de dessins de l'iPad Pro 2024 ont montré le design possible de cette tablette.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le prochain iPad haut de gamme

Le prochain iPad haut de gamme Quand sortira-t-il ? Probablement en mars, ou peut-être pas avant mai ou juin.

Probablement en mars, ou peut-être pas avant mai ou juin. Combien coûtera-t-il ? Inconnu, mais attendez-vous à un prix très élevé

Les premières fuites laissaient entendre que le prochain iPad Pro arriverait en 2023, mais cela ne s'est évidemment pas produit.

Ce n'est pas vraiment une surprise, étant donné qu'il s'est écoulé plus d'un an entre le lancement de l'iPad Pro 2021 en avril 2021 et celui de l'iPad Pro 2022 en octobre 2022, et que les dernières fuites concernant l'iPad Pro ne parlent que d'un lancement au début de l'année 2024.

En effet, une fuite plus récente suggère que le prochain iPad Pro sera lancé entre aujourd'hui et juin 2024, mais sans plus de précision.

Deux fuites encore plus récentes indiquent les deux extrémités de cette fenêtre, l'une suggérant que l'iPad Pro 2024 sera lancé vers la fin du mois de mars, tandis qu'une autre affirme que l'iPad Pro 2024 arrivera à la fin du deuxième trimestre de l'année, c'est-à-dire probablement en mai ou en juin.

En ce qui concerne le prix, Apple pourrait le maintenir à un niveau similaire à celui des modèles actuels, si les tailles d'écran restent les mêmes. Cela signifierait un prix de départ d'environ 1 079 € pour la version 11 pouces et de 1 469 € pour le modèle 12,9 pouces.

Et, bien sûr, si ces appareils sont dotés d'écrans plus grands ou passent à l'OLED, ce qui est possible, leur prix sera certainement plus élevé. Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles les premiers iPad Pro OLED d'Apple pourraient coûter plus cher que certains des meilleurs MacBook, tandis qu'une fuite plus récente suggère que l'iPad Pro OLED 2024 coûtera entre 100 et 200 euros de plus que les modèles actuels.

iPad Pro 2024 : design et affichage

Comme indiqué ci-dessus, l'un des plus grands changements à venir sur l'iPad Pro 2024 pourrait être un écran plus grand. Nous avons entendu parler à plusieurs reprises d'un écran d'iPad Pro de 14,1 pouces, tandis qu'un écran d'iPad Pro de 16 pouces a également été évoqué. Ailleurs, on parle plus généralement d'écrans d'iPad Pro plus grands à l'avenir.

Cela dit, une fuite plus récente sur l'iPad suggère qu'il s'agira plutôt d'un écran de 13 pouces, un iPad Pro de 14 pouces ayant apparemment été envisagé, mais désormais abandonné. Dans la même fuite, on apprend qu'Apple travaille apparemment sur une nouvelle version de son Magic Keyboard avec un boîtier supérieur en aluminium, qui le ferait ressembler au clavier d'un MacBook.

Les sources qui ont mentionné un modèle de 14,1 pouces en ont également dit plus, affirmant que le prochain iPad Pro aura un écran mini-LED - comme les derniers modèles de 12,9 pouces.

L'autre grande fuite concernant un futur iPad Pro est le passage possible à un écran OLED. Celui-ci serait sans doute meilleur que le mini-LED actuellement utilisé par l'iPad Pro 12.9, et certainement meilleur que l'écran IPS LCD utilisé par l'iPad Pro 11.

Cela dit, bien que nous ayons entendu parler d'un iPad Pro OLED à plusieurs reprises, cette affirmation est en contradiction avec la fuite de l'écran mini-LED ci-dessus. Cela nous avait amené à penser qu'Apple pourrait d'abord lancer un nouveau modèle mini-LED, suivi plus tard d'un iPad Pro OLED.

Mais comme la plupart des fuites récentes mentionnent désormais l'OLED, nous sommes enclins à croire que le modèle mini-LED a été mis de côté, d'autant plus que celui-ci était censé avoir un écran de 14 pouces, alors que les fuites récentes suggèrent qu'il aura plutôt un écran de 13 pouces.

Une fuite indique même que l'iPad Pro 2024, plus grand, fera à nouveau 12,9 pouces, mais avec une résolution différente de 1920 x 2880. Pour rappel, l'iPad Pro 12.9 (2022) a une résolution de 2048 x 2732. La même source indique que le prochain modèle de 11 pouces aura la même résolution que son prédécesseur, soit 1668 x 2388, et que les deux auront des écrans OLED.

Une autre source indique également que l'iPad Pro 2024 aura les mêmes tailles d'écran que les modèles actuels (donc 11 pouces et 12,9 pouces), et mentionne à nouveau une mise à niveau OLED.

Par ailleurs, nous avons entendu dire que l'iPad Pro 2024 était en cours de rénovation, bien que la source n'ait pas précisé ce qu'elle entendait par là. Il pourrait s'agir d'une référence à la taille plus grande ou à l'écran OLED. Il pourrait également s'agir d'une référence à un dos en verre, car nous avons entendu dire ailleurs que l'iPad Pro 2024 pourrait prendre en charge la recharge sans fil via MagSafe, ce qui nécessiterait probablement un dos en verre.

Il est possible qu'Apple déplace également la caméra selfie sur l'un des longs bords de l'ardoise, car cela la rendra plus utile en orientation paysage, ce qui est la façon dont les iPad ont tendance à être positionnés - en particulier pour les appels vidéo.

En fait, la société a déjà fait cela avec l'iPad 10.9 (2022), mais pas avec les derniers iPad Pros. Cependant, une référence à une caméra selfie compatible avec Face ID dans cette position a été trouvée dans iOS 17.4, suggérant que c'est quelque chose sur lequel Apple travaille.

Le problème qu'il faudrait résoudre est celui du chargeur de l'Apple Pencil, qui se trouve actuellement sur le même bord que la caméra, et il n'y a probablement pas de place pour les deux. Il faudra donc peut-être attendre des changements plus importants dans le design de l'iPad Pro pour permettre ce changement.

Nous avons également vu des fuites de dessins CAO (conception assistée par ordinateur) de l'iPad Pro 2024. Ceux-ci montrent un design très similaire aux modèles actuels, mais avec des dimensions différentes.

Le modèle 13 pouces (ou peut-être 12,9 pouces) aurait des dimensions de 281,58 x 215,53 mm, ce qui le rendrait légèrement plus grand que l'iPad Pro 12,9 (2022), tandis que le modèle 11 pouces aurait des dimensions de 249,70 x 177,51 mm, ce qui le rendrait plus grand mais plus étroit.

Ces dimensions correspondent à une fuite antérieure, qui indiquait également que l'iPad Pro 2024 serait plus fin que le modèle actuel. Plus précisément, le modèle 13 pouces aurait une épaisseur de 5,0 mm (contre 6,4 mm) et le modèle 11 pouces une épaisseur de 5,1 mm (contre 5,9 mm).

iPad Pro 2024 : appareils photo et batterie

Il n'y a pas encore de réelles nouvelles sur les caméras de l'iPad Pro 2024, sauf que, comme mentionné ci-dessus, il est possible que la caméra selfie de l'iPad Pro 2024 soit en orientation paysage, ce qui est mieux pour les appels vidéo.

Nous ne savons rien non plus sur la batterie, sauf que l'iPad Pro 2024 pourrait prendre en charge la recharge sans fil via MagSafe selon une fuite.

À titre de référence, l'iPad Pro 11 (2022) dispose d'une batterie de 7 538 mAh, et l'iPad Pro 12.9 (2022) d'une batterie de 10 758 mAh, il est donc probable que les batteries des prochains modèles seront au moins aussi grandes.

iPad Pro 2024 : spécifications et caractéristiques

En ce qui concerne la puissance, l'iPad Pro 2024 pourrait avoir une puce M2 selon une source, ce qui le ferait correspondre aux modèles actuels. Cette source affirme également que l'iPad Pro 2024 sera équipé de 16 Go de mémoire vive et de 512 Go de stockage.

Ces deux derniers détails sont plus élevés que les configurations de départ des modèles Pro actuels, mais il est possible d'adapter les modèles existants pour qu'ils correspondent, si l'on dispose de l'argent nécessaire.

En ce qui concerne le stockage, nous avons également entendu dire que l'iPad Pro 2024 pourrait atteindre une capacité maximale de 4 To.

Il serait étrange qu'Apple ne mette pas à jour la puce d'un nouvel iPad, et une fuite un peu plus récente suggère d'ailleurs qu'Apple travaille sur un iPad Pro doté d'une puce M3 Pro ultra-rapide.

Enfin, l'informateur Majin Bu - qui a des antécédents mitigés en matière de prédictions - a affirmé qu'Apple travaillait sur une version "plus petite" de macOS pour les derniers modèles d'iPad Pro.

Enfin, l'informateur Majin Bu - qui a des antécédents mitigés en matière de prédictions - a affirmé qu'Apple travaillait sur une version "plus petite" de macOS pour les derniers modèles d'iPad Pro.

Bien que nous prenions cela avec des pincettes, Apple a clairement essayé de combler le fossé entre les tablettes et les ordinateurs portables depuis un certain temps, il est donc certainement possible que cela se produise, et si c'est le cas, nous sommes sûrs de voir ce système d'exploitation sur le prochain iPad Pro.

Revenez régulièrement sur notre site pour connaître les derniers développements concernant l'iPad Pro 2024 et, en attendant, consultez notre classement des meilleurs iPads.