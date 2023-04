Test de l'iPad Pro 12.9 (2022), la tablette des créatifs

L'iPad Pro 12.9 (2022) ne constitue pas une énorme mise à niveau par rapport au modèle précédent, ajoutant seulement plus de puissance et la détection du survol pour l'Apple Pencil. C'est une fonctionnalité intéressante qui a été très bien réalisée et qui confirme que l'iPad Pro est une tablette de dessin de premier choix. C'est aussi la tablette la plus puissante du marché et elle est équipée d'un écran qui reste le meilleur de sa catégorie et d'une gamme de logiciels mieux adaptés que sur n'importe quelle autre tablette.

iPad Pro 12.9 (2022) : test en deux minutes

L'iPad Pro 12.9 (2022) est le plus grand et le plus audacieux des iPad d'Apple à ce jour, avec une nouvelle puce M2 qui offre plus de puissance que 99 % d'entre nous n'en auront jamais besoin.

L'iPad Pro précédent était déjà tout simplement la meilleure tablette de la planète, et le nouvel iPad Pro 12,9 pouces (2022) va encore plus loin. Vous bénéficiez toujours du superbe écran mini-LED avec un contraste HDR inégalé et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais il peut désormais détecter l'Apple Pencil 2nd Gen lorsque ce dernier plane au-dessus de l'écran, ce qui ouvre la voie à de nouvelles possibilités utiles en matière de création, favorisant notamment la précision pour les artistes ou les personnes qui prennent des notes.

Vous bénéficiez toujours de la puissance d'un ordinateur portable haut de gamme, mais la tablette est désormais encore plus performante, assurant des graphismes plus complexes et un accès plus rapide à la mémoire pour les applications haut de gamme. Même avec cette liste d'ajouts, vous bénéficiez toujours d'un design ultra-mince et léger.

Mais il n'y a pas beaucoup d'autres changements significatifs. La tablette est livrée avec iPadOS 16.1, mais tous les iPads récents en sont équipés ; elle ne représentera donc pas de ce pont de vue une mise à niveau très tentante par rapport au modèle de l'année dernière, sauf pour les artistes numériques les plus sérieux. Il s'agit toutefois d'une mise à niveau plus importante par rapport au modèle précédent au niveau de l'affichage, puisque l'iPad 12.9 (2022) est équipé d'un écran mini-LED et qu'il bénéficie de la puissance quasi illimitée du processeur M2.

S'agit-il du meilleur iPad sur le marché aujourd'hui ? En termes de capacités, oui. L'écran est meilleur que celui de n'importe quel autre iPad, et la taille de son écran le rend plus adapté à la productivité. Mais maintenant que l'iPad Air (2022) intègre la puissante puce Apple M1, l'iPad Pro est de plus en plus cantonné à des besoins de niche, et ce d'autant plus que son prix a augmenté dans certains pays. Ce n'est peut-être pas l'iPad que nous recommanderions à la plupart des gens, en fonction de leurs besoins, mais c'est le champion en termes de spécifications.

Sortie le 26 octobre 2022

Disponible à partir de 1 469€

Le prix de base du nouvel iPad Pro 12,9 pouces commence à 1 469€ et cela ne vous donne droit qu'à 128 Go de stockage, sans support sans fil 5G.

Cette quantité de stockage est terriblement faible pour une machine "Pro", mais si vous voulez plus de capacité ou ajouter la 5G pour une connectivité sans fil ultra-rapide partout, vous devrez prévoir des frais supplémentaires.

Le Pro est disponible avec 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To de stockage.

Swipe to scroll horizontally Prix de l'iPad Pro 12.9 (2022) Configuration Prix US Prix UK Prix France 128GB, Wi-Fi $1,099 £1,249 1 469€ 256GB, Wi-Fi $1,199 £1,369 1 599€ 512GB, Wi-Fi $1,399 £1,599 1 849€ 1TB, Wi-Fi $1,799 £2,049 2 349€ 2TB, Wi-Fi $2,199 £2,499 2 849€ 128GB, Wi-Fi + Cellular $1,299 £1,449 1 669€ 256GB, Wi-Fi + Cellular $1,399 £1,569 1 799€ 512GB, Wi-Fi + Cellular $1,599 £1,799 2 049€ 1TB, Wi-Fi + Cellular $1,999 £2,249 2 544€ 2TB, Wi-Fi + Cellular $2,399 £2,699 3 044€

L'iPad Pro 11 pouces (qui n'inclut toujours pas d'écran mini-LED) est proposé à partir de 1 069€, tandis que l'iPad Air (2022) est proposé à partir de 789€.

(Image credit: Future)

iPad Pro 12.9 (2022) : design

Pas de réel changement de design

Design élégant et haut de gamme

Le positionnement de la caméra Face ID est médiocre

L'iPad Pro 12.9 ne présente pas de changements significatifs en termes de design par rapport à la version précédente... et, en réalité, par rapport à la version d'avant. Il n'existe toujours qu'en finition Gris Sidéral ou Argent - sans aucune des couleurs amusantes de l'iPad Air ou du nouvel iPad 10.2 (2022).

Le design reste très agréable, bien sûr. La grande surface et le châssis fin le rendent ultra-mince et élégant dans les mains (lorsqu'il est utilisé sans étui, du moins), et l'ajustement et la finition sont irréprochables, comme on peut s'y attendre de la part d'Apple.

Il y a un cadre assez fin entre les bords de l'écran et le côté de l'appareil - il est plus épais que celui de l'iPhone 14, mais cela nous convient, car avoir un petit bord à tenir n'est pas une mauvaise chose sur une tablette de grande taille.

Les côtés plats et les bords à angle droit donnent l'impression d'être inconfortables, mais ce n'est pas du tout le cas, grâce aux coins légèrement arrondis.

Sur l'un des bords plats se trouve un petit ovale qui indique l'endroit où l'Apple Pencil 2nd Gen se fixe magnétiquement pour se charger, et il y a un bouton de volume sur ce même côté. Sur l'une des deux largeurs se trouve un port USB-C pour la recharge, ainsi que deux aérations en pointillés pour les haut-parleurs stéréo.

Sur l'autre largeur se trouve le bouton de mise en veille (bien qu'il soit possible de le réactiver en touchant l'écran) et deux autres prises d'air pour les haut-parleurs.

À l'avant se trouve la caméra orientée vers l'avant, qui inclut le système Face ID, et c'est notre seul vrai reproche sur le design ici. L'iPad Pro a tendance à être utilisé en mode paysage la plupart du temps, et le fait d'avoir la caméra sur l'un des côtés les moins larges signifie qu'elle se retrouve sous votre main la plupart du temps lorsque vous voulez déverrouiller l'écran tout en tenant la tablette. Ou alors, elle se retrouve cachée par le bras que l'on tend pour toucher l'écran.

Cela fonctionne très bien lorsque l'iPad est dans un support, comme l'étui Magic Keyboard, sur un bureau, mais la position est fondamentalement mauvaise pour d'autres utilisations de la tablette, et l'a toujours été. Bizarrement, Apple a déplacé l'appareil photo du nouvel iPad 10.2 (2022) pour qu'il fonctionne mieux en mode paysage, mais l'a laissé au même endroit ici.

À l'arrière de l'iPad, on trouve la petite bosse de l'appareil photo (elle est suffisamment peu proéminente pour que cela ne rende pas l'iPad instable lorsqu'il est posé à plat - il ne bascule pas lorsque vous dessinez ou écrivez dessus) et le Smart Connector pour le fixer à des claviers compatibles.

Le Magic Keyboard offre une sensation de qualité supérieure à la frappe et tient solidement l'iPad sous différents angles (nous aurions tout de même aimé qu'il offre un plus grand nombre d'angles). Mais il s'érafle un peu trop facilement sur l'extérieur dans un sac et peut donc finir par perdre de sa qualité avec le temps, d'après notre expérience.

Le Magic Keyboard est plutôt épais et lourd, doublant les mensurations de l'iPad dans les deux cas. Une fois le clavier ajouté, l'avantage du poids de l'iPad par rapport au MacBook Air (M2, 2022) diminue considérablement.

Note de design : 4/5

(Image credit: Future)

iPad Pro 12.9 (2022) : affichage et Apple Pencil

Écran mini-LED 2732x2048 de 12,9 pouces

1600nits de luminosité HDR maximale ; 1000nits de luminosité plein écran

Nouvelle fonction "survol" pour l'Apple Pencil 2nd Gen

L'écran mini-LED de l'iPad Pro 12,9 pouces reste unique dans la gamme de tablettes d'Apple. Apple l'appelle écran XDR, ce qui signifie qu'il s'agit d'un écran HDR (high dynamic range), mais encore plus extrême. Et, pour être honnête, si on le compare à d'autres écrans de tablettes (ou à la grande majorité des écrans d'ordinateurs portables), le constructeur n'a pas tort.

L'écran XDR est un chef-d'œuvre de luminosité et de netteté (résolution de 2732x2048 ; 264 pixels par pouce), offrant des couleurs magnifiques et précises (avec prise en charge DCI-P3), une luminosité éblouissante dans les applications HDR et, plus important encore, des tons noirs époustouflants dans toutes les applications, en dépit de la technologie d'affichage utilisée.

L'avantage de la mini-LED est qu'elle utilise une couche dense et fine de minuscules LED directement derrière le panneau LCD, et que ces minuscules lumières sont regroupées en " zones de gradation ", chacune d'entre elles pouvant réduire sa lumière de manière à ce que les tons sombres paraissent vraiment noirs, au lieu du gris profond que l'on a tendance à obtenir avec des écrans LCD moins avancés. L'iPad Pro compte 2 596 zones de gradation, ce qui signifie qu'il est capable d'une précision étonnante dans la manière dont il transmet les contrastes.

L'écran de l'iPad Pro est capable d'être beaucoup plus lumineux que les meilleurs téléviseurs OLED, sans parler des écrans de tablettes OLED, en atteignant 1600nits de luminosité HDR maximale, et 1000nits de luminosité plein écran dans les applications HDR.

En comparaison, la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra atteint une luminosité maximale de moins de 600 nits. Son écran OLED est magnifiquement riche, mais l'iPad Pro parvient à offrir le même type de profondeur dans les zones les plus sombres.

Cela se manifeste naturellement lors du visionnage de vidéos HDR Dolby Vision - les films gagnent en profondeur grâce à une plage dynamique aussi étendue - mais n'importe quelle application peut demander ce niveau de luminosité HDR à l'iPad. Lancez une image dans Affinity Photo et vous obtiendrez une luminosité qu'aucun autre écran de la planète n'est en mesure d'offrir.

Dans les applications non HDR, l'iPad Pro se limite à une luminosité de 600 nits, ce qui est raisonnable en termes d'autonomie de la batterie. Cependant, nous avons mentionné plus haut que la gestion des tons sombres s'est considérablement améliorée dans toutes les applications, et pas seulement en HDR. Qu'il s'agisse de vidéos SDR, d'applications d'écriture ou de l'interface générale, les éléments censés être noirs paraissent vraiment noirs, ce qui fait ressortir encore plus les éléments plus clairs situés à côté de ces tons foncés.

Et oui, bien sûr, c'est un grand écran par rapport aux autres iPad. On n'insistera jamais assez sur la toile qu'il offre dans les applications de dessin, ni sur l'espace qu'il permet de consacrer aux morceaux dans les applications musicales ; il est également idéal pour les vidéos, etc.

Malgré tous les efforts d'Apple (écran entièrement stratifié avec traitement antireflet), l'écran capte toujours les reflets comme les sources lumineuses ponctuelles.

(Image credit: Future)

L'autre grande caractéristique de l'écran est bien sûr la prise en charge de l'Apple Pencil. Le stylet de deuxième génération est toujours pris en charge, ce qui signifie qu'il peut se connecter magnétiquement au bord de l'iPad, où il se recharge également sans fil, de sorte qu'il est toujours prêt à l'emploi. Il s'agit là d'un excellent élément de design qui se répand lentement mais sûrement sur les iPad non professionnels, comme la série Air.

L'Apple Pencil lui-même reste précis, avec une détection de l'inclinaison utile et un bon degré de détection de la pression (bien qu'il ne soit pas exceptionnel par rapport à une tablette de dessin dédiée). Il semble également un peu dur par rapport à d'autres modèles, car il dessine avec une plume en plastique solide sur l'écran en verre.

La nouveauté la plus intéressante est la détection du " survol ", apparemment activée sur le nouvel appareil grâce à un coprocesseur intégré à la puce M2.

La fonction de base ne surprendra pas ceux qui ont déjà utilisé une tablette de dessin : lorsque vous tenez le Pencil près de l'écran, l'iPad le détecte et réagit. Dans une application d'imagerie, comme Serif Affinity Photo, cela se traduit par un point sous le crayon, ce qui vous permet de voir exactement où vous aller dessiner. ProCreate intègre une fonction intelligente qui vous permet de modifier la taille de votre pinceau en direct tout en faisant un survol, et même de voir les résultats du mélange des couleurs avant de commencer à dessiner.

Dans d'autres domaines d'iPadOS, les éléments de menu s'affichent en surbrillance ou s'agrandissent lorsque vous passez le Pencil dessus - un peu comme lorsque vous passez le curseur de la souris avec le Magic Keyboard.

Les menus contextuels s'ouvrent automatiquement lorsque vous passez dessus, comme par exemple le menu Sous-titres dans l'application Apple TV. Pas besoin de toucher, il suffit de passer au-dessus des options pour que d'autres menus apparaissent.

Le caractère essentiel de cette fonctionnalité dépendra de la manière dont les applications l'utiliseront : le mode de base est un ajout agréable mais pas indispensable ; mais si vous utilisez des applications qui s'en servent intelligemment, il se peut que vous ayez rapidement l'impression qu'il s'agit d'une fonctionnalité sur laquelle vous ne voudrez pas revenir.

L'avenir nous le dira dans une certaine mesure, et cela dépend de votre flux de travail, mais nous pouvons dire que cela fonctionne comme prévu.

Score pour l'affichage et l'Apple Pencil : 5/5

(Image credit: Future)

iPad Pro 12.9 (2022) : spécifications, performances et appareil photo

Puce Apple M2 extrêmement puissante

Il est presque impossible de le faire saccader

Les appareils photo sont bons, mais il n'y a pas de réelle amélioration

La puce M2 mérite évidemment que l'on parle d'elle. Elle comprend un processeur à huit cœurs, avec quatre cœurs à haute performance et quatre cœurs à haute efficacité énergétique.

Elle est associée à 8 Go de RAM dans les versions 128 Go, 256 Go ou 512 Go, et à 16 Go de RAM dans les versions 1 To ou 2 To. Enfin, un GPU à 10 cœurs peut accéder à toute cette mémoire, avec une bande passante colossale de 100 Go/s.

Comme nous l'avons expliqué dans nos tests du MacBook Air M2 et du MacBook Pro M2 13 pouces, il s'agit là d'une puissance tout simplement spectaculaire, et dans l'iPad Pro (2022), elle est pleinement exploitée.

Avec un score Geekbench 5 de 1884 en test monocœur et 8518 en test multicœur, elle se comporte comme un processeur d'ordinateur de bureau. Il n'y a rien eu de tel dans une tablette jusqu'à présent - même si les puces Intel de la Microsoft Surface Pro 9 promettent d'apporter un peu de concurrence à Apple.

Mais peu d'entre nous pousseront jamais la puce M2 aussi loin que ce dont elle est capable. De toute évidence, elle est extrêmement rapide pour gérer iPadOS en général - les applications s'ouvrent plus rapidement que jamais, et le logiciel a été parfaitement fluide et rapide pendant toute la durée de notre test, sans jamais trembler.

La M2 était efficace même lorsque nous travaillions sur des images multicouches avec d'énormes photos RAW dans Serif Affinity Photo, et que nous demandions à LumaFusion de gérer plusieurs pistes de vidéo 4K avec des changements de couleur. Tout filtre appliqué dans Affinity Photo est instantané, même avec des images 8K, même si vous commencez à jouer avec chaque outil. Nous avons continué à ajouter des pistes à GarageBand jusqu'à ce que nous n'en puissions plus, sans que cela n'affecte les performances de lecture.

Il faut dire que nous avons utilisé le modèle de 1 To, qui dispose donc de 16 Go de RAM. La limite de 8 Go de RAM pourrait être un obstacle majeur pour les professionnels à l'heure actuelle, tout comme les 128 Go comme capacité de départ. C'est en effet très peu pour une machine "pro", surtout pour ce prix.

Mais tout cela était également vrai avec les modèles M1. L'introduction d'applications qui tirent réellement parti de cette puissance semble plus lente que prévu. DaVinci Resolve et Octane semblent prêts à l'exiger pour ceux qui les utilisent, mais ils n'étaient pas disponibles lors de nos tests. Il est à noter que les applications qui sont là ont encore souvent des limites - comme la limite de 32 pistes dans GarageBand. Sur un Mac M2, cette limite est de 256 pistes. C'est bien gentil de la part d'Apple de continuer à nous proposer de nouvelles puces, mais ce n'est vraiment pas là que le changement est le plus nécessaire.

L'ajout du Wi-Fi 6E est une bonne chose, pour ceux qui travaillent dans un environnement sans fil avec support - cette nouvelle variante Wi-Fi plus rapide protège en fait son trafic du reste du réseau, pour garantir des vitesses constantes et extrêmement rapides. Et comme le Pro de 2021, il y a un support 5G, qui peut atteindre des centaines de mégabits par seconde, mais cela dépendra évidemment du support dans votre pays.

L'appareil photo n'a pas changé par rapport au modèle précédent, si ce n'est qu'il permet pour la première fois d'enregistrer des vidéos ProRes. À l'arrière, vous disposez d'une caméra grand-angle de 12 Mpixels et d'une caméra ultra grand-angle de 10 Mpixels, associées à un capteur LiDAR qui permet une mise au point automatique rapide, mais qui peut également être utilisé pour la numérisation 3D dans diverses applications.

L'appareil photo arrière est tout à fait satisfaisant : il est de bonne qualité, offre une bonne luminosité aux images, un contraste agréable, de belles couleurs et un niveau de détail raisonnable. Cependant, nous avons du mal à imaginer que quelqu'un qui envisage de faire de la vidéo ProRes ne préfère pas l'enregistrer sur le plus grand capteur de l'iPhone 14 Pro afin d'obtenir le plus d'informations possible sur l'image.

La caméra frontale est de 12 Mpixels avec un objectif ultra grand-angle utilisé pour la fonction "Center Stage" d'Apple. Cela signifie que l'appareil photo recadre une partie de sa vue ultra-large totale, centrée sur vous. Si vous bougez, la caméra peut vous suivre, tant que vous êtes dans le champ de vision de l'objectif ultra grand-angle. Il s'agit d'une fonction intelligente et utile, qui s'ajuste automatiquement s'il y a plus d'une personne dans le champ de vision.

La caméra frontale intègre également le capteur Face ID, ce qui signifie qu'elle peut prendre des photos en mode portrait (tout comme la caméra arrière) et déverrouiller votre iPad.

La caméra arrière est capable de réaliser des vidéos en 4K à 60 images par seconde, mais pas de Dolby Vision HDR, contrairement aux iPhones récents. La caméra frontale est limitée à la vidéo HD 1080p à 60 images par seconde. Là encore, la qualité est bonne - la caméra frontale est parfaite pour les appels vidéo, surtout si on la compare à la quasi-totalité des caméras d'ordinateurs portables - mais la configuration n'est pas aussi "pro" que celle des modèles iPhone Pro.

Spécifications, performances et appareil photo : 4,5/5

(Image credit: TechRadar)

iPad Pro 12.9 (2022) : logiciels

Le nouvel iPad Pro est livré avec iPadOS 16.1 - notre appareil d'évaluation était équipé de la version candidate à la publication finale, et donc de la version complète des fonctionnalités, y compris Stage Manager.

Stage Manager est le plus grand changement apporté à iPadOS, mais avant d'en parler, rappelons qu'il est entièrement optionnel et qu'il doit être activé depuis le menu Réglages > Écran d'accueil et multitâche ; ce n'est pas encore la nouvelle valeur par défaut.

Stage Manager semble être une tentative d'apporter à iPadOS quelque chose de plus proche du multitâche par fenêtres de macOS, où les apps ne sont pas aussi verrouillées dans leur position et leur taille que dans les options de multitâche Split View et Slide Over qu'iPadOS utilisait auparavant (ou utilise toujours, si vous n'activez pas Stage Manager). Les applications peuvent vivre dans des fenêtres qui se chevauchent et qui peuvent être redimensionnées - mais seulement à certaines tailles, en fonction d'une grille d'accrochage invisible.

L'idée est intéressante, mais à ce stade, elle n'est pas assez aboutie sur certains points essentiels. Tout d'abord, l'appli est buggée et se bloque souvent ou provoque des effets inattendus dans les applications - ce qui, en soi, sera un facteur décisif pour de nombreux professionnels.

Stage Manager est également délicat, surtout lorsqu'il est utilisé avec les doigts. Vous pouvez ouvrir une application et constater qu'elle apparaît dans une petite fenêtre sur un écran où il n'y a rien d'autre - la redimensionner pour qu'elle remplisse l'écran semble être une étape supplémentaire inutile. Il existe un raccourci permettant d'effectuer cette opération en deux pressions, mais si vous ne savez pas repérer les points en haut d'une fenêtre, vous devrez la faire glisser à l'aide de la commande située dans le coin inférieur, ce qui prend du temps.

Le concept fonctionne mieux lorsqu'il est utilisé avec un trackpad - surtout pour un utilisateur Mac chevronné. Stage Manager fait en sorte que l'agencement des apps de l'iPad ressemble beaucoup plus à ce que nous attendons de ce raccourci, y compris la possibilité d'avoir deux apps superposées sur un écran, et de passer de l'une à l'autre en utilisant le raccourci Cmd-Tab. Ce sera particulièrement intéressant quand Apple ajoutera la prise en charge des moniteurs externes (à un moment donné dans le futur).

Si une future version de Stage Manager pouvait 1) corriger les bugs, évidemment ; et 2) s'activer automatiquement lorsque le Magic Keyboard est attaché, et revenir à la vue fractionnée plus conviviale au toucher quand on l'enlève, on pourrait imaginer s'accommoder de cette version à long terme. Vous pouvez l'activer et le désactiver à partir du Centre de contrôle, ce qui est un bon substitut pour la dernière version, au moins.

En dehors de cela, iPadOS 16 ajoute quelques petites fonctionnalités intéressantes. La possibilité d'envoyer des messages programmés dans l'application Mail est extrêmement bienvenue, tout comme l'application Météo (et la sélection de widgets météo qui l'accompagne).

La possibilité d'éditer et d'annuler les iMessages peut également s'avérer très utile si vous utilisez la plateforme à des fins professionnelles ou personnelles.

iPadOS est toujours aussi fluide et fiable (en dehors des faiblesses de Stage Manager). L'intégration avec les services Apple et ses autres appareils est excellente, grâce à des fonctionnalités telles que Handoff (qui permet de déplacer une tâche en cours entre votre iPhone, votre iPad ou votre Mac) et Sidecar (qui permet à votre iPad Pro de devenir un second écran pour votre Mac, avec des commandes tactiles).

Mais iPadOS n'a pas encore résolu les problèmes de flux de travail, en particulier pour les professionnels. C'est particulièrement évident lorsqu'il s'agit de déplacer un fichier d'une application à l'autre - prenons l'exemple de la préparation d'une image pour TechRadar.

Il n'y a pas de traitement universellement accepté d'un fichier existant dans les applications, ce qui peut entraîner des ruptures dans les flux de travail. Ainsi, nous pouvons utiliser l'application Fichiers pour importer une photo depuis une clé USB, puis la retoucher rapidement dans l'éditeur d'images de notre choix avant de la télécharger sur le site web... mais les éditeurs d'images de l'iPad ne sont pas conçus pour retoucher et enregistrer simplement un fichier sauvegardé sur le système. Il faut ajouter une nouvelle étape d'exportation avant de pouvoir envisager le téléchargement, ce qui peut entraîner un certain nombre d'opérations supplémentaires. Cela ne pose pas de problème pour une seule image, mais qu'en est-il si nous devons en traiter un grand nombre ?

Beaucoup de gens ont besoin d'éditer des photos par lots et de les partager.

Nous continuons de penser qu'iPadOS est une excellente plateforme dans son ensemble, mais il faut avoir conscience de ses défauts, surtout si votre utilisation est professionnelle.

Une dernière chose : il est vraiment dommage que l'iPad n'ait pas reçu de widgets pour l'écran de verrouillage, comme l'iPhone l'a fait avec iOS 16. Ils auraient été très utiles !

Score du logiciel : 4/5

(Image credit: Future)

iPad Pro 12.9 (2022) : autonomie de la batterie

Jusqu'à 10 heures, officiellement

Environ 6 heures de vidéo HDR dans nos tests

Toute utilisation intensive le fera baisser beaucoup plus rapidement

Comme d'habitude, Apple affirme que l'iPad Pro (2022) offre jusqu'à 10 heures d'autonomie pour des tâches simples, comme la vidéo et la navigation sur le web, et par le passé, nous avions dit que les prévisions d'Apple étaient plutôt optimistes.

C'est probablement encore le cas pour le nouvel iPad Pro 12,9 pouces.

Commençons par la vidéo : en diffusant un film HDR Dolby Vision depuis l'application TV d'Apple, avec la luminosité réglée au maximum (c'est-à-dire 1000nits en plein écran, rappelons-le), nous avons constaté que la batterie baissait en moyenne de 17 % par heure, soit environ 6 heures d'utilisation totale.

Lors de la rédaction de cet article, l'application Google Docs était ouverte avec Safari côte à côte, nous écrivions et faisions des recherches, et nous utilisions également le Magic Keyboard. Nous avons vérifié la batterie toutes les 30 minutes pendant que nous travaillions, et elle baissait de 11 à 14 % à chaque fois. Même dans le meilleur des cas, l'autonomie de la batterie n'était que d'environ 5 heures.

Lorsque la puce M2 est fortement sollicitée, elle semble capable de chuter de 1 % par minute. C'est ce que nous avons constaté lors de l'exécution de nos benchmarks, par exemple, qui ont provoqué une baisse de 4 % en quatre minutes, mais aussi en utilisant Serif Affinity Photo et en essayant de pousser la puce M2 aussi fort que possible, ce qui a provoqué une baisse de 8 % en 10 minutes environ.

Cependant, lors de la rédaction de la section Logiciels de cet article, nous avons passé une heure à revérifier des éléments d'interface et des applications, avec l'écran allumé tout le temps, et pendant cette période, la baisse n'a été que de 10 %.

Dix heures, peut-être, mais d'après notre expérience, la plupart des utilisations que l'on fera de l'iPad Pro le feront descendre en dessous de ce seuil.

Autonomie de la batterie : 3,5/5

Devrais-je acheter l'iPad Pro 12.9 (2022) ?

Achetez-le si...

Vous voulez la tablette la plus performante de la planète

Lorsqu'il s'agit de s'attaquer à presque toutes les tâches dans un format conçu pour les tablettes tactiles, l'iPad Pro n'a pas d'égal. Ce n'est pas seulement une question de puissance (bien qu'elle y contribue) - il fonctionne aussi très bien avec un stylet, un clavier et un trackpad.

Vous voulez le meilleur écran

Que vous souhaitiez regarder des vidéos dans un avion en Dolby Vision HDR ou que vous ayez besoin de précision et de clarté pour travailler sur des images, l'iPad Pro dépasse tout ce qui existe.

Ne l'achetez pas si...

L'argent est un sujet

C'est le meilleur, mais il est très cher. L'iPad Air offre la grande majorité des fonctionnalités pour beaucoup moins cher.

Vous souhaitez remplacer un véritable ordinateur portable

L'iPad Pro peut être utilisé à la place d'un ordinateur portable, mais iPadOS ne fonctionne pas comme un système d'exploitation de bureau, et il y aura des cas de flux de travail pour les professionnels pour lesquels il n'est tout simplement pas adapté.

Première publication Octobre 2022