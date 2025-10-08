Faut-il attendre l’iPad Pro M5 ou passer son tour ?

Le M5 iPad Pro devrait être équipé de deux caméras frontales, mais cette information reste incertaine

Deux vidéos de déballage semblent se contredire sur ce point

Il faudra attendre la sortie du M5 iPad Pro dans quelques semaines pour en avoir le cœur net

La semaine dernière, une importante fuite a dévoilé en détail le futur M5 iPad Pro à travers plusieurs vidéos de déballage publiées par des YouTubeurs russes influents. Il s’agit de la deuxième fois qu’un produit Apple apparemment authentique échappe à tout contrôle avant son lancement, après la révélation anticipée du MacBook Pro M4 en octobre 2024. Et alors que presque tous les secrets du M5 iPad Pro ont été révélés, une question reste encore sans réponse.

En juillet dernier, le journaliste de Bloomberg Mark Gurman avait affirmé qu’Apple travaillait à intégrer une seconde caméra frontale au M5 iPad Pro. La première vidéo de déballage de l’appareil, publiée par le YouTubeur Wylsacom, laissait pourtant penser qu’une seule caméra frontale était présente, identique à celle de l’iPad Pro M4 – lequel, comme on le sait, n’en possède qu’une.

Mais dans sa newsletter Power On diffusée ce week-end, Gurman a déclaré pouvoir « l’affirmer avec certitude » : le M5 iPad Pro disposera bien de deux caméras frontales. Et désormais, un nouvel élément semble aller dans ce sens.

En effet, un second YouTubeur russe, Romancev768, a lui aussi mis la main sur un M5 iPad Pro et, dans sa vidéo de déballage, il a précisément mis en avant cette seconde caméra frontale. Une caméra apparaît sur le côté long de la tablette, l’autre sur le côté court.

Romancev768 a cependant noté que cette seconde lentille ne semblait pas fonctionner comme une véritable caméra, puisqu’il n’était pas possible de prendre de photos avec. Il a donc émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir d’un capteur destiné à la fonctionnalité Desk View d’Apple.

Il a toutefois évoqué une autre possibilité : celle d’un blocage logiciel, la caméra étant simplement désactivée jusqu’au lancement officiel. Et puisque Gurman parle bien de “caméra” au singulier – et non d’un duo caméra/capteur – cette hypothèse pourrait s’avérer plus plausible.

Améliorations côté caméra ?

La nouvelle caméra frontale de l'iPad Pro M5 est légèrement visible au-dessus du dossier d'applications situé en haut au centre du cadre de la tablette. (Image credit: Romancev768)

L’ajout d’une seconde caméra pourrait améliorer la qualité des appels vidéo et la reconnaissance via Face ID, en mode portrait comme en paysage. L’appareil choisirait alors automatiquement l’objectif le mieux placé, sans manipulation manuelle, ce qui permettrait une utilisation plus confortable, quelle que soit l’orientation.

Fait intéressant, Gurman semble ne pas avoir eu connaissance de la vidéo de Romancev768. En réponse aux propos de Wylsacom, qui indiquait que le M5 iPad Pro reprenait exactement le même module frontal que le modèle M4, Gurman rappelait qu’Apple avait déjà abandonné certaines fonctionnalités à la dernière minute, comme un système à double caméra, mais soulignait qu’un tel retrait serait ici « surprenant et tardif ».

Compte tenu du doute de Romancev768 sur le fonctionnement de cette seconde lentille, rien ne permet de confirmer que les deux caméras seront réellement actives sur le produit final. Tout devrait se clarifier au moment du lancement.

Quelles autres nouveautés ?

(Image credit: Romancev768)

Les vidéos de déballage du M5 iPad Pro ont permis de lever le voile sur deux autres évolutions attendues pour la tablette d’Apple.

La première est l’introduction de la puce M5. Selon les benchmarks publiés par Wylsacom, cette puce est environ 10 % plus rapide en performance monocœur, et 16 % plus rapide en multicœur. Côté graphismes, les performances sont 34 % supérieures à celles de la puce M4.

La seconde nouveauté concerne la mémoire de base, qui passe de 8 Go à 12 Go, ce qui devrait améliorer la fluidité globale. D’après les benchmarks divulgués, cette capacité serait intégrée dans la version 256 Go du M5 iPad Pro. Sur l’iPad Pro M4, les modèles 256 Go et 512 Go étaient limités à 8 Go de RAM, et il fallait grimper à 1 To ou 2 To de stockage pour profiter de 12 Go. On ignore encore si les variantes 1 To et 2 To du M5 iPad Pro proposeront plus de mémoire.

Même si la question des caméras frontales reste ouverte, le nouveau M5 iPad Pro continue de se dévoiler peu à peu. Et avec un lancement imminent, il ne reste plus longtemps avant de pouvoir explorer toutes ses nouveautés.