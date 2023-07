Apple iOS 17 et iPadOS 17 : les premières bêtas publiques sont disponibles, voici comment les installer

Le prochain OS d'Apple, iOS 17 , arrive bientôt. Celui-ci devrait apporter un lot considérable de nouveautés. En effet, si trois options bien pratiques ne seront pas disponibles au lancement , iOS 17 vous permettra de localiser votre Apple Watch grâce à votre iPhone . De plus , l'Apple Store affichera le temps de téléchargement estimé des applications . En revanche, le sideloading ne sera toujours pas de la partie . Quoi qu'il en soit, il vous est désormais possible d'essayer la bêta d'iOS 17.

Les bêta-testeurs publics qui se sont inscrits au programme d'Apple peuvent donc dès maintenant télécharger les mises à jour d'iOS 17 et d'iPadOS 17. Afin d'y parvenir, il vous suffit de vous rendre dans Réglages, puis Général, et de sélectionner la section Mise à jour logicielle. L'option iOS 17 Public Beta est désormais disponible.

iOS 17 : Apple voit les choses en grand

Les premiers retours sont intéressants. Concernant l'écran de verrouillage, celui-ci affiche une nouvelle fonctionnalité bien pratique. En effet, les widgets sont maintenant interactifs, ce qui vous permet de contrôler une lumière intelligente ou de cocher un rappel sans avoir à ouvrir d'application dédiée.

De plus, l'autocorrection semble être plus intelligente qu'auparavant, et il est plus facile de corriger les erreurs d'une simple pression. Une autre fonction très innovante fait son apparition sur iOS 17. En effet, quand une personne vous laisse un message, Live Voicemail retranscrit ses mots. Ainsi, si ce message devait être important, vous pouvez récupérer l'appel à tout moment.

Avec iOS 17, FaceTime prend désormais en charge les messages vidéo. En d'autres termes, il est possible de laisser un message audio et vidéo si quelqu'un manque votre appel. Safari dispose maintenant d'une fenêtre de navigation privée, tandis que Maps fonctionne désormais hors ligne. iOS 17 devrait voir le jour cet automne. Attention toutefois, le prochain OS d'Apple ne sera pas compatible avec tous les appareils de la marque.