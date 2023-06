iOS 17 : l’App Store indique le temps de téléchargement des applications

Annoncé lors de la WWDC 2023, iOS 17 fait le plein de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur sur les iPhone. La prochaine version du système d’exploitation mobile d’Apple va apporter de gros changements comme la nouvelle application de journal intime ou encore le mode StandBy pour transformer votre iPhone en écran connecté.

iOS 17 va cependant aussi apporter quelques changements plus subtils à l’interface utilisateur et plus spécifiquement à l’application App Store. Avec iOS 17, l’App Store va indiquer le temps de téléchargement des applications. Cela permettra aux utilisateurs de savoir combien de temps ils devront patienter avec d’utiliser une nouvelle application.

Le compteur de l’App Store affiche le temps restant de téléchargement en secondes

Avec cette nouvelle fonctionnalité d’iOS 17, il suffit de cliquer sur « Obtenir » sur la page d’une application dans l’App Store. D’ailleurs, l'installation d'applications hors App Store pourrait n'être disponible qu'en Europe finalement.

Après avoir cliqué sur le bouton « Obtenir », le téléchargement de l’application en question démarre. Vous pouvez le constater avec le petit logo de téléchargement qui s’affiche à la place du bouton. Avec iOS 17, un nouveau compteur s’affiche avec le temps restant estimé pour obtenir l’application.

Le compteur est en secondes, voire en minutes sil le téléchargement est un plus long. Bien entendu, la vitesse de téléchargement dépend de la connexion Internet de l’utilisateur et de la taille de l’application en elle-même. D’ailleurs, si les téléchargements sont rapides, le compteur de l’App Store ne s’affichera pas. Le bouton pour annuler le téléchargement est quant à lui toujours accessible à côté du compteur.

Ce n’est évidemment pas la plus grosse fonctionnalité d’iOS 17 qui sera incompatible avec l’iPhone X, l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus. La prochaine version du système d’exploitation attendue pour courant septembre va notamment introduire des améliorations pour les applications liées à la communication comme Messages et FaceTime. D’ailleurs, FaceTime devient compatible Apple TV avec iOS 17.