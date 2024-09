iOS 18 : Ce qui change (et ce qui reste) pour la messagerie iPhone-Android

Depuis son lancement en 2011, le fossé entre iMessage d'Apple et l'application Google Messages a fait couler beaucoup d'encre.

Avec la sortie d’iOS 18 le 16 septembre, disponible sur les iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, une grande nouveauté fait son apparition : pour la première fois, le protocole universel RCS (Rich Communication Services) arrive sur iPhone.

Cela signifie que les échanges entre utilisateurs d’iPhone et d’Android bénéficieront enfin de fonctionnalités comme le partage de médias en haute qualité, les réactions tapback, les messages audio et d’autres améliorations qui, jusqu'à présent, étaient limitées aux échanges au sein des écosystèmes d'Apple ou d'Android.

Le RCS est déjà la norme pour les téléphones Android depuis un certain temps, et Google se réjouit de voir Apple enfin adopter cette technologie. Ce changement est perçu comme une victoire pour sa campagne #GetTheMessage, qui visait à encourager cette transition.

Ce guide a été conçu pour expliquer toutes les améliorations que le RCS apporte à la messagerie entre iPhone et Android, ainsi que quelques éléments que l'on espère encore voir arriver à l'avenir.

Tout d'abord, il convient de vérifier que le RCS est activé sur votre iPhone ou votre téléphone Android.

Sur l'iPhone, allez dans Réglages > Apps > Messages > RCS Messaging, et faites glisser le commutateur sur Activé.

Sur la plupart des téléphones Android modernes, le RCS est activé par défaut, mais pour vous en assurer, rendez-vous dans l'application Google Messages, appuyez sur votre photo de profil, descendez jusqu'à la section Paramètres des messages et appuyez sur l'onglet Chats RCS pour trouver un bouton similaire.

Avantages

1. Discussions de groupe

Créer une discussion de groupe entre des utilisateurs d'iPhone et d'Android sans passer par une application tierce comme WhatsApp était jusqu'à présent possible, mais avec quelques inconvénients majeurs.

Une discussion de groupe entre utilisateurs d'iPhone offre à tous les participants l'ensemble des fonctionnalités d'iMessage, comme les messages audio, les réactions en tapback et les autocollants Memoji. En revanche, l'ajout d'un utilisateur Android dans le groupe faisait disparaître toutes ces fonctionnalités, l'ensemble de la discussion étant basculé vers les MMS.

RCS ne reproduit pas toutes les fonctions d'iMessage, mais il permet au moins d'envoyer des médias de haute qualité, des messages audio et une gamme plus restreinte de réactions en retour.

Cela a pour double effet de permettre à tous les membres d'un groupe de discussion d'utiliser ces fonctions modernes et de réduire la pression sur les utilisateurs d'Android qui souhaitent participer à des conversations réservées à l'iPhone.

2. Des médias de haute qualité

Jusqu'à présent, la messagerie entre les téléphones iPhone et Android était limitée à la norme SMS/MMS, qui permet aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir du texte, des images et des vidéos d'une taille maximale de 5 Mo, ou de 30 secondes pour les vidéos.

En raison de cette limite de taille de fichier, les médias envoyés par MMS doivent souvent être fortement compressés, ce qui signifie que le destinataire peut recevoir des images et des vidéos pixellisées (pour mémoire, une minute de vidéo MP4 1080p non compressée occupe environ 20 Mo).

La norme RCS qui arrive sur l'iPhone prend en charge une taille de fichier maximale de 105 Mo par message, ce qui signifie que les images et les vidéos peuvent être envoyées et reçues en haute qualité. Cela dit, il se peut que vous deviez utiliser un service de stockage ou de transfert de fichiers dédié pour les fichiers plus volumineux.

3. Lire les réceptions

Qu'y a-t-il de pire que d'être laissé en lecture ? Ne pas savoir si vous avez été laissé en lecture.

Les accusés de lecture - les notes ou symboles qui vous indiquent quand votre destinataire a vu votre message - sont une source de certitude que la plupart des utilisateurs considèrent comme acquise.

Les messages SMS et MMS ne disposent pas des accusés de lecture horodatés que l'on trouve sur presque tous les autres services de messagerie. iOS 18 et RCS apportent enfin cette fonctionnalité de base à la messagerie multiplateforme.

4. Indicateurs de saisie

Il peut être difficile de se faire une idée du déroulement d'une conversation lorsque l'on regarde un écran rempli de texte, d'où l'importance des indicateurs de saisie.

Souvent représentés sous la forme d'une bulle de message contenant des ellipses animées, ces indicateurs s'affichent à l'écran lorsque quelqu'un est en train de taper.

La prise en charge du RCS permet d'utiliser des indicateurs de frappe pour la messagerie multiplateforme, ce qui vous permet de savoir quand vos amis préparent leurs réponses, quelle que soit la plateforme.

5. Partage de la localisation

iMessage et des applications tierces comme WhatsApp permettent aux utilisateurs de partager leur position sur une carte interactive, ce qui est devenu une fonction essentielle pour la sécurité et la commodité.

La mise en œuvre du RCS par Apple permet aux utilisateurs de partager une épingle de localisation dans le cadre de conversations textuelles.

Cela ne correspond pas à la fonctionnalité de suivi en direct d'iMessage ou d'applications tierces comme WhatsApp, mais il s'agit là encore d'un pas dans la bonne direction.

6. Envoyer des messages par Wi-Fi

RCS offre davantage d'options pour rester connecté en permettant aux utilisateurs de discuter via les données mobiles et le Wi-Fi. À titre de comparaison, les messages MMS ne peuvent être envoyés que sur un réseau cellulaire.

C'est depuis longtemps l'un des arguments de vente des applications de messagerie tierces telles que WhatsApp, Snapchat et Signal, mais ces applications n'ont pas la capacité d'accéder aux réseaux cellulaires. À titre de comparaison, iMessage était déjà compatible avec le Wi-Fi, les données mobiles et les réseaux cellulaires.

Dans l'ensemble, il s'agit d'une bonne poignée de nouvelles fonctionnalités, mais Apple pourrait encore améliorer la messagerie RCS sur l'iPhone.

Inconvénients

1. Pas de cryptage - sérieusement

Le protocole RCS prend en charge le cryptage de bout en bout, ce qui signifie que votre message est brouillé en code avant d'être envoyé au destinataire, dont l'appareil possède la clé unique nécessaire pour déchiffrer votre message. En théorie, les messages non cryptés peuvent être interceptés par des tiers lorsqu'ils sont transmis de l'expéditeur au destinataire.

Comme le note The Verge, Apple a choisi d'utiliser la version de base de RCS - le profil universel - pour ajouter le chiffrement de bout en bout à son implémentation de RCS, ce qui signifie qu'iMessage reste le seul moyen d'envoyer des messages chiffrés par l'intermédiaire du service de première partie d'Apple.

Nous ne sommes pas très favorables à cette décision d'Apple. Les entreprises doivent différencier leurs produits, mais le faire en offrant une sécurité sous-optimale est véritablement anti-consommateur.

2. Pas d'appel vidéo

Bien que RCS prenne en charge les appels vidéo, il est facile de comprendre pourquoi Apple ne l'a pas inclus dans son service de messagerie de base.

FaceTime a eu un tel impact que ce nom de marque est toujours utilisé comme terme générique pour les appels vidéo, 14 ans après son lancement.

Apple souhaite probablement conserver ses options d'appel vidéo centralisées. Les utilisateurs d'Android peuvent participer à des appels FaceTime à partir d'un navigateur web via un lien envoyé par un utilisateur d'Apple, mais ils ne peuvent pas lancer eux-mêmes un appel.

3. Les bulles vertes sont là pour durer

Les célèbres - ou infâmes, selon les personnes interrogées - bulles de texte vertes associées aux téléphones Android sont là pour rester.

En pratique, ces bulles vertes signalent simplement qu'un message provient de l'extérieur du protocole iMessage d'Apple, mais l'altérité qu'elles impliquent a inspiré suffisamment de stigmates pour alimenter une affaire antitrust, d'innombrables mèmes et une chanson entière de la star mondiale du rap Drake.

Cet effet est probablement amplifié par l'importante part de marché d'Apple aux États-Unis, qui avoisine les 55%. Un rapport de Bloomberg Intelligence a révélé que 79 % des membres de la génération Z préfèrent l'iPhone à Android - il s'agit d'un groupe démographique comprenant des adolescents qui grandissent en étant de plus en plus dépendants de la technologie pour leur vie sociale.

Aussi inutile que soit la stigmatisation des textos verts, elle est réelle, et nous espérons que la mise en œuvre du RCS contribuera à atténuer ce phénomène étrange.

La gamme iPhone 16 est la première à être livrée avec iOS 18, mais RCS sera disponible sur tous les iPhones qui prennent en charge la mise à jour, dont les plus anciens sont l'iPhone XR, l'iPhone XS et l'iPhone XS Max.

Pour obtenir des conseils et des mises à jour sur toutes les nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur l'iPhone, ne manquez pas de consulter notre couverture dédiée à iOS 18.