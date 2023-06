Avec iOS 17, vous pourrez retrouver votre Apple Watch grâce à votre iPhone

Le prochain système d'exploitation d'Apple, iOS 17, propose de nombreuses nouveautés, bien que le sideloading soit aux abonnés absents . Et même s'il ne sera pas compatible avec tous les appareils Apple , l'App Store affichera le temps de téléchargement estimé de vos applications . De plus, avec iOS 17, vous ne perdrez plus jamais votre Apple Watch !

S'il était déjà possible de faire sonner l'iPhone depuis l'Apple Watch, l'inverse est désormais possible. Avec iOS 17, l'utilité de la fonctionnalité ping est inversée, permettant de retrouver une Apple Watch perdue à l'aide de l'iPhone. Cette nouvelle fonctionnalité, sobrement nommée "Ping Apple Watch", est disponible depuis le Centre de contrôle de l'iPhone.

iOS 17 : Ping Apple Watch est désactivée par défaut, pensez à l'activer !

Attention toutefois : cette fonctionnalité n'est pas activée par défaut. Il est cependant possible de l'activer facilement en ouvrant l'application Réglages, en entrant dans le Centre de contrôle et en appuyant sur le petit "+" vert situé à côté de "Ping Apple Watch". Il suffit de glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit pour accéder au Centre de contrôle et de toucher le bouton correspondant.

Si les deux appareils sont à portée de Bluetooth et connectés, la montre émettra un son clair. Dans la première version de cette option, le son ne se répète pas, il n'est émis qu'une seule fois. Cependant, il suffit de répéter l'opération afin de retrouver sa précieuse Apple Watch facilement.

Si votre Apple Watch se trouve hors de portée du Bluetooth, il est toujours possible de la retrouver. En effet, il faut alors utiliser l'option "Find Me" chère à Apple. Si cette option n'est pas aussi précise que le Ping Apple Watch, elle permet tout de même de localiser votre Apple Watch facilement.

Déjà disponible en version bêta, iOS 17 devrait être disponible en septembre prochain. L'OS d'Apple devrait apporter plusieurs nouveautés utiles. Il permettra même aux propriétaires de voitures électriques de trouver des bornes de recharge disponibles.