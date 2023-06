iOS 17 : ces trois options bien pratiques ne seront pas disponibles au lancement

iOS 17 va proposer de nombreuses options intéressantes. Le prochain OS d'Apple permettra notamment de localiser votre Apple Watch via votre iPhone . Et si certains appareils, comme l'iPhone X et l'iPad 5, ne seront pas compatibles avec iOS 17 , celui-ci devrait vous simplifier la vie. L'App Store affichera ainsi le temps de téléchargement estimé des applications , bien que le sideloading soit toujours aux abonnés absents . Mais d'autres fonctionnalités bien pratiques pourraient également être absentes au moment du lancement d'iOS 17...

Parmi celles-ci, on compte d'abord Journal. L'application analyse ce que vous avez fait avec votre iPhone, comme les photos et les vidéos que vous avez prises, les lieux que vous avez visités, les personnes avec lesquelles vous avez interagi. Ainsi, après avoir appris de vos données, Journal pour iOS 17 propose de créer une entrée de journal. L'iPhone suggérera alors automatiquement d'écrire une entrée de journal pour ces moments.

iOS 17 : Apple améliore considérablement Apple Music

Ensuite, les utilisateurs d'Apple Music pourront bientôt créer des playlists collaboratives grâce à iOS 17. Ce système vous permet de facilement créer des playlists avec vos amis. Vos proches pourront ainsi participer à la création de plusieurs playlists, qui seront mises en commun pour votre groupe. Malheureusement, cette fonctionnalité devrait également être absente au moment du lancement d'iOS 17 par Apple.

Enfin, iOS va lancer le système de partage AirDrop continu. En effet, dans le cas où les deux appareils utilisés pour le transfert ne seraient plus à portée, le transfert continuerait alors via internet, en toute sécurité et avec une qualité optimale. Jusqu'à présent, un échec du transfert initial signait la fin pure et simple du téléchargement. Sous iOS 17, celui-ci reprendra, à condition que les deux iPhones soient connectés à iCloud. Mais cette fonction ne sera pas disponible au lancement du nouvel OS d'Apple.

Concernant Apple Music, l'entreprise promet un nouveau système de transition audio. En effet, iOS 17 offrira la possibilité de passer d'une chanson à l'autre en fondu enchaîné, ce qui, selon Apple, vous permettra de passer d'une chanson à l'autre en douceur, de sorte que votre musique ne s'arrête jamais.