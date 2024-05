Les utilisateurs d'iPad Pro remarquent un étrange phénomène sur l'écran OLED en tandem

La toute nouvelle tablette iPad Pro 2024 d’Apple est désormais dotée d’un écran OLED pour la première fois, et elle a reçu de nombreux éloges, notre critique déclarant : « en matière de tablettes, vous ne trouverez pas de meilleure expérience visuelle. » Cependant, elle n’a pas été sans problèmes, et un nouveau souci est apparu ces derniers jours. Pourtant, il se pourrait que ce ne soit pas techniquement un défaut.

Selon MacRumors, des utilisateurs de l’iPad Pro ont documenté sur Reddit et les forums MacRumors un problème avec leurs nouvelles tablettes où l’écran produit un effet granuleux dans certaines situations. Actuellement, il est difficile de savoir quelle est l’ampleur du problème et comment Apple va y répondre, si tant est qu’ils le fassent.

D’après les publications, l’iPad présente occasionnellement un effet granuleux qui est plus prononcé dans des environnements sombres. Cela semble plus fréquent lorsque la luminosité de l’écran est réglée à un niveau bas ou moyen et lorsque le contenu affiché comporte des couleurs grises ou atténuées.

Cela signifie que cela ne semble se produire que dans un ensemble de circonstances très spécifiques. Cela rappelle un autre problème qui a circulé il y a quelques jours, lorsque Gerald Lynch d’iMore a remarqué un effet scintillant en visualisant des tons bleu foncé sur son iPad Pro, quelque chose que Lance Ulanoff de TechRadar a pu reproduire. C’est toute une presse négative qu’Apple aurait sans doute voulu éviter.

Défaut ou bizarrerie des écrans OLED en tandem d'Apple ?

(Image credit: Vingdoloras on Reddit)

Malgré les premières apparences, il est difficile de savoir si l’effet granuleux est réellement un défaut ou simplement une conséquence du fonctionnement des panneaux OLED. Ces écrans sont connus pour produire de tels effets de temps à autre, et cela pourrait être ce qui se passe ici.

Par exemple, la luminosité d’un écran OLED est contrôlée au niveau de chaque pixel, ce qui peut entraîner de légères inconsistances dans la luminosité de l’écran. Comme pour ce problème signalé, cela peut se manifester sous forme de granularité, surtout dans des conditions de faible éclairage.

De même, les sous-pixels à l’intérieur des écrans OLED peuvent varier en forme et en taille. Cela peut provoquer des effets variés à l’écran, y compris des textures granuleuses.

En fin de compte, il est difficile de déterminer exactement ce qui cause ce problème, et un défaut pourrait bien être en cause. Étant donné le lancement très médiatisé de l’iPad Pro, il est certain qu’Apple est au courant et enquête sur le problème. S’il s’avère que c’est un défaut réel, la société fera probablement une annonce en temps voulu. Mais si c’est simplement une des particularités des écrans OLED, les utilisateurs d’iPad Pro devront probablement s’y habituer.

