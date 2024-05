Puce Apple M4 : de nouveaux benchmarks révèlent sa puissance

Des benchmarks récemment publiés ont révélé à quel point la toute nouvelle puce M4 d'Apple est capable de performances à cœur unique, surpassant même les meilleurs processeurs du marché.

Comme l'a repéré Tom's Hardware, il y a un nouveau champion dans les benchmarks CPU Geekbench 6, car la gamme d'iPad Pro équipée de la puce M4 a en fait battu l'ancien leader Intel Core i9-14900KS dans les benchmarks à un seul cœur. Le dernier processeur d'Apple a obtenu une moyenne d'environ 3 800 contre 3 100 pour Intel.

Bien que les choses ne soient pas aussi passionnantes en termes de performances multicœurs, il est extrêmement rare qu'un matériel mobile puisse non seulement rivaliser avec un ordinateur de bureau, mais aussi le surpasser. Cela est dû en partie au nouveau processeur à 10 cœurs (4P + 6E) de la puce M4, qui est renforcé par un GPU à 10 cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs pesant 38 TOPS.

Apple affirme que la puce M4 est environ 50 % plus rapide que le processeur M2 qui équipe les nouveaux iPad Air ainsi que les anciens MacBooks et iMacs à partir de 2022. Les spécifications du silicium M4 vantent avec confiance une meilleure prédiction des branches, des accélérateurs ML de nouvelle génération et un moteur d'exécution plus profond, selon Apple.

Il est encore tôt pour la nouvelle gamme d'iPad Pro, qui comporte également ce que l'entreprise décrit comme un écran « Tandem OLED », et qui semble pousser le facteur de forme dans de nouvelles directions. Cela signifie que nous ne pouvons pas tirer un trait définitif sur le fait que les tablettes d'Apple battent les principaux modèles d'ordinateurs de bureau, même si les premiers rapports sont encourageants.

Ces chiffres élevés sont dus en partie au moteur neuronal récemment révisé, qui est le plus important du Silicium d'Apple à ce jour. Étant donné que de nombreux fabricants, tels qu'AMD et Intel, se lancent à corps perdu dans l'informatique IA avec leurs prochaines générations de processeurs, il est bon de voir Apple faire une déclaration à ce sujet, car la puce interne de quatrième génération fait forte impression.

Les prémices de la révolution de l'IA d'Apple

Il est encore tôt pour l'informatique dans le domaine de l'IA, quel que soit le facteur de forme, et le temps nous dira exactement à quel point le logiciel de l'iPad OS est optimisé pour le nouveau chipset M4 et le moteur neuronal plus avancé. AMD a jeté son cheval dans l'arène avec le prochain fleuron AMD Ryzen AI 9 HX 170 avec un NPU pouvant atteindre 77 TOPS selon une fuite récente d'Asus.

De son côté, Intel a déjà une carte à jouer avec les puces Core Ultra 100, Meteor Lake ayant fait ses débuts dans les ordinateurs portables l'année dernière. Le véritable test de ce que la puce M4 est capable de faire émergera lorsque le terrain de jeu sera nivelé. Nous attendons Intel Arrow Lake plus tard dans l'année. En attendant, Apple a prouvé que ses tablettes pouvaient tenir tête à x86 en toute confiance.