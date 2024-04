Samsung Galaxy S25 : un processeur qui pourrait intégrer l'intelligence artificielle de Google

De gauche à droite, les modèles Galaxy S24 Ultra, Plus et standard

Bien que nous soyons de grands fans du Samsung Galaxy S24, nous sommes également impatients de voir ce que le Samsung Galaxy S25 apportera l'année prochaine, et la dernière rumeur qui a attiré notre attention suggère que le chipset du téléphone pourrait être doté de l'intelligence artificielle de Google.

Selon l'informateur @OreXda (via GSMArena), le processeur Exynos 2500 de Samsung, qui devrait équiper au moins certains modèles du Galaxy S25, serait équipé d'une TPU (Tensor Processing Unit) conçue par Google.

Le TPU est essentiellement la partie du chipset qui gère les tâches d'intelligence artificielle, de la même manière que le GPU (processeur graphique) gère les images. Plus un téléphone peut traiter localement l'IA, plus l'expérience est rapide et moins les données ont besoin d'être envoyées dans le cloud.

En lisant entre les lignes, on peut penser que Samsung pense que Google peut faire le meilleur travail en ce qui concerne ce composant particulier du chipset. Cela signifierait que l'intelligence artificielle du Galaxy S25 serait encore plus impressionnante qu'elle ne l'est déjà, en théorie.

Exynos vs Snapdragon

Samsung et Google travaillent déjà ensemble sur l'IA (Image credit: Samsung)

Il est toujours difficile de savoir comment Samsung équipera sa série phare Galaxy S en termes de ses propres puces et de celles fournies par Qualcomm. La société a choisi Qualcomm pour la série Samsung Galaxy S23, tandis que les modèles Galaxy S24 n'utilisaient que des processeurs Qualcomm aux États-Unis, au Canada et en Chine (à l'exception de l'Ultra).

Nous avons entendu dire que les téléphones Galaxy S25 allaient utiliser exclusivement des processeurs Exynos 2500, bien que des fuites plus récentes aient jeté le doute sur ce point. Si Qualcomm est impliqué l'année prochaine, la question se pose de savoir comment Samsung s'assurera qu'il n'y a pas de différence de performance en matière d'intelligence artificielle entre l'Exynos 2500 (plus le TPU de Google) et le Snapdragon 8 Gen 4 à venir.

Ce que nous savons, c'est que les fabricants de téléphones sont très désireux d'intégrer le plus d'intelligence artificielle possible dans leurs appareils à l'heure actuelle. C'est une caractéristique clé du Google Pixel 8 et du Pixel 8 Pro, avec leurs processeurs Tensor G3 - qui sont fabriqués par Samsung, soit dit en passant.

Pour l'instant, Google et Samsung semblent assez heureux de travailler ensemble sur des fonctionnalités d'IA, notamment la fonction Circle to Search disponible sur les derniers téléphones Samsung et Google. L'année prochaine, cette collaboration pourrait s'étendre à la puce Exynos 2500.