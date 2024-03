Le Samsung Galaxy S25 abandonnerait les puces Qualcomm pour se tourner vers Exynos

Il semblerait que le Samsung Galaxy S25 fasse ses adieux aux puces Snapdragon, Samsung optant pour ses propres processeurs Exynos pour tous les modèles à l'échelle mondiale.

Selon Connor sur X, un informateur assez fiable, la prochaine génération de téléphones Galaxy pourrait voir Samsung renoncer une fois de plus à proposer une gamme de téléphones dotés de deux puces différentes. La dernière fois que Samsung a fait cela, c'était avec les téléphones Samsung Galaxy S23, qui utilisaient tous le silicium Snapdragon de Qualcomm. Toutefois, la rumeur concernant le téléphone Galaxy de 2025 pourrait inverser cette tendance et voir Samsung se lancer dans l'utilisation de ses propres puces Exynos, conçues en interne.

Bien qu'il y ait un précédent pour une telle décision, il faut prendre cela avec une dose de scepticisme car Connor a noté que l'information est "juste une rumeur que j'ai entendue... pas ma source" sans plus d'explication.

So currently 2025 Samsung phones will be :Galaxy Z - Snapdragon OnlyGalaxy S - Exynos OnlyGalaxy A - Mediatek & ExynosMarch 1, 2024 See more

Dans les modèles Galaxy S24 actuels, les variantes standard et Plus utilisent des puces Exynos en dehors des États-Unis et des puces Snapdragon 8 Gen 3 en Amérique. Les autres pays où Samsung est présent ont tendance à utiliser des puces Exynos dans les derniers téléphones Galaxy, à l'exception du Galaxy S24 Ultra, qui est équipé d'une puce Snapdragon.

Le raisonnement habituel était, et est toujours, que les puces Qualcomm offrent de meilleures performances et une meilleure efficacité énergétique que leurs homologues Exynos, qui auraient souffert de problèmes de surchauffe et d'épuisement de la batterie dans le passé.

Mais la puce Exynos 2400 utilisée dans les Galaxy S24 et Galaxy S24 Plus s'est avérée plus performante que prévu, offrant des améliorations significatives par rapport à l'Exynos 2200, tout en rivalisant avec la puissance de la puce Snapdragon ; en termes pratiques, nous pensons qu'il faut vraiment chercher pour voir une différence de performance entre les deux puces.

Cependant, si la rumeur d'un Galaxy S25 entièrement équipé d'Exynos a du poids - et nous pensons que cela pourrait être ambitieux - cela indiquerait que Samsung pense que sa propre puce peut battre le silicium qui équipe la plupart des meilleurs téléphones Android que l'on peut acheter aujourd'hui.

Par ailleurs, Samsung pourrait suivre la voie d'Exynos en intégrant des fonctionnalités spécifiques au matériel que seules ses puces peuvent exécuter. Mais nous n'avons entendu aucune rumeur ou allusion à ce sujet.

Les rumeurs sur le Galaxy S25 n'en sont qu'à leurs débuts, et nous devrons donc attendre de voir ce qui en ressortira. Mais que cela ne vous empêche pas de tenter votre chance avec l'un de nos meilleurs téléphones du moment, car vous ne risquez pas d'être déçu.