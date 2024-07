Nikon annonce que ses appareils photo bénéficieront bientôt d'une mise à jour vidéo majeure grâce à la technologie RED

Ce n'était pas une évidence, mais ce n'est guère une surprise : Nikon utilisera la technologie des caméras RED dans ses futurs appareils photo.

Le géant de la photographie a récemment racheté RED cameras pour une somme désormais révélée à 85 millions de dollars, mais des questions demeurent sur les retombées de cette acquisition.

Le président de Nikon, Muneaki Tokunari, a abordé cette question primordiale dans une interview publiée par Nippon, confirmant que "Nikon Corp. vise à augmenter sa part de marché pour les appareils photo en utilisant les technologies vidéo d'une société américaine de caméras de cinéma acquise au printemps."

Nikon espère capitaliser sur un récent retour en force avec d'excellents appareils photo sans miroir comme le Nikon Z8 et une reprise des ventes de ses appareils photo à objectifs interchangeables, notamment en Chine et dans d'autres pays émergents d'Asie du Sud. Tokunari identifie la vidéo comme un domaine clé d'opportunité.

"Nikon a constaté une demande soutenue pour des fonctions vidéo puissantes ces dernières années," affirme Tokunari. En effet, Nikon est désormais en excellente position pour augmenter ses ventes, soutenue par sa récente acquisition de RED.

Selon Tokunari, des plans sont également en cours pour construire des usines de semi-conducteurs à travers le Japon. Les équipements dans ces usines fabriquent des puces, alias capteurs d'image.

Sony et Canon fabriquent déjà leurs propres capteurs pour appareils photo, avec Nikon étant le seul des trois à ne pas le faire; au lieu de cela, les capteurs Sony sont utilisés dans leurs appareils.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Nouvelle technologie RED et capteurs internes pour les futurs appareils photo ? C'est une période prometteuse pour les fans de Nikon.

Le Nikon Z8 était l'un de nos appareils photo préférés de 2023. Les futurs appareils photo Nikon axés sur la vidéo ressembleront-ils encore à ce modèle ? (Image credit: Future)

Quelles améliorations vidéo les fans de Nikon peuvent-ils attendre à l'avenir ?

L'héritage de Nikon est dans la photographie, mais la marque a pris une longueur d'avance sur ses rivaux en acquérant RED, un acteur majeur du monde de la vidéo professionnelle.

Tout d'abord, on verra très probablement des codecs vidéo améliorés dans les futurs appareils Nikon, même dans les modèles existants comme le Nikon Z9, via une mise à jour du firmware puisque Nikon possède désormais le brevet de RED sur l'enregistrement vidéo brut "non-débayé" et le légendaire codec R3D brut de RED (connu sous le nom de REDCode RAW). Il est possible que des appareils comme le Z6 III, le Z8 et le Z9 puissent obtenir une vidéo 16 bits REDCode RAW.

Combiné avec ses propres capteurs, on peut raisonnablement s'attendre à une meilleure plage dynamique et à des profils de couleurs pour la vidéo, rivalisant avec les meilleurs. Cependant, on ne connaît pas encore le calendrier pour que Nikon produise ses propres capteurs.

Et qu'en est-il du matériel ? Développer une nouvelle caméra RED avec monture Z de Nikon ou une caméra vidéo modulaire inspirée de RED prendrait des années, donc il ne faut pas s'emballer trop vite. Cependant, on suivra de près la collaboration entre Nikon et RED, tout comme Canon et Sony, sans aucun doute.

Vous aimerez aussi