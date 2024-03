Le Galaxy Z Fold 5 et d'autres appareils Samsung sont dotés de Live Translate et d'autres fonctions Galaxy AI

Samsung étend la disponibilité de OneUI 6.1 à plusieurs appareils de l'écosystème Galaxy. Avec ce nouveau déploiement, les fonctionnalités d'IA qui étaient exclusives à la série Galaxy S24 trouveront leur place sur les meilleurs téléphones et tablettes Samsung à partir de 2023.

La liste complète des appareils pris en charge comprend toute la famille Galaxy S23, avec le Galaxy S23 FE de milieu de gamme, le Galaxy Z Fold 5, le Galaxy Z Flip 5 et la série Galaxy Tab S9.

La mise à jour englobera de multiples outils pour aider les gens à s'attaquer à une variété de tâches. Le principal d'entre eux est Circle to Search. Réalisé en collaboration avec Google, cet outil d'IA vous permet d'en savoir plus sur un sujet à l'écran en encerclant ce que vous voyez. Les résultats de la recherche Google sur ce sujet s'affichent alors en bas de l'écran.

(Image credit: Google/Samsung)

Traduction en temps réel avec Samsung

La mise à jour OneUI 6.1 inclut également Live Translate. Live Translate "permet une traduction bidirectionnelle du texte et de la voix ... en temps réel". Vous pouvez utiliser la fonction Live Translate lors d'un appel téléphonique, et votre appareil Galaxy sera en mesure de lire uniquement la traduction, ce qui se rapproche le plus d'un traducteur universel à la Star Trek.

La troisième fonction majeure est Chat Assist. Le Chat Assist de Samsung fait partie du Samsung Keyboard, et il peut offrir des suggestions pour améliorer vos messages. Il propose principalement des changements stylistiques avec l'aide de l'IA générative pour créer de nouveaux styles, comme un message plus professionnel ou plus rempli d'emoji. Il nettoiera également votre orthographe et votre grammaire pendant qu'il effectue ces changements.

(Image credit: Samsung)

Enfin, nous avons l'édition générative pour les images. Generative Edit peut modifier les images de manière significative, en ajoutant ou en modifiant l'arrière-plan, ou en supprimant entièrement des éléments. Vous pouvez déplacer et redimensionner des parties de l'image, et Generative Edit créera de nouvelles pièces pour combler les lacunes si nécessaire. La fonctionnalité est très similaire à l'éditeur magique de Google dans Google Photos sur les téléphones Pixel, mais n'est pas exactement la même.

Il est important de mentionner que d'autres fonctionnalités arrivent avec One UI 6.1, bien qu'on ne sache pas si des éléments comme l'Aide à la navigation ou les Suggestions d'édition seront présents. La première permet de créer des "résumés complets d'articles d'actualité", tandis que la seconde offre des conseils sur la manière d'embellir les photos. Une fois nos téléphones mis à jour, nous en aurons le cœur net.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Disponibilité de la mise à jour Samsung

Gardez un œil sur la mise à jour qui sera bientôt disponible. Le déploiement commence le jeudi 28 mars. Il est possible d'essayer les nouvelles fonctionnalités avant de les télécharger. Rendez-vous d'abord sur la page officielle Try Galaxy, puis installez l'application. Vous obtiendrez une démo de l'interface utilisateur du Galaxy S24 où vous pourrez voir les fonctions d'intelligence artificielle en action.

Il est possible que OneUI 6.1 arrive sur la série Galaxy S22. Lors d'une récente réunion d'actionnaires, TM Roh, président et responsable de l'activité MX chez Samsung, a laissé entendre que "les fonctions d'intelligence artificielle pourraient arriver sur les anciens téléphones Galaxy", mais rien n'est encore fixé.

N'oubliez pas de consulter le récapitulatif de TechRadar des meilleurs téléphones Samsung pour 2024 si vous souhaitez franchir le pas.