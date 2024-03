Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra : ce que nous voulons voir

Samsung a été l'un des pionniers du téléphone pliable, et la série Galaxy Z Fold se classe constamment parmi les meilleurs téléphones pliables du marché. Nous sommes donc impatients de voir ce que pourrait être la suite de la gamme - et les rumeurs annoncent à l'horizon le Samsung Galaxy Z Fold 6, et peut-être un Galaxy Z Fold 6 Ultra.

C'est le modèle Ultra qui a attiré notre attention ici. Le marché des téléphones pliables est désormais beaucoup plus concurrentiel, notamment avec le OnePlus Open et le Google Pixel Fold. Il est donc logique que Samsung cherche à se démarquer du peloton qu'il a contribué à créer avec une version haut de gamme du Fold.

S'il est légitime, un Galaxy Z Fold 6 Ultra prendrait effectivement le Fold 6 comme base et intégrerait des fonctionnalités trouvées dans le Samsung Galaxy S24 Ultra, par exemple un stylet S Pen intégré et un appareil photo de 200 mégapixels.

Mais les rumeurs et les fuites concernant les téléphones pliables n'en sont qu'à leurs débuts, alors lisez la suite pour savoir ce que nous savons jusqu'à présent sur le soi-disant Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra et ce que nous aimerions voir de ce téléphone.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Un nouveau téléphone pliable ultra-premium de Samsung, selon les rumeurs.

Un nouveau téléphone pliable ultra-premium de Samsung, selon les rumeurs. Quand sortira-t-il ? Probablement en juillet

Probablement en juillet Combien coûtera-t-il ? Probablement plus de 1 899 €

(Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Si Samsung dévoile un Galaxy Z Fold 6 Ultra, il sera probablement présenté lors du prochain événement Galaxy Unpacked, actuellement prévu pour le 10 juillet à Paris, et sera lancé aux côtés des présumés Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, ainsi que du Galaxy Ring.

Comme le Galaxy Z Fold 6 Ultra serait une version plus haut de gamme de l'appareil phare pliable de Samsung déjà coûteux, nous nous attendons à ce qu'il coûte un peu plus cher que le Galaxy Z Fold 5, dont le prix de départ est de 1 899,99 €.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra : design potentiel

Le site de rumeurs Smartprix s'est associé à @OnLeaks pour produire des rendus détaillés en 5K du Galaxy Z Fold 6 Ultra. Ils fournissent également une vidéo à 360 degrés et des spécifications possibles, qui nous donnent une idée de ce que nous pourrions attendre d'une variante Ultra du prochain Fold de Samsung.

Si l'on en croit les rendus, Samsung va bouleverser son design pour le Galaxy Z Fold 6 Ultra - et probablement pour le Galaxy Z Fold 6 "standard" - en s'éloignant des courbes douces utilisées dans la série Galaxy S et le Galaxy Z Fold 5 et en adoptant un design plus anguleux vu sur le Galaxy S24 Ultra et le Galaxy S23 Ultra.

Les rendus indiquent que le Galaxy Z Fold 6 Ultra est légèrement plus court mais plus large que le Fold 5, mesurant 153,5 x 132,5 x 6,1 mm contre 154,9 x 129,9 x 6,1 mm pour son prédécesseur.

Les rendus correspondent également à l'aspect d'un prototype du Galaxy Z Fold 6 que l'informateur IceUniverse a publié l'année dernière. Si les deux images sont exactes, le design de la prochaine génération de téléphones Fold pourrait s'inspirer de l'esthétique du Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra : ce que nous voulons voir

Amélioration de l'affichage et de la résistance

(Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Il y a plusieurs choses que nous aimerions voir dans un Galaxy Z Fold 6 Ultra, mais en tête de liste, il y a quelque chose que nous aimerions voir diminuer : le pli au centre de l'écran principal. Samsung a eu tendance à rendre ce pli moins visible et moins gênant à chaque version du Galaxy Z Fold. Le Galaxy Z Fold 6, et un éventuel Galaxy Z Fold 6 Ultra, pourraient-ils être les premiers téléphones sur lesquels Samsung réussit à le faire disparaître complètement ?

Une telle évolution nécessiterait probablement l'utilisation d'un verre ultrafin amélioré, mais la filiale des écrans de Samsung continue de produire d'impressionnants écrans AMOLED pliables et enroulables, si bien qu'il est certainement possible de réduire davantage le pli d'un Fold ou de s'en débarrasser complètement.

Si l'on en croit les rumeurs, l'écran de couverture conserverait probablement la taille étroite de 6,2 pouces observée sur le Galaxy Z Fold 5, plutôt qu'un panneau plus grand de 6,4 pouces comme l'ont mentionné d'autres rumeurs. Si c'est le cas, cela pourrait être une occasion manquée de la part de Samsung, car un écran de couverture plus large peut rendre le téléphone pliable plus utilisable lorsqu'il est fermé.

Nous espérons que Samsung utilisera le Corning Gorilla Glass Armor pour protéger l'écran de couverture, car il est utilisé dans le Galaxy S24 Ultra, ce qui semble être une bonne caractéristique pour un téléphone portant le suffixe Ultra.

Un indice de résistance à la poussière et à l'eau IP52, comme celui du Motorola Razr Plus, serait également apprécié. En effet, si le Galaxy Z Fold 5 présentait un indice de résistance à l'eau IPX8, il ne disposait pas d'une protection contre la poussière, ce qui nous semble important en raison des pièces mobiles complexes des téléphones pliables qui courent le risque d'être encrassées par la poussière ou la saleté.

Caméras de qualité supérieure

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Le système d'appareil photo du Galaxy Z Fold 5 était plutôt bon, mais il n'a pas changé par rapport au Galaxy Z Fold 4 qui proposait une caméra de 50MP, f/1.8 en largeur, 10MP, f/2.4, en téléobjectif, et 12MP, f/2.2 en ultra-largeur.

Nous espérons que Samsung mettra à jour cette configuration avec quelque chose de plus proche de la configuration plus impressionnante du Galaxy S24 Ultra, qui dispose d'une caméra principale de 200MP, f/1.7, 12MP f/2.2 ultra large, 50MP, f/3.4, téléobjectif périscopique avec zoom optique 5x, et un téléobjectif de 10MP, f/2.4, offrant un zoom optique 3x. Cependant, si les spécifications des rendus de Smartprix sont celles du Galaxy Z Fold 6 Ultra et non d'un Z Fold 6 standard, les fans pourraient être très déçus, car les spécifications de l'appareil photo ne sont pas celles d'un Z Fold 6 Ultra.