Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim et Z Flip 6 Slim : de mystérieux modèles en préparation

Depuis un certain temps, nous entendons parler d'un Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra et d'un Samsung Galaxy Z Fold 6 FE, mais aujourd'hui, un autre modèle a fait l'objet d'une fuite, probablement baptisé Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim.

Cette information a été initialement mentionnée par Ross Young (un informateur avec un bon historique), qui a affirmé sur X que ce Z Fold 6 Slim pourrait avoir un écran plus grand que le Samsung Galaxy Z Fold 6 standard et que - comme son nom l'indique - il serait probablement plus mince.

Apparemment, il n'aura pas de numériseur - la couche de plastique ou de verre dans l'écran qui prend en charge les saisies au stylet - ce qui signifie qu'il ne prendra pas en charge le S Pen, mais c'est ainsi que Samsung sera en mesure de l'amincir, selon Young.

Hearing about a Samsung Fold 6 Slim, Q4'24, bigger display than the Fold 6. Price probably similar to the Fold 6. No pen input.May 23, 2024

Il est intéressant de noter que le prix serait similaire à celui du Samsung Galaxy Z Fold 6 standard, et Young ajoute que ce modèle Slim sera probablement livré début 2025, aux côtés du Samsung Galaxy S25. Ce serait donc bien après l'arrivée du Z Fold 6 standard, que nous attendons pour le mois de juillet, en même temps que le Samsung Galaxy Z Flip 6.

Young précise également qu'il est possible qu'il s'agisse du Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra dont la rumeur circule, et que son nom éventuel n'est pas confirmé. S'il s'agit de l'Ultra, nous nous attendons à un prix plus élevé que le Z Fold 6 de base.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la seule fois que l'on parle d'un Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim. Galaxy Club (via SamMobile) a affirmé avoir vu des preuves de l'existence d'un « Q6 Slim » et d'un « B6 Slim ». Si l'on se réfère à la nomenclature habituelle de Samsung, le premier serait probablement le Galaxy Z Fold 6 Slim, et le second serait probablement le Samsung Galaxy Z Flip 6 Slim.

Un téléphone Samsung Galaxy Z Fold 6, plusieurs noms

Curieusement, il a également été fait mention d'un « Q6 Slim Pro », qui pourrait donc être lancé sous le nom de Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim Pro. Samsung pourrait-il vraiment avoir tous ces appareils en préparation ? Probablement pas. Galaxy Club suppose que le Z Fold 6 Slim, le Z Fold 6 Slim Pro et le Z Fold 6 Ultra sont tous le même appareil, et que Samsung n'a tout simplement pas encore choisi le nom final.

Qu'il s'agisse de Ultra, Slim, Pro ou Slim Pro, il pourrait bien y avoir un modèle supplémentaire de Z Fold 6 à choisir - un modèle plus fin et peut-être plus grand que le Samsung Galaxy Z Fold 6 standard. Cela dit, outre l'attente jusqu'en 2025, nous avons également entendu dire que le Z Fold 6 Ultra pourrait être exclusif à la Corée du Sud, ce qui signifie que vous pourriez ne pas être en mesure de l'acheter.

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 Slim est plus mystérieux, car c'est la première fois que nous entendons parler d'autres modèles de Z Flip 6. Une fuite précédente faisait état d'un Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, mais il s'agirait probablement d'un modèle moins cher que celui-ci.

Mais on en sait très peu sur ce Galaxy Z Flip 6 Slim, et il y a de fortes chances qu'il soit également exclusif à la Corée du Sud. Espérons que nous en saurons plus bientôt.