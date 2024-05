Le Samsung Galaxy Z Fold 6 pourrait battre le Galaxy S24 grâce à son appareil photo

On pense que le Samsung Galaxy Z Fold 6 sera dévoilé – en même temps qu'une multitude d'autres gadgets Samsung – le 10 juillet, et la dernière fuite concernant ce pliable suggère qu'il pourrait apporter une amélioration notable de la caméra.

Cela vient du célèbre leaker @kro_roe, qui dit simplement "Fold6 Camera -> S24". Cela ne nous donne pas beaucoup d'informations, mais avec un peu de déduction, on peut imaginer ce qui est probablement en préparation (ou aussi probable que n'importe quelle rumeur non confirmée puisse l'être).

En consultant notre test du Samsung Galaxy S24, on voit que le téléphone est équipé d'une caméra arrière triple avec un capteur principal de 50MP, un téléobjectif de 10MP et un ultra grand-angle de 12MP, offrant un zoom optique jusqu'à 3x. Il y a aussi un appareil photo de 12MP à l'avant.

Dans notre test du Samsung Galaxy Z Fold 5, on trouve exactement le même ensemble de caméras arrière (et une caméra selfie de 4MP). Pour ce que ça vaut, le même ensemble était présent sur le Samsung Galaxy Z Fold 4 lancé en 2022. Alors, une mise à niveau est-elle enfin en route ?

Les spéculations sur les améliorations de la caméra du Samsung Galaxy Z Fold 6

Fold6 Camera -> S24May 16, 2024

Bien qu'il puisse sembler étrange que Samsung ait gardé les mêmes spécifications de caméra si longtemps, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des optimisations logicielles et des ajustements en cours de route – en plus des améliorations matérielles pour des appareils plus coûteux comme le Samsung Galaxy S24 Ultra.

Néanmoins, une augmentation des performances serait la bienvenue. Plus tôt cette année, une rumeur avait circulé selon laquelle le Galaxy Z Fold 6 recevrait l'une des caméras arrière du Galaxy S24 Ultra – et peut-être même le capteur principal de 200MP, ce qui représenterait une mise à niveau significative.

Depuis, une fuite distincte a écarté cette idée, suggérant que les spécifications de la caméra du Z Fold 6 correspondraient à celles du Z Fold 5 (et du Z Fold 4). Il est possible que les améliorations soient réservées au Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra, qui a également été évoqué.

Cette dernière fuite plonge directement dans ce débat sur les spécifications de la caméra – et on espère que le Galaxy Z Fold 6 standard bénéficiera d'un certain coup de pouce. La plupart des sources indiquent le 10 juillet comme la date où les prochains pliables de Samsung seront officialisés.