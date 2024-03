Samsung Galaxy Z Fold 6 FE : ce que nous voulons voir

Le téléphone pliable Samsung le plus prometteur de cette année pourrait ne pas être le Samsung Galaxy Z Flip 6 ou le Samsung Galaxy Z Fold 6, mais plutôt un troisième téléphone : le Samsung Galaxy Z Fold 6 FE, selon les rumeurs.

Il s'agirait d'une alternative moins chère au Samsung Galaxy Z Fold 6, et même s'il n'a pas toutes les caractéristiques de ce téléphone, il pourrait être le premier téléphone pliable de type livre vraiment abordable.

Nous commençons à entendre diverses choses sur le Samsung Galaxy Z Fold 6 FE, vous trouverez donc toutes ces informations ci-dessous, suivies d'une liste de ce que nous attendons de lui.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le premier Z Fold abordable

Le premier Z Fold abordable Quand sortira-t-il ? Probablement en septembre ou en octobre

Probablement en septembre ou en octobre Combien coûtera-t-il ? Selon les informations disponibles, il coûtera moins de 900 €

Samsung Galaxy Z Fold 5 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Alors que le Samsung Galaxy Z Fold 6 standard est attendu pour juillet, le Samsung Galaxy Z Fold 6 FE ne devrait pas être lancé avant septembre ou octobre. Cela fait suite à une fuite moins précise indiquant que le Galaxy Z Fold 6 FE arriverait après le Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6, il pourrait donc falloir attendre un peu plus longtemps pour découvrir le modèle pliable abordable de Samsung.

Toutefois, il est toujours possible que le Galaxy Z Fold 6 FE soit lancé en même temps que le reste de la gamme, ce qui pourrait signifier une sortie dès juillet.

Il est également envisageable qu'il ne soit jamais lancé, n'étant pour l'instant qu'une rumeur. De plus, certains évoquent la possibilité d'un Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra, augmentant ainsi la probabilité que ce dernier soit lancé à la place.

En ce qui concerne son prix, une fuite suggère que le Samsung Galaxy Z Fold 6 FE coûterait moins de 900 € . Bien que cela ne soit pas bon marché, cela reste nettement plus abordable que le Samsung Galaxy Z Fold 5, dont le prix démarre à 1 899,99 €.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Cela le rendrait également moins cher que le Samsung Galaxy Z Flip 5 à 1 199 €. Cependant, cela rend sceptique quant à la véracité de cette fuite de prix, Samsung devant vraisemblablement réduire considérablement les spécifications et fonctionnalités pour atteindre un coût aussi bas.

Samsung Galaxy Z Fold 6 FE : actualités et fuites

Les premières rumeurs concernant un Samsung Galaxy Z Fold FE ont émergé en août, lorsqu'un informateur a mentionné qu'un modèle pliable moins cher était en test, sans qu'il soit clair à ce moment-là s'il s'agissait d'un Z Fold 6 FE ou d'un Z Flip 6 FE.

Depuis, il a été révélé que le Z Fold 6 porterait le nom de code ‘Q6’, tandis que ce modèle moins cher supposé porterait le nom de code ‘Q6A’, suggérant qu'il s'agirait d'une variante du Galaxy Z Fold 6 plutôt que du Galaxy Z Flip 6, vu la similitude des noms de code.

Dans le même temps, il a été entendu que le Samsung Galaxy Z Fold 6 FE serait proposé à un prix inférieur notamment en ne disposant pas de digitiseur, ce qui signifie qu'il ne serait pas compatible avec le stylet S Pen.

Des informations ultérieures confirment que le Samsung Galaxy Z Fold 6 FE ne supporterait pas le S Pen, ce qui semble donc probable.

Intéressant à noter, l'absence de digitiseur pourrait rendre le Samsung Galaxy Z Fold 6 FE plus fin selon l'informateur Ross Young, qui a posté sur X.

Quant aux autres réductions que Samsung pourrait envisager pour baisser le prix, un rapport suggère que le Samsung Galaxy Z Fold 6 FE aurait un chipset, un écran et une batterie inférieurs aux "produits phares", mais que les caméras seraient toujours de "niveau phare".

Cela signifie que le Samsung Galaxy Z Fold 6 FE pourrait être équipé des mêmes caméras que le Galaxy Z Fold 5 ou le Galaxy Z Fold 6 (ce dernier étant également supposé avoir les mêmes caméras que le Z Fold 5). Cela inclurait une caméra principale de 50MP, une caméra téléobjectif de 10MP avec un zoom optique 3x, une ultra-wide de 12MP, une caméra sur l'écran de couverture de 10MP et une caméra sous l'écran de 4MP.

Cependant, si cette fuite est exacte, la batterie pourrait être plus petite que celle de 4 400mAh du Z Fold 5, et il est peu probable qu'elle intègre le chipset Snapdragon 8 Gen 3 de dernière génération – peut-être même pas le Snapdragon 8 Gen 2 de l'année dernière.

Samsung Galaxy Z Fold 6 FE : ce que nous voulons voir

Bien que nous ne connaissions pas encore les spécifications et le prix du Samsung Galaxy Z Fold 6 FE, nous savons ce que nous attendons de lui, avec les éléments suivants en tête de liste.

1. Un prix inférieur à 1 199 euros

Espérons que le Z Fold 6 FE ne coûtera pas plus cher que le Z Flip 5 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Pour l'instant, la gamme Galaxy Z Fold de Samsung est trop chère pour la plupart des gens, et c'est probablement la raison pour laquelle ces téléphones ne se vendent pas aussi bien que la gamme Galaxy Z Flip. Nous aimerions donc que Samsung ramène le prix du Z Fold 6 FE à un niveau plus proche de celui d'un Z Flip.

Dans l'idéal, cela signifierait un prix ne dépassant pas les 1 000 €. Bien qu'il soit loin d'être bon marché, ce prix serait inférieur à celui des téléphones non pliables les plus chers, dont certains - comme l'iPhone 15 Pro Max et le Samsung Galaxy S24 Ultra - sont extrêmement populaires.

2. Un bon écran pliable

Inévitablement, Samsung devra faire quelques compromis pour proposer un Galaxy Z Fold abordable, mais il y a une chose que nous ne voulons vraiment pas voir compromise, c'est l'écran principal pliable.

Après tout, c'est la principale caractéristique du téléphone, alors nous voulons qu'il soit toujours grand, net et lisse sur le Samsung Galaxy Z Fold 6 FE.

3. Pas de réduction de l'autonomie de la batterie

Samsung Galaxy Z Fold 5 (Image credit: Future)

Un autre compromis que nous ne voulons pas que Samsung fasse est la réduction de l'autonomie de la batterie. Une fuite suggère que la batterie pourrait être réduite, ce qui est une réelle préoccupation, étant donné que les téléphones pliables n'ont déjà pas de batteries particulièrement puissantes.

Espérons que cette fuite soit fausse ou qu'elle fasse plutôt référence à la vitesse de chargement ou à l'absence de chargement sans fil, car nous voulons que le Z Fold 6 FE offre au moins une autonomie d'une journée.

4. Réduire les coûts grâce à un chipset de milieu de gamme

Ainsi, plutôt que de compromettre l'écran pliable ou la capacité de la batterie, une puce de moindre qualité pourrait être un bon moyen pour Samsung de réduire les coûts du Galaxy Z Fold 6 FE.

Cela, peut-être en plus de l'absence de charge sans fil, de la non prise en charge du S Pen et d'appareils photo de qualité médiocre, pourrait suffire à faire baisser le prix, sans sacrifier ce que nous considérons comme les éléments les plus essentiels d'un téléphone pliable.