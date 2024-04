Alternative au Fujifilm X100VI : un autre appareil arrive bientôt selon une fuite

Le Fujifilm X-T30 II (ci-dessus) a de plus en plus de chances d'avoir un successeur prochainement.

La première image divulguée d'un Fujifilm X-T50 est apparue sur Weibo

Elle ne montre que le logo de l'appareil, mais laisse présager un lancement imminent

Le prochain événement X Summit de Fujifilm est prévu pour le 16 mai

La popularité impressionnante du Fujifilm X100VI rend complexe la tâche de trouver où l'acheter, mais une nouvelle fuite laisse entendre qu'un autre appareil photo Fujifilm de style rétro et de petite taille pourrait bientôt être lancé, et celui-ci pourrait être un choix plus polyvalent.

Comme l'a repéré Fuji Rumors, la première image du prétendu Fujifilm X-T50 a fait son apparition sur le site de médias sociaux chinois Weibo. Pour être précis, il s'agit d'un gros plan quelque peu flou sur le nom de l'appareil photo, placé sous un cadran Fujifilm dans le coin supérieur gauche de l'appareil.

Cela ne révèle pas grand-chose en soi, mais cela semble confirmer de plus en plus l'arrivée imminente du Fujifilm X-T50, qui remplacerait l'un des meilleurs appareils photo de voyage au monde, le Fujifilm X-T30 II.

La semaine dernière, Fujifilm a annoncé que son prochain événement X Summit, où il présente habituellement de nouveaux produits, se tiendra le 16 mai à Sydney, en Australie. Bien qu'il n'y ait pas de programme officiel pour cet événement, les récentes spéculations de Fuji Rumors suggèrent que le X-T50 et un nouvel objectif kit XF16-50mm f/2.8-4.5 sont les arrivées les plus probables.

Il y aurait sans doute des différences significatives entre le Fujifilm X100VI et le X-T50. Le X100VI est un appareil photo compact à objectif fixe, donc on est limité à son objectif de 23mm f/2. Cela fait partie de son charme compact, mais cela peut aussi être restrictif à moins que l'on soit satisfait de ses modes de recadrage en caméra.

Si le X-T50 suit le style habituel de la série X-T, il serait comme une version miniature du Fujifilm X-T5 avec objectifs interchangeables. Étant donné que ce dernier est l'un des meilleurs appareils photo sans miroir que l'on peut acheter actuellement, cela pourrait en faire un choix très populaire pour les amateurs enthousiastes.

X100VI vs X-T50 : quelle serait la meilleure solution ?

Une idée approximative de la différence de taille entre le Fujfilm X100VI (à gauche) et l'actuel X-T30 II (à droite). (Image credit: Fujifilm)

L'objectif fixe du Fujifilm X100VI lui permet de figurer dans notre guide des meilleurs appareils photo compacts. Mais la série X-T n'est pas beaucoup plus grande que le modèle phare de Fuji – le X-T30 II actuel, par exemple, est en fait plus étroit (de 10 mm) et pas beaucoup plus haut, même s'il est plus épais de 14 mm.

La série X-T est également équipée d'un viseur beaucoup plus grand et de l'option des objectifs interchangeables, ce qui la rend plus polyvalente. On peut l'associer à un petit objectif comme le XF23mm f/2 pour une expérience similaire au X100VI, mais aussi avoir la possibilité de changer de longueur focale ou même de passer à un zoom.

La petite taille du X-T30 II signifie qu'il y a une limite aux types d'objectifs avec lesquels on peut confortablement l'associer, et le X100VI est sans aucun doute plus un choix de puriste avec un design classique. Mais si on cherche un petit appareil photo de voyage ou un appareil idéal pour des prises de vue familiales ou de rue, il serait recommandé d'attendre de voir ce que Fujifilm annoncera lors de son prochain X-Summit.

Il n'y a pas encore eu de fuites spécifiques sur les caractéristiques du X-T50, mais il est raisonnable de supposer qu'il adopterait le dernier capteur de 40MP de cinquième génération de Fujifilm et le X-Processor 5 (le même que le X100VI). Et avec pratiquement aucune rumeur sur de nouveaux modèles dans les gammes X-E ou X-Pro de Fujifilm, le X-T50 pourrait être l'option la plus prometteuse pour les fans de petits appareils photo sans miroir APS-C.