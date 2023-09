Test Fujifilm X-S20 : une merveille de milieu de gamme

Le Fujifilm X-S20 simplifie la photographie et la création de contenu vidéo grâce à une multitude de modes de prise de vue automatiques, dont un mode dédié au vlogging, la détection automatique des scènes et un suivi amélioré des sujets. Il améliore également l'aspect vidéo en proposant un enregistrement interne 6K/30p 4:2:2 10 bits. Il y a aussi la batterie plus grande, ainsi que tout ce qui a fait du X-S10 un appareil polyvalent. Il est dommage que ces mises à jour aient entraîné une forte augmentation du prix de l'appareil, ce qui rend le X-S20 difficile à vendre alors que l'ancien modèle est toujours excellent.

Test en deux minutes

Le Fujifilm X-S20 succède au X-S10 en tant qu'appareil photo hybride de milieu de gamme de Fujifilm. Si vous êtes un tant soit peu familier avec l'utilisation d'un appareil photo, le X-S20 est simple d'emploi, tout en offrant des fonctionnalités qui satisferont les utilisateurs plus expérimentés.

Comme le Fujifilm X-S10, ce nouvel appareil photo est très polyvalent, mais il est doté de fonctionnalités supplémentaires qui le destinent davantage aux utilisateurs d'entrée de gamme. Un mode Vlogging dédié simplifie la création de contenu, tandis que le mode de photographie automatique a été élargi pour faciliter la prise de vue. Il comprend une détection automatique de scène et un autofocus de suivi du sujet améliorés.

Nous disposons toujours du même capteur de 26MP que celui du X-S10, mais la qualité vidéo a fait un grand bond en avant avec l'enregistrement interne 6K / 30p 4:2:2 10-bit. Il est également possible de choisir l'enregistrement vidéo "open gate", qui permet de s'affranchir du format 16:9 et d'utiliser toute la zone d'image 3:2 du capteur pour bénéficier d'un peu plus de marge de manœuvre.

C'est particulièrement utile à ceux qui réalisent des prises de vue en format vertical, par exemple pour des activités sociales, car cela permet de ne pas sacrifier une grande partie de la zone de l'image. Les fonctions vidéo sont supérieures à ce que l'on peut attendre d'un appareil de ce niveau.

L'autonomie de la batterie a également fait un bond en avant ; le X-S20 peut fonctionner toute la journée sans problème, ce qui n'est pas une mince affaire pour un appareil photo et vidéo aussi compact.

Le nombre d'améliorations est tel que le X-S20 est presque différent du X-S10. Si le public cible du Fujifilm X-S20 est effectivement constitué de photographes débutants et de créateurs de contenu, son prix plus élevé pourrait être un point de friction. Et ce, d'autant plus que le X-S10 reste un excellent appareil photo, et qu'il peut être acheté pour beaucoup moins cher, même à plein tarif.

En revanche, le X-S20 tient tête à des appareils plus onéreux tels que le Sony A6700, et à travers ce prisme, il est considéré comme un bon rapport qualité-prix. Son prix se situe entre l'entrée de gamme et l'amateur, et pour l'un comme pour l'autre, le X-S20 est un appareil polyvalent très performant qui se classe parmi nos meilleurs appareils photo sans miroir.

Le X-S20 est un appareil photo auquel il est difficile de trouver des défauts. Nous le mettrions volontiers dans notre sac et l'utiliserions tous les jours, ce qui explique sans doute qu'il figure également dans notre guide des meilleurs appareils photo de voyage. Fujifilm a trouvé le bon filon avec cet appareil.

Annoncé le 24 mai 2023

Disponible à l'achat depuis juin 2023

Prix du boîtier seul : 1 399€

Fujifilm a annoncé le Fujifilm X-S20 lors du X Summit qui s'est tenu à Bangkok le 24 mai, ainsi qu'un nouvel objectif grand angle, le XF 8mm f/3.5 R WR. Les deux appareils sont disponibles depuis le mois de juin 2023 dans le monde entier.

Le boîtier de l'appareil photo vous coûtera 1 399€, tandis que le kit à un seul objectif avec le XC 15-45 mm coûte 1 499€.

Il s'agit d'une hausse de prix assez importante par rapport au Fujifilm X-S10 qui a été lancé à un prix très raisonnable de 1 049€ en 2020. Certes, il y a tout un tas de nouvelles fonctionnalités qui justifient l'augmentation du prix, mais si vous n'avez pas nécessairement besoin de ces fonctionnalités - qui incluent le doublement de la capacité de la batterie - alors le X-S10 semble être l'option la plus économique pour ceux qui recherchent un appareil photo hybride très performant.

Prix : 4 / 5

Fujifilm X-S20 : design

Physiquement identique au Fujifilm X-S10

Pas d'étanchéité

Batterie plus grosse

Le Fujifilm X-S10 avait une poignée épaisse et un boîtier vraiment bien équilibré, et le X-S20 en a hérité. Il tient très confortablement dans la main, surtout pour ceux qui ont de petites mains, et les boutons sont bien placés.

Contrairement à la quintessence du design Fujifilm avec ses nombreux cadrans, la série X-S offre des commandes plus simplifiées sur la plaque supérieure. Cela devrait permettre aux personnes qui débutent dans la photographie ou la vidéographie de se familiariser facilement avec un appareil photo relativement avancé.

Le seul changement sur la plaque supérieure se situe au niveau de la molette PASM principale, le mode Position de scène (SP) du X-S10 étant remplacé par un mode Vlog dédié sur le X-S20.

Le nouvel appareil photo reste compact et ne pèse que 491 g, soit 26 g de plus que le X-S10, le poids supplémentaire étant dû à la batterie, physiquement plus grande et à la capacité plus élevée. Le X-S20 est équipé de la batterie NP-W235 utilisée dans les appareils photo moyen format de Fujifilm, qui permet de doubler l'autonomie de l'appareil pour atteindre environ 800 photos (contre 325 sur le X-S10) avec une charge complète.

Ces changements mineurs mis à part, le design du X-S20 est largement identique à celui du X-S10 - et, de manière décevante, compte tenu de l'augmentation du prix, cela inclut l'absence d'étanchéité. On retrouve le même viseur de 2,36 millions de points avec un grossissement de 0,62x et le même écran tactile 3 pouces de 1,84 million de points entièrement articulé.

Comme sur le X-S10, à la place du D-pad que l'on trouve sur les appareils photo X-T de Fujifilm, il n'y a que trois boutons à côté de l'écran et quatre sur le dessus, chacun étant clairement étiqueté. Le joystick offre un bon retour d'information lorsque vous l'utilisez pour déplacer la zone de mise au point ou naviguer dans le système de menus.

Les modes Vlog et Vidéo dédiés sont complétés par une prise audio de 3,5 mm pour brancher des micros externes et un port micro HDMI pour la capture vidéo vers un enregistreur externe - bien que, comme mentionné, il n'y ait pas d'étanchéité, vous devrez donc être prudent lorsque vous filmez dans des conditions défavorables à l'extérieur.

Un câble USB-C permet de connecter l'appareil photo à un PC pour le transfert de fichiers, et peut être utilisé pour charger la batterie dans l'appareil photo.

Le X-S20 se manie remarquablement bien, même avec un long objectif monté. Même avec des petites mains, il est confortable d'utiliser l'appareil à une seule main pour certaines photos.

Design : 4.5 / 5

Fujifilm X-S20 : caractéristiques et performances

Nouveau mode Vlog

Fonctionnalités de prise de vue automatique simplifiée avec un meilleur suivi du sujet

Capteur éprouvé et meilleur IBIS

Bien que les choses restent plus ou moins les mêmes à l'extérieur, beaucoup de choses ont changé à l'intérieur pour faire du X-S20 une mise à niveau digne d'intérêt pour certains - si vous avez les moyens de financer cette évolution.

Le nouvel appareil photo hérite du même capteur X-Trans CMOS 4 de 26,1 Mpx utilisé dans le X-S10 et le Fujifilm X-T4, nous connaissons donc déjà ses performances. La vitesse et les performances sont améliorées grâce au moteur d'imagerie de dernière génération de Fujifilm, le X-Processor 5, qui rend également le X-S20 un peu moins gourmand en énergie.

Pour rendre le X-S20 encore plus convivial pour les débutants, Fujifilm a amélioré le mode de prise de vue automatique, qui peut désormais sélectionner automatiquement un réglage de scène approprié en fonction de ce que vous photographiez - nous avons photographié une scène au bord d'une rivière, et l'appareil a rendu les couleurs des images plus vives. Le mode Auto peut également détecter automatiquement un sujet et le suivre, ce qui est particulièrement pratique pour les animaux et la capture vidéo.

L'autofocus avec suivi du sujet peut reconnaître les personnes, les animaux (y compris les oiseaux et les insectes), les voitures, les motos, les avions, les trains et même les drones.

Le mode Vlog dédié constitue une autre amélioration de la facilité d'utilisation. Les créateurs de contenu qui utilisent ce mode disposent de fonctionnalités telles que la priorité au produit (comme le mode autofocus Product Showcase de Sony) et les options de mise au point sur l'arrière-plan, disponibles d'une simple pression sur un bouton, de sorte qu'ils peuvent obtenir leurs vidéos comme ils le souhaitent sans avoir à réfléchir à la manière de le faire.

Fujifilm a également amélioré la stabilisation du boîtier, en augmentant la compensation de 6,5 stops dans le X-S10 à 7 stops, pour de meilleurs résultats lors de l'enregistrement de vidéos et de photos à faible luminosité.

Caractéristiques et performances : 5 / 5

Fujifilm X-S20 : qualité d'image et de vidéo

Vidéo 6K "open gate" et ralenti Full HD 240p

Même capteur APS-C de 26MP que le X-S10

19 profils de couleur et effets de filtre

Parmi les autres similitudes entre le X-S20 et le X-S10, citons la pléthore de profils de couleurs de Fujifilm - que Fujifilm appelle les modes de simulation de film - et les effets de filtre. Avec des simulations de film telles que les divins Fujifilm Acros et Nostalgic Neg, qu'il suffit de faire défiler avec la molette en haut à gauche, le processus d'application des effets est convivial pour les débutants, et nous nous sommes retrouvés à jouer avec différents looks plus régulièrement qu'à l'accoutumée.

Vous pouvez facilement trouver un profil à adopter pour différents scénarios - nous avons par exemple adopté le Fujifilm Acros par temps ensoleillé. Les filtres ont un emplacement dédié sur le sélecteur de mode, tandis que les modes de simulation de film - qui sont disponibles pour tous les modes de prise de vue, y compris la vidéo - se trouvent dans le menu rapide (bouton Q) sur la plaque supérieure. Vous pouvez voir à quoi ressemblent certains de ces filtres et simulations de film dans les galeries d'images.

Le suivi du sujet en mode automatique s'est avéré quelque peu aléatoire lorsque nous avons essayé de capturer un couple de chiens en train de jouer, mais la détection automatique des scènes fonctionne à merveille.

La capture vidéo a été améliorée de quelques crans sur le Fujifilm X-S20, et ce qui est proposé ici est presque excessif pour un appareil photo de ce niveau, avec une vidéo 6K open-gate 10-bit 4:2:2, plus des options pour filmer en ProRes RAW.

En revanche, le mode Vlog permet aux utilisateurs moins expérimentés de se familiariser avec la capture vidéo. La stabilisation de l'image pour les vidéos est bonne, mais un trépied reste indispensable les jours de vent et lorsque l'on filme avec un long objectif.

Qualité de l'image : 4,5 / 5

Fujifilm X-S20 : bulletin de notes

Swipe to scroll horizontally Fujifilm X-S20 Caractéristiques Commentaires Évaluation Prix Plus cher que le X-S20, mais avec plus de fonctionnalités 4 / 5 Design Compact, il tient parfaitement dans la main et convient aux utilisateurs de tous niveaux. 4.5 / 5 Caractéristiques et performances Fujifilm a mis le paquet, avec des fonctions photo et vidéo généreuses 5 / 5 Qualité d'image Le capteur APS-C de 26 Mpx offre une qualité photo et vidéo satisfaisante. 4.5 / 5

Devriez-vous acheter le Fujifilm X-S20?

Achetez-le si

Vous avez besoin d'un appareil photo qui fonctionne toute la journée

Fujifilm a fait des merveilles avec l'autonomie de la batterie du X-S20 : elle est deux fois supérieure à celle du X-S10 et permet de tenir une journée entière en utilisation modérée - parfait pour un appareil photo de voyage où vous n'aurez peut-être pas le luxe de disposer d'une alimentation secteur pour faire le plein d'énergie.

Vous mélangez photo et vidéo

Avec d'excellentes photos de 26 Mpx et des vidéos 6K "open gate", soutenues par des commandes et des modes dédiés aux deux disciplines, le X-S20 est l'incarnation même de l'hybride.

Vous êtes un débutant qui souhaite un appareil photo à long terme

Son prix catalogue est loin d'être celui d'un débutant, mais la conception et la manipulation du X-S20 sont tout à fait adaptées aux novices, et il y a suffisamment d'éléments pour vous intéresser au fur et à mesure que votre niveau de compétence augmente, y compris le contrôle manuel de l'exposition.

Ne l'achetez pas si...

Vous ne faites pas beaucoup de vidéo

Comme son prédécesseur, le X-S20 est un appareil photo très performant, et il est accompagné d'un grand nombre de vidéos 6K... à un certain prix. Si vous prenez principalement des photos, le X-S10 pourrait être le choix le plus économique.

Vous avez besoin d'un appareil photo super résistant

La qualité de fabrication du X-S20 est satisfaisante, presque trompeuse, car il n'est pas étanche. Si vous souhaitez prendre des photos par mauvais temps, le Sony A6700, ou un autre appareil Fujifilm comme le X-T5, pourrait être le meilleur choix.

Vous êtes soucieux du style

Le X-S20 est un appareil photo au look correct, mais ce n'est pas le X-T30 II - un appareil qui a un charme rétro avec sa plaque supérieure argentée et ses molettes d'exposition. Non, le X-S20 est un appareil Fujifilm plus fonctionnel.

Fujifilm X-S20 : à considérer également

Si le Fujifilm X-S20 vous a incité à réfléchir à d'autres options, voici deux autres appareils à considérer...

Sony A6700

Le dernier appareil photo APS-C phare de Sony est l'A6700, plus cher et de style télémétrique. L'A6700 dispose d'un boîtier étanche, d'un excellent autofocus et d'une autonomie incroyable, tandis que le X-S20 est un peu plus maniable et que sa qualité d'image vidéo 6K l'emporte. Lire l'intégralité de notre test du Sony A6700

Nikon Z fc

Le Nikon Z fc est un autre appareil photo hybride à capteur crop adapté aux voyages. Avec son charme rétro, c'est en fait l'appareil le plus attrayant des deux - qui aurait pensé qu'une autre marque pourrait surpasser Fujifilm - et c'est aussi l'option la plus économique. Cependant, le X-S20 est le grand gagnant, avec une meilleure qualité photo et vidéo, un plus grand choix d'objectifs et un ensemble de fonctionnalités impressionnant. Lire l'intégralité de notre test du Nikon Z fc

Nous avons d'abord utilisé le Fujifilm X-S20 pendant quelques jours lors d'un voyage sur la côte pour le Fujifilm X Summit à Malte, où nous avions également l'objectif polyvalent XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS, ainsi que l'objectif ultra grand-angle XF 8mm f/3.5. Après cette prise en main, nous avons passé plus de temps avec l'appareil pour une expérience plus approfondie, avec les deux mêmes objectifs. En résumé, nous connaissons très bien le X-S20 et ce dont il est capable.

La sélection de photos tirées d'une archive contenant des milliers d'images montre que nous avons mis le X-S20 à l'épreuve dans un certain nombre de scénarios de prise de vue : en tant qu'appareil de voyage quotidien (où il excelle), pour les portraits, les paysages, les scènes nocturnes, etc. Presque toutes les photos ont été prises à main levée, ce qui a permis de tester les capacités de stabilisation de l'image du X-S20.

Première révision en mai 2023 et mise à jour en août 2023