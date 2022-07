Test Fujifilm X-T4

(opens in new tab)

Le Fujifilm X-T4 est le meilleur appareil photo APS-C sans miroir que vous pouvez acheter actuellement. Il y a suffisamment d'éléments pour convaincre les photographes et les cinéastes d'abandonner le X-T3, notamment pour son autonomie nettement améliorée, la stabilisation d'image intégrée au boîtier, l'obturateur plus silencieux et les modifications de conception qui font une grande différence dans la manipulation. Le design du X-T4 est à la fois charmant et intuitif, tandis que ses spécifications photo et vidéo de pointe sont soutenues par de puissantes performances. Il s'agit véritablement de deux appareils photo en un, et d'un très bon appareil hybride polyvalent.

Le Fujifilm X-T4 est un appareil photo sans miroir à double personnalité : à l'extérieur, il a des cadrans rétro mélangés à de l’analogique, mais à l'intérieur, il est doté de fonctions plus avancées que celles que nous avons vues sur tous les appareils Fujifilm X-T jusqu'à présent.

C'est une combinaison irrésistible. Comme le Fujifilm X-T3 (qui est toujours en vente), le X-T4 s'adresse aux photographes amateurs et professionnels qui souhaitent bénéficier de la toute dernière puissance des appareils sans miroir dans un boîtier agréable et attrayant. La différence, cette fois-ci, c'est que le X-T4 a porté à 11 le nombre de ses appareils polyvalents.

La grande nouveauté est l'inclusion de la stabilisation d'image intégrée IBIS, ce qui en fait le deuxième appareil photo Fujifilm à disposer de cette fonction, l'autre étant le Fujifilm X-H1. L'IBIS peut être utilisé aussi bien pour les vidéos que pour les photos, et son intégration dans le X-T4 permet à l’appareil de se hisser au niveau de ses rivaux comme le Sony A6600.

Le reste des nouvelles fonctionnalités du X-T4 ressemble à une liste de réponses aux demandes des clients de l’entreprise nippone : une batterie plus grande (check), un autofocus amélioré (check) et, naturellement, un nouvel effet de simulation de film (appelé Bleach Bypass).

Cependant, ces ajouts passionnants sont associés au même capteur et au même processeur que son prédécesseur. Ce qui nous amène à nous demander si vous ne pourriez pas vous contenter du Fujifilm X-T3 ? Et qu'en est-il du X-H1, centré sur la vidéo ?

Pour aider à clarifier cela, notre essai se concentre un peu plus sur les changements du X-T4 et l'impact de ces ajouts. Pour la plupart des autres points, notre test du Fujifilm X-T3 reste valable.

Ce que nous pouvons dire maintenant, c'est que le Fujifilm X-T4 est un sacré appareil photo qui possède un charme merveilleux et une immense puissance sous le capot. Il mérite pleinement sa place dans notre guide des meilleurs appareils photo. Aujourd'hui, plus que jamais, Fujifilm nous propose un véritable hybride photographie-vidéo.

(Image credit: Future)

Prix et disponibilité

Le Fujifilm X-T4 est disponible à l'achat dès maintenant dans différents packs.

Les prix commencent à 1799€ pour le boîtier nu en finition noire ou argent.

Une offre groupée avec l'excellent objectif XF18-55mm f/2,8-4 R LM OIS coûte 2199€. Si vous préférez acheter le X-T4 avec le nouvel objectif XF16-80mm f/4 R OIS WR, vous devrez débourser 2299€.

Si ces prix sont un peu trop élevés pour vous, il convient de noter que le Fujifilm X-T3 restera en vente pendant un certain temps encore. Cet appareil coûte désormais 1 299 €, ce qui en fait une alternative plus abordable si vous n'avez pas besoin d'IBIS ou des autres nouvelles fonctionnalités du X-T4.

Bien entendu, le prix du Fujifilm X-T4 signifie qu'il se situe désormais au niveau de nombreux appareils photo plein format, notamment le Nikon Z6 et le Sony A7 III ; mais si son capteur est plus petit que celui de ces appareils, il présente également des caractéristiques supérieures, comme nous allons le découvrir.

Design et prise en main

Le Fujifilm X-T4 est légèrement plus grand et plus lourd que le X-T3

La qualité de fabrication est très solide, bien qu'une poignée plus grosse serait appréciable

Sa conception en alliage de magnésium est toujours résistante aux intempéries

Fujifilm ne s'écarte pas souvent de son modèle rétro, et le X-T4 n'est pas différent. Disons simplement que si vous avez déjà pris un appareil de la série X-T, vous vous sentirez ici comme chez vous.

Nous sommes fans de l'éthique du Fujifilm X-T haut de gamme. Elle s'articule autour de ces cadrans audacieux de style analogique sur la plaque supérieure. Les cadrans servent à régler l'ISO, la vitesse d'obturation et la compensation d'exposition.

Associées à une bague d'ouverture que l'on retrouve dans de nombreux objectifs Fujifilm, elles vous permettent de contrôler l'exposition du bout des doigts. Non seulement ces cadrans ne sont pas plus lents que les cadrans de commande génériques modernes, mais ils sont aussi plus méthodiques et, de loin, plus charmants.

Si le design d'un appareil photo vous incite à l'utiliser davantage, alors le X-T4 pourrait bien devenir votre compagnon de tous les instants. Il existe sans aucun doute une connexion émotionnelle pour les fans d'appareils photo.

(Image credit: Future )

La qualité de fabrication est inégalée. Le boîtier entièrement métallique du X-T4 est étanche et solide comme un roc. Avec sa nouvelle unité IBIS, le X-T4 est un peu plus grand et plus lourd que le X-T3, mais à 603 g, il reste beaucoup plus léger qu'un reflex numérique de niveau professionnel.

Une poignée légèrement plus grande abrite une batterie plus puissante qui offre une autonomie presque doublée par rapport à son prédécesseur, jusqu'à 600 photos en mode économique. C'est un progrès considérable, et vous avez la possibilité de la recharger en déplacement via le port USB-C.

Un changement de taille signifie également une nouvelle poignée verticale en option. Celle-ci peut contenir jusqu'à trois de ces nouvelles batteries et dispose d'une prise casque dédiée, qui est absente du boîtier du X-T4. Un dongle USB-C vers 3,5 mm est fourni dans la boîte pour attacher des écouteurs, mais vous ne pourrez donc pas charger l'appareil photo en même temps.

Pour nous, la poignée plus grande n'est toujours pas assez grande. Le X-T4 est déjà un appareil photo de type DSLR, alors pourquoi ne pas offrir une poignée encore plus profonde et plus confortable à tenir ? Cela dit, ça dépend un peu de vos objectifs préférés.

Le commutateur situé sous la molette de vitesse d'obturation ne contrôle plus la mesure, mais permet de passer de la prise de vue photo à la prise de vue vidéo. La suppression du commutateur de mesure irritera certains photographes spécialisés, mais ce changement est tout à fait logique, que vous utilisiez l'appareil pour des photos ou des vidéos.

En raison de ce changement, de nouveaux systèmes de menus dédiés sont ouverts pour la prise de vue photo et vidéo. Par exemple, en mode photo, le menu Q (ou menu "rapide") et le système de menus de l'appareil photo contiennent uniquement des options de photographie. Passez en mode vidéo et les menus passent aux options vidéo, tandis que les molettes analogiques deviennent inactives.

Pour modifier l'exposition lors de la prise de vue vidéo, vous utilisez les molettes de commande avant et arrière cliquables. Ces modifications peuvent être effectuées pendant la capture et en conjonction avec l'écran tactile.

Nous aimons la séparation logique entre les deux disciplines et les menus faciles à naviguer. Ce qui semble être une modification mineure de la conception est en fait un geste audacieux qui souligne le statut du X-T4 en tant que véritable appareil photo hybride.

(Image credit: Future)

Nous en arrivons maintenant à l'écran tactile LCD. La résolution de l'écran de 3 pouces passe à 1,62 million de points et l'unité est désormais entièrement articulée et non plus inclinée.

Avec l'écran LCD basculé sur le côté, on peut le faire pivoter et le regarder en mode " selfie ". Un écran orienté vers l'avant est particulièrement utile pour les cinéastes qui travaillent seuls. L'écran peut également être replié en toute sécurité pour révéler une jolie finition en similicuir. Nous avons particulièrement apprécié l'expérience sans écran et la possibilité de se concentrer sur l'EVF.

Certains disent qu'un écran articulé est plus fragile qu'un écran inclinable lorsqu'il est déplié. Il peut gêner les ports situés sur le côté de l'appareil (Fujifilm a redessiné le recouvrement des ports sur le X-T4 sous la forme de deux portes coulissantes en caoutchouc), de plus vous le regardez de manière décentrée et il peut ne pas être compatible avec un support L-Bracket.

Dans le contexte de la série phare X-T, nous ne sommes pas sûrs de la conception de l'écran que nous préférons, mais il n'y a pas de raison de s'en priver. L'écran du X-T4 favorise légèrement la vidéo, parce que c'est un peu plus délicat qu'un écran retourné lorsqu'on photographie au niveau de la hanche.

Comme auparavant, le X-T4 enregistre sur une carte SD et les deux emplacements sont compatibles avec le type UHS-II ultra-rapide, nécessaire pour les prises de vue en mode rafale et les vidéos haute résolution.

(Image credit: Future)

Fonctionnalité et autofocus

Le Fujifilm X-T4 est doté d'un système de stabilisation IBIS à cinq axes

Cela fournit jusqu'à 6,5 arrêts de stabilisation avec certains objectifs

Un nouveau mécanisme d'obturation plus silencieux lui permet de filmer jusqu'à 15 images par seconde

Il peut sembler remarquablement similaire à ses prédécesseurs X-T, mais le Fujifilm X-T4 représente le plus grand bond en avant de la série à ce jour, grâce à trois principales nouveautés : stabilisation IBIS, une nouvelle batterie et un nouveau mécanisme d'obturation

Sinon, les caractéristiques principales du X-T4 sont pratiquement identiques à celles du X-T3, un appareil photo qui a 18 mois de plus. Vous disposez du même capteur APS-C rétroéclairé de 26,1 Mpx, qui est le meilleur de sa catégorie en termes de détails et de performances en basse lumière. Si ce n'est pas cassé, il ne faut pas le réparer.

Ensuite, les spécifications d'enregistrement vidéo restent inchangées : films Cinema 4K jusqu'à 60 images par seconde, enregistrement interne 10 bits et sortie HDMI, débit binaire jusqu'à 400 Mbps, profils F-Log et HLG inclus en standard. Les vidéos Full HD au ralenti sont également possibles jusqu'à 240 images par seconde. Si vous voulez des vidéos de qualité, le X-T4 est un très bon outil.

Mais la grande nouveauté, c'est la stabilisation d'image intégrée au boîtier (IBIS). Sur le papier, l'unité de décalage du capteur bat celle du Fujifilm X-H1 d'un cran, offrant jusqu'à 6,5 EV (ou valeur d'exposition) de stabilisation lorsqu'elle est utilisée avec l'un des objectifs stabilisés de Fujifilm. Cela inclut 18 des 29 objectifs de Fujifilm et est particulièrement intéressant si vous possédez des objectifs primaires classiques comme le XF35mm f/1.4 ou le XF56mm f/1.2.

La stabilisation d'image est particulièrement intéressante pour les cinéastes qui veulent des prises de vue stables à la main sans avoir recours à un cardan. Nous vous ferons part de notre expérience à ce sujet plus loin dans la section "Performances".

L'obturateur a bénéficié de quelques améliorations : il est plus robuste avec une durée de vie de 300 000 photos, il est plus silencieux que celui du X-T3 d'environ 30 %, et il est plus rapide avec une nouvelle vitesse maximale de 15 images par seconde.

Bien sûr, cette vitesse n'est pas particulièrement utile si l'autofocus ne peut pas suivre l'action, et heureusement Fujifilm a affiné son système AF pour le X-T4 également. Fuji affirme que le taux de réussite de l'autofocus du X-T4 est deux fois plus élevé que celui du X-T3, qui n'était déjà pas vraiment mauvais dans ce domaine, et l'AF visage/œil a également été amélioré. Vous trouverez notre avis à ce sujet dans la section " Performances " ci-dessous.

Comme auparavant, l'appareil photo atteint une vitesse maximale de 30 images par seconde lorsqu'il utilise l'obturateur électronique. Vous disposez d'un mode PreShot, d'un minuteur, d'un panorama, du HDR, du bracketing et d'une gamme de filtres avancés. Là encore, les images brutes peuvent être éditées dans l'appareil et téléchargées sans fil à l'aide de l'application Fujifilm, avec une connectivité Bluetooth, Wi-Fi et NFC.

En bref, le X-T4 est l'appareil photo hybride APS-C le plus performant du marché, sans exception.

(Image credit: Future)

Performances

Le X-T4 possède le meilleur système de stabilisation d'image de Fujifilm à ce jour

La détection des visages et des yeux est très impressionnante pour les portraits

La prise de vue en rafale à 15 images par seconde en fait un excellent appareil pour l'action

Alors, à quoi ressemble la stabilisation d'image du Fujifilm X-T4 ? Pour notre test, nous disposions de l'objectif 16-80 mm f/4 WR, dont la stabilisation peut atteindre 6EV (ou arrêts) lorsque la stabilisation optique (OIS) et la stabilisation par déplacement du capteur (IBIS) sont toutes deux actives.

Après de multiples essais avec une main ferme, nous avons obtenu une stabilisation effective de l'ordre de 4EV (ou quatre arrêts). On peut en dire autant de l'objectif 35 mm f/1.4. Nous serions intéressés d'essayer d'autres objectifs, mais pour la photographie, ces 6,5 EV sont peut-être un peu généreux. La stabilisation de l'Olympus OM-D E-M1 Mark III est bien meilleure.

Pourtant, la stabilisation pour les photos est une amélioration mineure par rapport au X-T3. Et elle change la donne pour ceux qui utilisent un appareil X-T sans objectif à stabilisation optique.

En ce qui concerne la vidéo, la stabilisation par déplacement du capteur est une amélioration par rapport à l'absence totale de stabilisation, évidemment. Les tremblements causés par les vibrations de la marche sont réduits, mais toujours évidents. Ce n'est certainement pas le meilleur IBIS que nous ayons vu, mais c'est certainement un bonus par rapport au X-T3.

Activez la stabilisation numérique en plus de l'OIS et de l'IBIS et les choses s'améliorent nettement. Les tremblements ont pratiquement disparu. Le compromis avec la stabilisation numérique est qu'un facteur de recadrage de 1,1x est appliqué et, d'une certaine manière, la sensation du métrage n'est pas tout à fait la même.

En bref, le système IBIS du X-T4 ne remplace pas complètement le besoin d'un cardan, mais il est le bienvenu et les performances sont particulièrement bonnes lorsque la stabilisation numérique est ajoutée.

Image 1 of 4 La détection des visages et des yeux est très fiable lorsqu'il s'agit d'obtenir une mise au point précise sur les yeux. (Image credit: Future ) Image 1 of 4 Dans les portraits, les yeux sont pratiquement toujours très nets, même lorsque le sujet tourne son visage dans le sens de la hauteur. (Image credit: Future ) Image 1 of 4 Le réglage continu de l'obturateur mécanique à 15 images par seconde augmente vos chances de capturer le moment précis. (Image credit: Future ) Image 1 of 4 Le mode de mise au point automatique par zone en continu vous permet d'isoler une zone du cadre pour une mise au point précise et est très fiable, même dans les scènes d'action. (Image credit: Future ) Image 1 of 4

L'autofocus est toujours le système hybride à 425 points qui est rapide et fiable dans une variété de scénarios. Cependant, l'expérience de l'autofocus varie en fonction de l'objectif utilisé. Par exemple, nous avions l'ancien objectif 35 mm f/1.4 qui n'a pas les mêmes performances que l'objectif 16-80 mm f/4.

Il fut un temps où la performance de l’autofocus était une faiblesse du système Fujifilm. Ce n'est certainement pas le cas avec le X-T4, bien que vous ayez besoin d'un objectif plus récent pour tirer le meilleur parti de ses capacités.

Fujifilm affirme que la détection des visages et des yeux a été améliorée. Nous avons été très impressionnés par la fiabilité de l'appareil : dans nos portraits, les yeux sont pratiquement toujours nets, même dans des conditions de faible contraste et lorsque les sujets tournent leur visage dans le champ de vision.

Le suivi autofocus est lié à la zone AF large uniquement. En fait, nous avons trouvé que le mode Zone AF sans suivi donnait un meilleur taux de réussite pour les photos nettes pendant les séquences d'action.

Le X-T4 offre également un mode " continu élevé " amélioré de 15 i/s lorsqu'il utilise l'obturateur mécanique. En enregistrant à cette vitesse sur une carte UHS-II, nous avons pu capturer 37 images brutes en rafale, ou 65 images en JPEG uniquement.

Si vous prenez uniquement des photos JPEG en mode " continu bas " à 8 images par seconde, l'appareil photo continuera à prendre des centaines de séquences - il n'y a pas de réelle limite.

En général, la mémoire tampon traite ces fichiers bruts en mode "continu élevé" en 20 à 25 secondes avant que l'appareil ne retrouve ses pleines performances, alors que pour le mode JPEG uniquement, ce délai est plutôt de cinq secondes.

Pour les séquences d'action, le X-T4 est vraiment très performant, mais il ne répondra peut-être pas aux exigences des photographes d'action professionnels. Vous voudrez probablement photographier en JPEG uniquement à 8 images par seconde pour obtenir des performances sans compromis.

Qualité d'image

Notre test du Fujifilm X-T3 couvre une grande partie de nos réflexions sur la qualité d'image du X-T4, mais il est utile de faire un récapitulatif et de noter également l'impact positif de la stabilisation d'image et les performances de prise de vue améliorées de cet appareil.

Le X-T4 utilise le même capteur APS-C de 26,1 Mpx que le X-T3, avec la même plage native de ISO 160 à ISO 12 800, la même résolution vidéo et les mêmes fréquences d'images.

Nous n'hésiterions pas à utiliser n'importe quel réglage de sensibilité jusqu'à ISO 6400 car il n'y a aucun signe visible de bruit de luminance dans les images bien exposées. Même la plage étendue de ISO 80 à ISO 51 200 est utilisable - elle n'est pas là uniquement pour les chiffres.

En fin de compte, aucun autre appareil photo de cette catégorie n'atteint les performances du X-T4 (et du X-T3) en basse lumière ou les détails résolus (selon l'objectif utilisé). Si vous voulez des photos d'excellente qualité, le X-T4 ne vous décevra pas.

Image 1 of 11 Le Fujifilm X-T4 peut se targuer d'être le meilleur de sa catégorie en matière de faible luminosité, même si nous avons vraiment poussé l'appareil photo ici, en le sous-exposant à ISO 6400. (Image credit: Future ) Image 1 of 11 Cette longue exposition de deux minutes a été prise en utilisant le réglage temporisé (T) sur la molette de vitesse d'obturation où des temps d'exposition jusqu'à 15 minutes sont disponibles. (Image credit: Future ) Image 1 of 11 Le capteur de 26,1 millions de pixels est capable de produire des détails fins avec l'objectif 16-80 mm f/4. (Image credit: Future ) Image 1 of 11 Le capteur de 26,1 millions de pixels est capable de produire des détails fins avec l'objectif 35 mm f/1.4. (Image credit: Future ) Image 1 of 11 Le bruit est bien contrôlé dans cette photo de fleur prise à ISO 1600, f/5, 1/200sec. (Image credit: Future ) Image 1 of 11 L'écran à angle variable facilite les angles de prise de vue difficiles et permet une visualisation claire lorsque l'appareil photo est tenu au-dessus de l'eau. (Image credit: Future ) Image 1 of 11 Sur cette photo prise à main levée à une distance focale équivalente de 120 mm et à une vitesse d'obturation de 1/10 s, les détails sont nets grâce à la combinaison de l'OIS et de l'IBIS. (Image credit: Future ) Image 1 of 11 Le mode de simulation de film standard (Provia) offre un rendu naturel et agréable des couleurs. (Image credit: Future ) Image 1 of 11 La nouvelle simulation de film Eterna Bleach Bypass présente un contraste élevé et un aspect désaturé qui conviennent parfaitement à ce type de scènes industrielles. (Image credit: Future ) Image 1 of 11 La mesure évaluative est fiable dans la plupart des situations, mais dans ce cas, la compensation d'exposition négative a été rapidement utilisée pour s'assurer que les détails de la surbrillance soient conservés. (Image credit: Future ) Image 1 of 11 Grâce à sa large plage dynamique, le X-T4 conserve beaucoup de détails dans les ombres et les hautes lumières dans des scènes à fort contraste comme celle-ci, et un renforcement de la plage dynamique est appliqué à tous les JPEG. (Image credit: Future ) Image 1 of 11

Nous sommes de grands fans de la "science des couleurs" qui se cache derrière la conception unique du capteur de Fujifilm. Chaque profil de couleur (ou " simulation de film ") fait référence à la pellicule Fujifilm. Le profil standard "Provia" a un bel aspect naturel, tandis que le profil "Eterna" est également le préféré du personnel.

Les photographes monochromes sont également bien servis. L'Acros avec filtre rouge fait ressortir les ciels dans les paysages agrémentés de ciels bleus et de quelques nuages.

Un nouveau profil de couleur appelé Eterna Bleach Bypass a été ajouté, offrant un look désaturé à fort contraste. Ce n'est pas notre préféré, mais nous vous laissons le soin de décider ce que vous pensez de ce nouveau profil. Il y a 12 profils de couleurs en tout maintenant et ceux-ci peuvent être appliqués dans la caméra aux fichiers Raw.

En mode vidéo, vous obtenez du Cinema 4K jusqu'à 60fps et jusqu'à 400Mpbs, selon le taux de rafraîchissement. Les profils de couleur F-Log et HLG sont inclus dans tous ces paramètres. Nous avons filmé de superbes clips vidéo dans le profil F-Log, qui ne nécessitaient qu'un ajustement du contraste et de l'éclat pour obtenir une qualité exceptionnelle.

Il faut savoir que la sensibilité de ISO 640 est le réglage le plus bas disponible en profil F-Log, ce qui rend obligatoire l'utilisation d'un filtre ND si vous voulez filmer avec le profil F-Log.

Dans l'ensemble, on peut dire que la qualité d'image est l'un des points forts de l’appareil.

(Image credit: Future)

Pour conclure...

Le Fujifilm X-T4 est désormais le meilleur appareil photo APS-C que vous pouvez acheter.

Il s'agit d'un appareil photo attrayant et robuste, dont les cadrans analogiques se distinguent des autres et fonctionnent de manière incroyablement efficace. Il s'adresse donc particulièrement à ceux qui aiment autant l'équipement que la photographie.

Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas aussi performant dans ce dernier domaine. Au-delà de son esthétique, le X-T4 affiche des performances photo et vidéo inégalées (du moins parmi les appareils photo APS-C), cochant toutes les cases les plus importantes.

Le X-T4 est également plus qu'un X-T3 avec IBIS. Il est doté d'une batterie de bien plus grande capacité, d'un obturateur plus robuste et de quelques modifications de conception qui sont tout à fait logiques pour un appareil photo hybride.

Oui, presque tous les changements améliorent la capacité vidéo. Mais les photographes ne sont pas en reste, puisqu'ils bénéficient d'une meilleure autonomie de la batterie, d'une stabilisation améliorée pour les objectifs non stabilisés, ainsi que d'un système de menus et de commandes clairement différenciés pour une utilisation photo ou vidéo.

Nous pensons qu'il y a suffisamment de choses dans le X-T4 pour mériter le coût supplémentaire par rapport au X-T3. Si la stabilisation IBIS est la principale caractéristique que vous recherchez, vous pouvez utiliser les économies réalisées pour acheter un X-T3 avec un cardan. Il n'y a pas non plus d'amélioration de la qualité d'image, hormis l’effet de la puissance accrue du X-T4.

En soi, cette génération revendique la couronne du meilleur appareil photo sans miroir avec un capteur APS-C que vous pouvez acheter. Il s'agit de deux appareils photo puissants en un, que vous aurez beaucoup de plaisir à utiliser pendant de nombreuses années.