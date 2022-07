Test Fujifilm X-S10

(opens in new tab)

Le Fujifilm X-S10 est l'un des meilleurs petits appareils photo sans miroir de milieu de gamme que vous pouvez acheter. Il intègre une grande partie de la puissance de prise de vue du Fujifilm X-T4 dans un boîtier plus petit avec stabilisation IBIS et une excellente maniabilité. Il est dommage qu'il n'y ait pas de protection officielle contre les intempéries et que l'autofocus de suivi soit dépassé par ses rivaux de Sony, mais ce sont les seules faiblesses d'un appareil aux performances quasi irréprochables. Si vous êtes à la recherche de votre premier appareil photo sans miroir ou si vous venez d’un reflex numérique, le X-S10 devrait figurer en tête de votre liste de présélection.

Le Fujifilm X-S10 en résumé

Le Fujifilm X-S10 est une nouvelle étape audacieuse dans la quête de l'entreprise pour créer le meilleur appareil photo sans miroir de milieu de gamme. En reprenant de nombreux points forts de son produit phare, le Fujifilm X-T4, notamment la stabilisation de l'image dans le boîtier (IBIS), et en les intégrant dans un boîtier plus petit et moins cher, l'entreprise a créé l'un des meilleurs appareils photo à ce jour pour les débutants et les amateurs.

Jusqu'à présent, le rôle d'adjoint aux fleurons X-T de Fujifilm a été rempli par d'excellents petits appareils comme le Fujifilm X-T30. Le X-S10 n'est pas un remplacement de ce modèle, mais plutôt une tentative de conquérir de nouveaux fans qui ont jusqu'à présent été réfractaires aux charmes de Fujifilm.

(Image credit: Future)

Comme le X-T4, le Fujifilm X-S10 a été conçu comme un véritable appareil polyvalent, aussi à l'aise en vidéo qu'en photo. Vous bénéficiez de la combinaison éprouvée du capteur X-Trans CMOS 4 de 26,1 Mpx et du processeur X 4, ainsi que de la possibilité de réaliser des vidéos 4K/30fps non recadrées.

Un changement d'approche un peu inhabituel, cependant, peut être trouvé dans la manipulation et les commandes du X-S10. Au lieu de l'ensemble de cadrans manuels caractéristiques de Fujifilm, vous disposez d'un cadran PASM (Programme, Ouverture, Vitesse d'obturation, Manuel) et d'une poignée massive qui rappellent davantage les reflex numériques classiques.

En bref, si vous possédez un ancien reflex numérique Canon ou Nikon et que vous avez envie de l'échanger contre quelque chose de plus petit et de plus moderne, le X-S10 vous conviendra parfaitement.

Comment le X-S10 se comporte-t-il par rapport à ses rivaux ? Globalement, très bien. La qualité des images fixes est identique à celle du Fujifilm X-T4, un appareil qui occupe actuellement la deuxième place dans notre guide des meilleurs appareils photo. La qualité et la souplesse de la vidéo 4K du X-S10 se situent également au niveau de ses rivaux comme le Nikon Z50 et le Sony A6600.

La seule véritable faiblesse du X-S10 est peut-être son autofocus. Ses performances AF sont toujours impressionnantes dans la plupart des situations, mais le suivi du sujet n'est pas aussi avancé que le système Sony que l'on trouve sur des appareils comme le Sony A6600.

Néanmoins, même s'il n'est pas le premier choix des photographes d'action, le système IBIS du X-S10 est un véritable atout pour un appareil de si petite taille. Si vous effectuez beaucoup de prises de vue à main levée, ce système peut vous aider à préserver la qualité de l'image en vous permettant d'utiliser des vitesses d'obturation plus longues. Cette seule caractéristique lui donne un avantage considérable sur le Nikon Z50, le Fujifilm X-T30 et même le Fujifilm X-T3.

Lorsque vous combinez cette stabilisation basée sur le capteur avec les autres charmes du Fujfilm X-S10 - un style rétro, une excellente prise en main, une excellente qualité d'image et de vidéo - vous obtenez l'un des meilleurs appareils photo sans miroir disponibles à ce prix. L'absence de protection contre les intempéries et un autofocus légèrement inférieur sont les seuls points noirs d'un appareil par ailleurs superbe.

Prix et disponibilité

Le Fujifilm X-S10 est disponible dès à présent à un prix raisonnable de 1049€, ainsi que dans différents packs d'objectifs.

Le kit d'objectifs XC15-45 mm est au prix de 1149€. Si vous le pouvez, nous vous recommandons d'opter pour le kit d'objectifs XF18-55 mm au prix de 1499€, par rapport au kit d'objectifs XC. Et si vous avez besoin d'un objectif encore plus polyvalent, le X-S10 sera également disponible avec le nouvel objectif XF16-80mm pour 1599€.

(Image credit: Future)

Ce prix est plutôt raisonnable compte tenu de la gamme du Fujifilm X-S10. Au lancement, le Fujifilm X-T4 coûtait 1799€ boîtier nu.

Le X-S10 étant doté du même capteur et du même processeur que ce dernier, il constitue une excellente alternative pour tous ceux qui ont été rebutés par la taille, la complexité et le prix du X-T4. Mais cela dépend un peu de votre capacité à accepter ses bizarreries et ses limites...

Design et prise en main

Le design du Fujifilm X-S10 est à la fois un classique de Fujifilm et un grand changement par rapport à ses autres appareils photo sans miroir.

À première vue, il ressemble à un Fujifilm X-T4 légèrement plus petit avec une poignée plus large et plus profonde. Grâce à cette poignée, la différence de taille n'est pas, en termes pratiques, très différente de celle du X-T4. Vous ne glisserez pas le X-S10 dans votre poche, mais il est nettement plus léger que son aîné, avec 465 g (soit environ trois quarts du poids du X-T4). La construction en alliage de magnésium lui confère également un aspect plus haut de gamme que les modèles moins chers comme le Fujifilm X-T200.

Ce n'est qu'au moment de l'utilisation du X-S10 que l'on remarque les grands changements par rapport au reste de la série X. Les appareils photo Fujifilm sont réputés pour la lourdeur de leurs commandes, la plupart offrant une triplette de molettes pour régler la vitesse d'obturation, l'ISO et la compensation d'exposition.

Image 1 of 3 (Image credit: Future ) Image 1 of 3 (Image credit: Future ) Image 1 of 3 The Fujifilm X-T30 (left) versus the Fujifilm X-S10 (right) (Image credit: Future ) Image 1 of 3

Au lieu de cela, vous bénéficiez de l'approche PASM (Programme, Ouverture, Vitesse d'obturation, Manuel) privilégiée par la plupart des autres fabricants d'appareils photo. Fujifilm nous a expliqué que la raison de ce choix était que de nombreuses personnes n'avaient pas envie de passer aux appareils de la série X parce qu'elles trouvaient les cadrans habituels trop déroutants.

Aucune des deux approches n'est objectivement meilleure que l'autre, tout comme les différentes conceptions de l'écran d'accueil des smartphones par Apple et Android. Mais il est juste de dire que si les puristes de Fujifilm ne seront peut-être pas impressionnés, quiconque vient de Sony ou de Nikon se sentira immédiatement chez lui avec le X-S10.

Le X-S10 n'est pas pour autant une réussite totale en matière d'ergonomie. Nous avons trouvé que son bouton d'alimentation était trop glissant, et qu'il était difficile d'allumer l'appareil photo rapidement sans regarder. C'est probablement le résultat de sa proximité avec la molette de commande avant, mais c'est un léger désagrément.

L'absence de d-pad à l'arrière du X-S10 rend également la navigation dans les menus plus délicate que sur les appareils photo haut de gamme de la série X, le petit joystick AF se chargeant de cette tâche. Néanmoins, nous sommes heureux de voir qu'un joystick AF est inclus pour choisir les points d'autofocus, et le X-S10 est un appareil photo très agréable à utiliser.

Image 1 of 3 Le Fujifilm X-T30 (à gauche) vs le Fujifilm X-S10 (à droite) (Image credit: Future ) Image 1 of 3 (Image credit: Future ) Image 1 of 3 (Image credit: Future ) Image 1 of 3

Cette prise en main généreuse est un véritable atout pour un appareil photo sans miroir de petite taille. Bien sûr, cela signifie qu'il est loin d'être aussi compact que le Fujifilm X-T30, qui peut se glisser dans une poche lorsqu'il est associé à un objectif pancake. Mais le simple fait de pouvoir tenir le X-S10 d'une seule main grâce à sa poignée est un vrai bonheur, et la poignée permet également d'équilibrer les objectifs plus longs comme le XF50-140mm. Rien que cela en fait une excellente alternative au Nikon Z50 et au Sony A6600.

Le viseur du X-S10 (2,36 millions de points avec un taux de rafraîchissement maximal de 100 images par seconde) est solide plutôt que spectaculaire, tandis que son écran tactile à angle variable (qui se retourne de 180 degrés vers l'avant) le rend polyvalent pour les vidéos et les photos. Les photographes préféreront peut-être l'écran inclinable des appareils photo comme le X-T30, mais la flexibilité de cet écran est un atout pour les vidéastes ou les vlogueurs solitaires.

L’’intégration d'une entrée micro de 3,5 mm pour l'utilisation de microphones externes renforce ces qualités de vidéastes. Elle se trouve au-dessus d'un port USB-C (qui peut servir de port casque via un adaptateur en option) et d'un port Micro HDMI, qui permet de transmettre des vidéos 4:2:2 10 bits à un enregistreur externe.

Mais si vous regardez de plus près ces ports, vous découvrirez la principale faiblesse de conception du Fujifilm X-S10 par rapport aux appareils photo plus chers : il n'est pas du tout protégé contre les intempéries. Si vous photographiez régulièrement dans des conditions météorologiques imprévisibles, cela pourrait vous pousser à vous tourner vers le Nikon Z50 étanche.

Caractéristiques principales

Le Fujifilm X-S10 renferme certainement beaucoup de puissance et de fonctionnalités dans son boîtier relativement compact - et la plus remarquable d'entre elles est la stabilisation d'image intégrée (IBIS).

Nous avons déjà vu de petits appareils photo APS-C avec IBIS - le Sony A6600, par exemple - mais aucun qui soit aussi abordable que le X-S10. Le rival le plus évident à ce niveau de prix est l'Olympus OM-D E-M5 Mark III, qui possède une superbe stabilisation mais un capteur 4/3 plus petit. On peut également s'interroger sur la longévité d'appareils comme la série E-M5, étant donné la décision d'Olympus de se retirer du secteur des appareils photo.

Image 1 of 3 (Image credit: Future ) Image 1 of 3 (Image credit: Future ) Image 1 of 3 (Image credit: Future ) Image 1 of 3

La stabilisation IBIS est pratique pour la prise de vue vidéo et photo - elle peut neutraliser les vibrations de la main et préserver la qualité des photos en vous permettant de prendre des photos à des vitesses d'obturation plus longues et à des sensibilités ISO plus faibles. Mais toutes les stabilisations IBIS ne sont pas égales. Le système IBIS à cinq axes du X-S10 est 30% plus petit et plus léger que celui du Fujifilm X-T4, et légèrement moins efficace.

Pourtant, il n'y a pas grand-chose à en tirer, le X-S10 ne pouvant compenser que six stops au maximum lorsqu'il est associé à la plupart des objectifs de la série X, contre 6,5 stops pour le X-T4. Vous pouvez en savoir plus sur la stabilisation du X-S10 dans la section " performances " ci-dessous, mais en gros, elle n'est pas différente de celle du X-T4. Nous avons trouvé que les revendications de stabilisation de ce dernier étaient un peu exagérées dans la pratique et il ne fait aucun doute que vous aurez toujours besoin d'un cardan pour des séquences vidéo de marche vraiment fluides.

L'inclusion de la stabilisation IBIS est un énorme avantage pour tous ceux qui possèdent (ou envisagent d'acheter) des objectifs primaires non stabilisés comme le XF90mm f/2. Fujifilm a également inclus quelques options de stabilisation numérique pour renforcer la stabilisation basée sur le capteur du X-S10. Si vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que vos séquences soient rognées de 10%, ces options ajouteront une douceur supplémentaire à vos vidéos.

Image 1 of 3 (Image credit: Future ) Image 1 of 3 (Image credit: Future ) Image 1 of 3 (Image credit: Future ) Image 1 of 3

Comment le Fujifilm X-S10 se positionne-t-il dans les autres domaines ? Il s'agit d'un appareil photo de milieu de gamme, dont les performances sont naturellement un cran en dessous de celles d'un appareil phare, mais les fonctions telles que la prise de vue en continu et la vidéo sont suffisantes pour la majorité des utilisateurs.

Le X-S10 peut filmer à 8 images par seconde en mode rafale (en utilisant l'obturateur mécanique). C'est loin du maximum de 15 images par seconde du Fujifilm X-T4, mais si vous passez à l'obturateur électronique (qui peut créer des problèmes comme le rolling shutter avec des objets en mouvement rapide ou le panning), il peut atteindre 20 images par seconde sans aucun recadrage.

C'est également un petit appareil très performant pour la vidéo et les vloggs. Comme le Nikon Z50, il peut filmer des vidéos 4K/30fps non et des vidéos Full HD jusqu'à 240p pour un effet de ralenti 10x.

Mais contrairement à son rival Nikon, le X-S10 propose également l'enregistrement F-Log (pour préserver une plus grande plage dynamique que les formats compressés) et la possibilité de sortir des vidéos 4:2:2 10 bits via son port micro HDMI. Ajoutez à cela la fonction IBIS, et il ne fait aucun doute que le X-S10 est l'un des appareils les plus puissants de cette taille dans ces prix.

Le X-S10 est également l'un des appareils photo les plus conviviaux de Fujifilm à ce jour. Le mode "auto" du X-S10 est désormais beaucoup plus puissant : il vous permet de prendre des photos brutes (en plus des JPEG habituels), et vous avez désormais la possibilité de choisir parmi trois modes AF différents.

Fujifilm a également ajouté une option de simulation de film "automatique", qui permet à l'appareil de choisir entre "Provia", "Velvia" et "Astia", en fonction de ce qui convient le mieux à la scène. Si vous n'êtes pas familier avec les simulations de films de Fuji, sachez qu'il s'agit essentiellement de filtres subtils qui rappellent l'aspect de certains types de films, et que c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les appareils de la série X sont d'excellents appareils photo compacts.

L'ajout d'un mode "automatique" est logique, mais il est assez facile de choisir parmi les 18 simulations de film en tournant la molette Fonction sur l'appareil.

Performances

Le X-S10 est un excellent petit appareil polyvalent sur le papier, mais quelles sont ses performances dans le monde réel ? Globalement, il est très compétitif par rapport à ses concurrents de ce prix et de cette taille. La vraie star est son système IBIS, mais l'autofocus, la prise de vue en rafale et l'autonomie du X-S10 sont tous plus de milieu de gamme que de haut de gamme - d'où son prix.

Pour les prises de vue générales, l'autofocus du X-S10 est très fiable et comparable à celui du X-T4. Si les performances varient naturellement en fonction de l'objectif utilisé, la détection des visages et des yeux est très fiable, même avec des objectifs comme le XF 50mm f/1.0 WR.

L'autofocus de suivi est un peu moins impressionnant. Comme sur le X-T4 (et maintenant sur le X-T3, grâce à la récente mise à jour du micrologiciel), vous disposez maintenant d'une petite boîte en mode AF " large/suivi " qui vous permet de choisir un sujet dans le cadre pour le verrouiller lorsque vous recomposez. Dans nos tests, cela a bien fonctionné lorsque le sujet était proche et contrastait bien avec l'arrière-plan, mais les sujets plus éloignés - par exemple, des canards sur l'eau - se sont avérés trop difficiles à suivre.

Image 1 of 5 L'écran articulé du X-S10 vous permet de prendre des photos à partir d'angles très bas, ce qui s'est avéré pratique pour ce diorama (1/2000s à f/2.5, ISO 160) (Image credit: Future ) Image 1 of 5 L'AF par détection des visages et des yeux du X-S10 est assez fiable, même avec le défi supplémentaire des masques d'aujourd'hui (1/640s, f/6.4, ISO 800) (Image credit: Future ) Image 1 of 5 Comme nous l'attendons de ce capteur, la plage dynamique est impressionnante - dans cette scène, les détails des ombres et des lumières ont été préservés (1/4000s, f/6.4, ISO 1250). (Image credit: Future ) Image 1 of 5 Le X-S10 ne dispose peut-être pas d'astuces comme l'AF Animal Eye, mais il est suffisamment rapide pour capturer des animaux sauvages relativement prévisibles (1/200s, f/6.4, ISO 200). (Image credit: Future ) Image 1 of 5 L'écran tactile du X-S10 permet d'effectuer la mise au point par tapotement, ce qui est pratique dans des moments comme celui-ci (1/160s à f/2.4, ISO 200). (Image credit: Future ) Image 1 of 5

Les systèmes autofocus de Fujifilm ont certainement fait de gros progrès. Mais dans les situations exigeantes, ils sont toujours à la traîne par rapport aux appareils leaders de leur catégorie, comme le Real-time tracking AF de Sony. Vous ne bénéficiez pas non plus de bonus comme l'AF Animal Eye, que l'on trouve sur les appareils photo haut de gamme. Néanmoins, pour les prises de vue générales, l'autofocus du X-S10 est plus que suffisant dans la plupart des situations.

L'une des plus grandes différences de performance entre le X-S10 et le X-T4 est la prise de vue en rafale. Avec une vitesse maximale de 8 images par seconde (avec l'obturateur mécanique) et une mémoire tampon limitée, le X-S10 n'est pas l'outil le plus puissant pour photographier des scènes de sport et d'action. À 8 vps, la mémoire tampon atteint sa limite après seulement 23 fichiers bruts (environ trois secondes de prise de vue) ou 105 JPEG. Bien qu'il soit possible de prendre des photos à 20 images par seconde en utilisant l'obturateur électronique, vous n'obtenez alors que 17 fichiers bruts ou 32 JPEG.

Pour être honnête, les appareils de cette taille et de ce prix ne sont pas des appareils de sport professionnels. Mais ces performances sont inférieures à celles de rivaux comme le Sony A6600 et, si vous filmez beaucoup de scènes d'action à des cadences élevées, cela vaut la peine de dépenser plus pour des appareils comme le Fujifilm X-T4.

Le X-T4 double presque la profondeur de mémoire tampon du X-S10 lors de la prise de vue à 8 images par seconde et peut réaliser des images à une vitesse impressionnante de 15 images par seconde en utilisant l'obturateur mécanique. Le X-T4 dispose également d'une batterie supérieure qui dure presque deux fois plus longtemps que l'autonomie moyenne de 325 photos du X-S10.

Néanmoins, le X-S10 possède un atout important par rapport à ses rivaux : un système IBIS très impressionnant et utile. Ce système à cinq axes est à peine moins puissant que l'IBIS du X-T4 (d'environ un demi diaphragme) et ses performances sont similaires.

Cela signifie que nous n'avons pas tout à fait obtenu les 5,5 stops de stabilisation revendiqués sur des objectifs comme le Fujifilm XF18-55mm f/2.8-4, le X-S10 nous donnant plus sûrement environ quatre stops de compensation. C'est toujours très utile et cela signifie que vous pouvez obtenir des photos à main levée très utilisables à des vitesses d'obturation aussi basses que 1/5e de seconde.

Si l'on considère que certains rivaux comme le Canon EOS M6 Mark II et le Nikon Z50 ne disposent même pas d'un stabilisateur IBIS, c'est un grand avantage et c'est très utile pour atténuer les tremblements à main levée en vidéo également.

Qualité photo et vidéo

Le X-S10 utilise le même capteur rétroéclairé de 26,1 Mpx que le Fujifilm X-T4 et le Fujifilm X-T30 – qui a déjà fait ses preuves et reste le meilleur de sa catégorie.

Bien sûr, vous n'obtiendrez pas le même niveau de flexibilité en matière d'édition brute qu'avec un appareil photo plein format, mais l'inclusion de l'IBIS permet de préserver la qualité de l'image dans des conditions difficiles.

L'un des avantages des appareils de la série X est leur capacité à produire d'excellents JPEG à la sortie de l'appareil - que vous utilisiez ou non les 18 simulations de film, c'est toujours le cas ici.

Image 1 of 6 1/400s à f/4.0, ISO 200 (Image credit: Future ) Image 1 of 6 1/4000s à f/1.0, ISO 80 (Image credit: Future ) Image 1 of 6 1/80s à f/2.8, ISO 160 (Image credit: Future ) Image 1 of 6 1/640s à f/3.2, ISO 800 (Image credit: Future ) Image 1 of 6 1/200s à f/3.2, ISO 160 (Image credit: Future ) Image 1 of 6 1/4000s à f/2.5, ISO 100 (Image credit: Future ) Image 1 of 6

La plage ISO native est de 160 à 12 800, et nous n'avons eu aucun problème à photographier à ISO 6400. En fait, même l'ISO 12800 est parfaitement propre et utilisable, malgré un certain bruit de luminance. La plage dynamique est également très impressionnante, en particulier lorsque vous tirez parti des options intégrées "DR" dans le menu de qualité d'image.

Nous aimons beaucoup la "science des couleurs" de Fujifilm et les photos sont également très détaillées. Si vous aimez jouer avec les couleurs sans avoir à faire de longues séances d'édition sur votre ordinateur, ces simulations de films sont un vrai bonus.

Basées sur les pellicules Fujifilm, ces simulations sont parfaites pour donner à vos photos une atmosphère ou un caractère, sans en faire trop. Nous avons apprécié l'utilisation du Velvia pour donner une touche de couleur supplémentaire aux journées grises, tandis que l'Eterna est une autre option intéressante pour les photos et les vidéos. Vous aimez photographier en noir et blanc ? Vous êtes également couvert par le mode Acros ou le mode Monochrome standard.

Image 1 of 18 Cette photo a été prise avec un Fujifilm X-S10 de pré-production, elle peut donc ne pas représenter la qualité finale. (Image credit: Future ) Image 1 of 18 (Image credit: Future ) Image 1 of 18 (Image credit: Future ) Image 1 of 18 (Image credit: Future ) Image 1 of 18 (Image credit: Future ) Image 1 of 18 (Image credit: Future ) Image 1 of 18 (Image credit: Future ) Image 1 of 18 (Image credit: Future ) Image 1 of 18 (Image credit: Future ) Image 1 of 18 (Image credit: Future ) Image 1 of 18 (Image credit: Future ) Image 1 of 18 (Image credit: Future ) Image 1 of 18 (Image credit: Future ) Image 1 of 18 (Image credit: Future ) Image 1 of 18 (Image credit: Future ) Image 1 of 18 (Image credit: Future ) Image 1 of 18 (Image credit: Future ) Image 1 of 18 (Image credit: Future ) Image 1 of 18

Cette qualité d'image impressionnante s'étend également à la vidéo. Vous avez un grand contrôle sur l'enregistrement vidéo, qui dispose désormais d'un système de menus dédié, et le X-S10 filme des vidéos 4K/30fps non recadrées ou Full HD jusqu'à 240fps, ce qui produit un ralenti bruyant mais utilisable. Contrairement au Fujifilm X-T30, vous pouvez également filmer en 4K jusqu'à 30 minutes sans interruption (contre dix minutes sur le X-T30).

Il est dommage que le suivi complet du sujet ne soit pas disponible en vidéo, mais vous bénéficiez de l'AF par détection des visages et des yeux, qui est assez fiable (encore une fois, tant que votre sujet est assez proche). Le X-S10 enregistre en interne en 8 bits 4:2:0, mais les vidéastes avancés ont également la possibilité de sortir un signal 10 bits 4:2:2 via le port HDMI.

Dans l'ensemble, le Fujifilm X-S10 est l'un des meilleurs caméscopes que vous pouvez acheter à ce prix (seul le Sony A6600, plus cher, s'en approche) et constitue une très bonne option pour les vlogueurs qui souhaitent prendre une part importante de photos de haute qualité.

Faut-il acheter le Fujifilm X-S10 ?

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous voulez un appareil photo polyvalent sans miroir abordable

D'accord, le Fujifilm X-S10 n'est pas exactement un appareil photo économique, mais nous pensons que c'est le meilleur appareil polyvalent que vous pouvez acheter à ce prix. Si l'on considère que vous bénéficiez d'un boîtier haut de gamme, de l'IBIS, d'un écran polyvalent, d'une qualité d'image impressionnante et d'un joli design rétro, il offre beaucoup pour son prix. Le seul inconvénient est le montant que vous serez tenté de dépenser en objectifs primaires.

Vous photographiez principalement à la main plutôt qu'avec un trépied

La combinaison de la grande poignée du X-S10 et du système IBIS en fait un plaisir à photographier à main levée. À moins que vous ne souhaitiez un appareil de poche, il s'agit d'une meilleure option que l'ancien Fujifilm X-T30. Il est également utile pour éliminer l'instabilité lors de la prise de vue vidéo, mais si vous faites beaucoup de vlogging, vous devriez envisager de l'utiliser avec un cardan.

Vous venez d'un ancien reflex numérique Canon ou Nikon

Le X-S10 est inhabituel pour Fujifilm car il utilise la molette "PASM" que l'on retrouve sur les reflex numériques de Canon et Nikon, au lieu de la gamme habituelle de molettes manuelles de la société. Si cela déroute les traditionalistes de Fujifilm, cela fait du X-S10 une bonne option pour ceux qui viennent d'autres systèmes d'appareils photo.

Ne l’achetez pas si…

Vous photographiez principalement des scènes d'action et sportives

Le X-S10 n'est pas un mauvais appareil pour photographier des sujets rapides et il est parfaitement adapté aux portraits d'animaux domestiques. Mais par rapport à des concurrents comme le Sony A6600, son mode de prise de vue en continu à 8 images par seconde et sa mémoire tampon relativement limitée font qu'il n'est pas la meilleure option pour photographier en rafale des sportifs en mouvement rapide.

Vous avez besoin d'un autofocus de premier ordre

L'autofocus de Fujifilm s'est beaucoup amélioré par rapport à il y a quelques années et vous bénéficiez ici d'un système de détection des visages et des yeux assez fiables. Mais le suivi du sujet n'est pas toujours très solide et, à ce prix, il est devancé par des appareils comme le Sony A6600 et le Nikon Z50, qui dispose désormais de l'AF par détection d'animaux.

Il vous faut un appareil étanche

Le revers de la médaille, c'est que le X-S10 courtise les néophytes de la marque Fujifilm avec sa molette PASM, ce qui risque de rebuter les amateurs des molettes manuelles traditionnelles de la marque. Si vous avez besoin d'une molette ISO dédiée et d'une protection contre les intempéries, essayez plutôt le Fujifilm X-T4.