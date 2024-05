Les chiffres de vente de l'iPhone 15 montrent que les modèles Pro sont devenus la norme

Pendant longtemps, les modèles de base de l'iPhone ont eu tendance à être les plus populaires, mais ces dernières années, cette tendance a changé, les appareils Pro et Pro Max d'Apple s'avérant de plus en plus les plus vendus.

C'est plus vrai que jamais aujourd'hui, l'iPhone 15 Pro Max représentant 23 % des ventes d'iPhone aux États-Unis en mars 2024, selon Consumer Intelligence Research Partners (CIRP). Leur rapport - repéré par Apple Insider - place l'iPhone 15 Pro en deuxième position, avec une part de 22 %.

L'iPhone 15 standard est loin derrière avec une part de 14 %. Et l'iPhone 15 Plus ? Il n'a que 9 % de parts de marché.

(Image credit: CIRP)

En mars 2023, la part des modèles Pro était similaire à celle de cette année, avec 22 % pour l'iPhone 14 Pro et 24 % pour l'iPhone 14 Pro Max, ce qui signifie que l'évolution vers les modèles Pro avait déjà commencé à cette époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que la part de l'iPhone 14 de base était plus élevée (19 %) que celle de l'iPhone 15 (14 %) cette année, ce qui montre que les modèles de base continuent de perdre en popularité.

Cette baisse continue s'explique non seulement par le fait que les acheteurs choisissent des modèles Pro, mais aussi par le fait qu'ils optent pour des iPhone plus anciens. À l'heure actuelle, par exemple, autant de personnes achètent l'iPhone 14 que l'iPhone 15.

Il semble donc que les gens veuillent le meilleur téléphone possible ou qu'ils se contentent d'un modèle plus ancien (et probablement beaucoup moins cher), la solution intermédiaire d'un nouveau modèle de base étant moins attrayante qu'auparavant.

Pas d'amour pour les mises à jour de l'iPhone 15

D'une certaine manière, ce phénomène est surprenant, car l'iPhone 15 est une amélioration substantielle par rapport à l'iPhone 14, ajoutant des éléments tels que l'île dynamique, un appareil photo principal de 48 mégapixels et un port USB-C.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Mais d'un autre côté, l'insistance d'Apple à conserver un taux de rafraîchissement de 60 Hz sur les modèles de base est de plus en plus ridicule, et le récent passage à l'équipement de ces téléphones avec des chipsets vieux d'un an n'aide probablement pas non plus à stimuler les ventes.

Il y a donc certainement une certaine logique à passer au Pro si vous achetez un nouvel iPhone, et comme le note le CIRP, "nous soupçonnons également une certaine pression économique pour réduire les dépenses, lorsque c'est possible, et une tendance générationnelle à la durabilité et à l'abandon du désir d'avoir toujours la dernière nouveauté". Le cabinet conclut qu'"ensemble, ces facteurs exercent une pression sur le modèle de base le plus récent et gonflent la demande pour les modèles de remplacement datant d'un ou deux ans".

Il y a cependant une chance que cela change avec la gamme iPhone 16, du moins en partie, car des fuites suggèrent que l'iPhone 16 de base et l'iPhone 16 Plus auront un tout nouveau chipset, au lieu d'être coincés avec la version de l'année dernière. Ils pourraient également être dotés du bouton Action (une fonctionnalité déjà présente sur l'iPhone 15 Pro) et d'un nouveau bouton Capture (qu'aucun iPhone ne possède encore).

Il se pourrait donc qu'Apple ne réserve pas autant de choses aux modèles Pro cette fois-ci. Cela dit, tout porte à croire que l'iPhone 16 aura toujours un taux de rafraîchissement de 60 Hz, et il est probable que l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max disposeront de meilleurs appareils photo. Ainsi, les acheteurs qui veulent simplement ce qu'il y a de mieux choisiront toujours, bien sûr, un Pro.