Fujifilm X-T50 : la rumeur veut qu'il succède au très demandé X100VI

Si le Fujifilm X100VI a attiré votre attention mais qu'il est un peu hors de votre budget ou que vous n'êtes pas enthousiaste à l'idée d'une potentielle longue attente de précommande, il pourrait y avoir une autre alternative à bas prix à l'horizon - le Fujifilm X-T50, selon les rumeurs.

Selon Fujifilm Rumors, le modèle de "cinquième génération" remplacera le Fujifilm X-T30 II en rupture de stock qui a été lancé en septembre 2021 comme un rafraîchissement mineur du X-T30 de 2019, et il pourrait inclure certaines des mêmes technologies que l'on retrouve dans des appareils photo comme le Fujifilm X-T5 et oui, le X100VI.

Il se situera en dessous du X-T5 dans la gamme d'appareils photo économiques et rétro de Fujifilm qui ont souvent figuré dans notre guide des meilleurs appareils photo de voyage et constitue un mélange potentiellement alléchant de valeur, de style et de fonctionnalités puissantes pour ceux qui souhaitent une alternative au X100VI.

Le prix de vente du X-T30 II est environ la moitié de celui du X100VI (et du X-T5), mais si vous êtes nouveau dans la gamme, vous devrez également acheter un objectif pour l'accompagner. Il sera probablement disponible avec un objectif kit, mais si vous souhaitez recréer l'expérience du X100VI, il existe des objectifs de type "pancake".

Nous considérons le Fujifilm X-T30 II comme un excellent appareil photo de voyage, et un successeur potentiel pourrait être l'un des appareils photo les plus populaires de Fujifilm à ce jour. (Image credit: Future)

Avec l'argent économisé - nous ne savons pas combien le X-T50 potentiel coûterait, mais probablement un peu plus que le boîtier seulement 949€ pour un X-T30 II (qui, pour rappel, est en rupture de stock) - il vous resterait beaucoup d'argent pour acheter l'objectif de votre choix.

C'est d'ailleurs ce qui fait l'attrait de la gamme X-T30 II : contrairement au X100VI, l'objectif n'est pas intégré. Néanmoins, nous aurions préféré que le X100VI soit équipé d'un objectif un peu plus large, ce qui est le cas du X-T50 dont la rumeur circule. Par exemple, l'objectif pancake 18mm f/2 R (549€) pourrait faire l'affaire.

Il existe d'autres objectifs Fujifilm de la série X qui offrent une expérience similaire à l'optique compacte à focale fixe du X100VI, notamment le 27mm f/2.8 WR (449€), mais le 23mm f/2 R WR (419€), qui est techniquement similaire à l'objectif intégré du X100VI, est plus encombrant.

Quant au X-T50, il n'y a pratiquement aucun détail sur Fuji Rumors. Nous nous attendons à ce qu'il soit équipé d'un capteur APS-C de 40MP et du dernier autofocus de Fujifilm. Il devrait être une solide mise à jour par rapport au X-T30 II et représenter le moyen le plus rentable d'obtenir l'expérience rétro de Fujifilm, les cadrans de mode de prise de vue et les modes de simulation de film.

Nous ne manquerons pas de suivre de près cette rumeur au fur et à mesure qu'elle se concrétisera.