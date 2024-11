Vous attendez le Samsung Galaxy S25 ? Ne vous attendez pas à une mise à niveau de la mémoire vive

Les spécifications de la RAM pour le Galaxy S25 ont été prédites

Le modèle standard pourrait perdre son option 12 Go

16 Go de RAM sont attendus sur le modèle S25 Ultra

Les fuites sur le Samsung Galaxy S25 ne montrent aucun signe d'arrêt - la série phare devrait faire son apparition en janvier - et la dernière rumeur suggère que nous n'aurons pas beaucoup d'amélioration de la mémoire vive cette fois-ci.

Cette rumeur provient du célèbre leaker @Jukanlosreve, qui suggère que le Galaxy S25 standard aura 8 Go de RAM, le Galaxy S25 Plus aura 12 Go de RAM et le Galaxy S25 Ultra aura soit 12 Go, soit 16 Go de RAM.

À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S24, lancé en janvier 2024, dispose de 8 ou 12 Go de mémoire vive, le Samsung Galaxy S24 Plus de 12 Go de mémoire vive et le Samsung Galaxy S24 Ultra de 12 Go de mémoire vive.

En d'autres termes, le modèle Ultra pourrait bénéficier d'une amélioration en termes de disponibilité, si vous optez pour l'option de stockage de 1 To, mais il n'y a pas de changement ailleurs - et le modèle standard pourrait même perdre l'option de 12 Go de RAM.

A confirmer

Not confirmed. Vanilla 8 Plus 12 Ultra 12/16 (1TB)November 5, 2024

Bien que cette source ait une bonne réputation en ce qui concerne les fuites, elle ajoute que ces spécifications ne sont pas confirmées, et qu'il faut donc les considérer comme des possibilités plutôt que comme des certitudes pour le moment. Il se pourrait que Samsung soit encore en train de finaliser ses plans.

Des rumeurs antérieures laissaient entendre que le modèle standard du Galaxy S25 bénéficierait d'une augmentation de la mémoire vive à 12 Go pour toutes les variantes, et une option de 16 Go de mémoire vive pour le modèle Ultra est également quelque chose dont nous avons déjà entendu parler. L'option 12 Go pour le modèle Plus a également été mentionnée à plusieurs reprises.

Si nous n'avons pas encore de certitude quant à la mémoire vive qui sera proposée ici, nous devrions avoir une idée plus claire du processeur à l'intérieur : il est presque certain que les trois modèles du Galaxy S25 seront équipés du chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, dans toutes les régions.

La seule ombre au tableau est que certains listings Geekbench 6 pour une variante internationale du modèle Plus, repérés par l'utilisateur X @sondesix, suggèrent qu'il pourrait être équipé d'une puce Exynos à 10 cœurs à la place.

En ce qui concerne l'esthétique, il ne faut pas s'attendre à de grands changements dans le design. Alors que le Galaxy S25 Ultra pourrait bien avoir un look plus arrondi que son prédécesseur, il est peu probable qu'il y ait de nombreux changements de design ailleurs.