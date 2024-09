Samsung Galaxy S25 Ultra : une amélioration clé à venir

Il semblerait que le Samsung Galaxy S25 Ultra va proposer des caractéristiques techniques impressionnantes lors de la présentation de la série Samsung Galaxy S25 (probablement en janvier prochain), notamment une augmentation à 16 Go de RAM.

Cette information provient du célèbre informateur Ice Universe, qui affirme qu’il est désormais "100 % confirmé" que le modèle Ultra de la gamme disposera de 16 Go de RAM. C'est une augmentation par rapport aux 12 Go de RAM du Samsung Galaxy S24 Ultra.

Cette hausse de la RAM avait déjà été évoquée en juillet dernier par la même source. Le fait que cette information soit à nouveau mentionnée et désormais qualifiée de "confirmée" nous donne davantage de certitude quant à cette mise à niveau.

D'après SamMobile, la qualité des modules RAM devrait également être améliorée, ce qui signifie des gains en performance et en efficacité énergétique, avec à la clé une meilleure autonomie de la batterie.

Retour à 16 Go

The S25 Ultra will definitely have a 16GB RAM version, this is 100% confirmed, don't worry.September 27, 2024

Ce n'est pas la première fois qu'un modèle Ultra de la série Galaxy S dispose de 16 Go de RAM. La même capacité de mémoire était présente sur les Galaxy S20 Ultra et Galaxy S21 Ultra (lancés respectivement en 2020 et 2021), avant de redescendre à 12 Go.

Il semblerait également que les modèles Galaxy S25 et Galaxy S25 Plus bénéficieront de 12 Go de RAM. Pour le modèle standard, cela représente une augmentation de 4 Go par rapport à la version actuelle, tandis que le modèle Plus conservera le même niveau de mémoire.

Toute cette RAM supplémentaire offre bien entendu plus d’espace pour les fonctionnalités d'intelligence artificielle embarquées. On peut s’attendre à ce que la série Galaxy S25 introduise de nombreuses innovations en la matière. Les nouveaux modèles devraient arriver en janvier 2025, si Samsung respecte le même calendrier que cette année.

Espérons que cette augmentation de RAM d'une année à l'autre n’aura pas d'impact sur le prix. Comme mentionné dans notre test du Samsung Galaxy S24 Ultra, le modèle phare de 2024 était proposé à la vente à partir de 1 469 €.

