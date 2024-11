MacBook Pro M5 : des améliorations modestes en 2025 en attendant le M6 OLED en 2026

Le MacBook Pro d'Apple pour l'année prochaine ne devrait pas être particulièrement révolutionnaire, du moins pas en comparaison avec la version entièrement revue prévue pour 2026. Cette dernière devrait bénéficier d'une mise à niveau majeure, notamment avec un écran OLED et une augmentation significative des performances grâce à la puce M6.

La dernière édition de la chronique « Power On » de Mark Gurman est la source de cette rumeur juteuse sur le MacBook, mais ceux qui consultent la newsletter en ligne de Bloomberg ne verront pas cette spéculation. En effet, seuls les abonnés peuvent accéder aux réponses de Gurman dans la session de questions-réponses à la fin de son article.

L'une des questions posées à Gurman est : « Faut-il attendre le MacBook Pro de l'année prochaine pour effectuer une mise à jour ? » La réponse brève est que ceux qui espèrent un modèle complètement renouvelé en 2025, après une révision modeste pour les versions 14 pouces et 16 pouces cette année, risquent d'être déçus.

Gurman précise que « le MacBook Pro ne connaîtra probablement pas de véritable refonte avant 2026 », Apple visant un cycle de cinq ans pour les redesigns de cet ordinateur portable (contre quatre ans auparavant).

Le MacBook Pro de 2026 marquerait sans doute le passage à l'OLED (enfin !) et un châssis plus fin.

Selon Gurman, le MacBook Pro de l’année prochaine sera avant tout centré sur l’évolution de la puce (une fois de plus), avec cette fois-ci les versions M5 Pro et Max. Apparemment, le développement de ces processeurs serait déjà en phase finale, selon les informations partagées par le leaker.

En 2026, avec la puce M6, Apple passera à un processus de gravure en 2 nm, ce qui promet une augmentation significative des performances. La puce M5, elle, offrira une amélioration modérée par rapport à la M4.

En résumé, le MacBook Pro de 2026 est le modèle à surveiller, avec une refonte complète, un design plus fin, un nouvel écran OLED, et des processeurs M6 bien plus puissants que leurs prédécesseurs.

Analyse : OLED et finesse au rendez-vous

Si le MacBook Pro avec la puce M4 qui va bientôt être lancé ne suscite pas l’enthousiasme – peut-être parce que l’utilisateur possède déjà un ordinateur portable équipé de la puce M3, et que les nouvelles versions n’apporteront pas de différence majeure – alors les modèles de 2025 risquent aussi de ne pas convaincre d'en changer. Si Gurman a raison, et en prenant en compte la prudence dans ses propos avec des termes comme « probablement », il faudra attendre 2026. D’autres sources confirment également cette tendance.

Depuis quelque temps déjà, la rumeur circule selon laquelle Apple envisage 2026 pour introduire l’OLED dans le MacBook Pro, et certains leakers réputés dans l’univers Apple ont récemment indiqué que le modèle de 2025 conserverait la technologie Mini-LED (comme le souligne MacRumors, citant notamment le spécialiste des écrans Ross Young).

Un écran OLED permettra au MacBook Pro d’être plus fin, et il semble logique qu'un design plus mince fasse partie de cette refonte complète – surtout étant donné le nouvel accent d'Apple sur la finesse. Gurman a déjà prédit que des MacBooks plus fins étaient en préparation, suite à la sortie de l’iPad Pro ultra-fin (équipé d'un OLED).

À noter que le MacBook Pro M4 apporte des améliorations à l’écran, certaines assez astucieuses, et le MacBook Pro M5 de l’an prochain ne sera certainement pas non plus décevant. Cependant, un certain enthousiasme se fait sentir dans l’industrie, laissant penser que le véritable changement viendra avec le MacBook Pro M6 en 2026.

La suggestion qui en ressort est donc que, pour ceux qui ne peuvent pas attendre 2026, autant envisager une mise à niveau dès maintenant plutôt que d’espérer trop du modèle de l’année prochaine.