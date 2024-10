MacBook Pro 14 pouces M4 d'Apple : tout ce que l'on sait pour l'instant

L'arrivée de l'iPad Pro avec la puce M4 a été un véritable choc pour Apple, et nous sommes nombreux à nous demander pourquoi nous n'avons pas vu un MacBook équipé de la nouvelle puce en premier. Eh bien, nous avons maintenant la réponse : Apple souhaitait que l'attention se porte plutôt sur les puissantes nouvelles puces M4 Pro et M4 Max, que l'on retrouve toutes deux dans le MacBook Pro M4 récemment annoncé.

Si vous êtes plus intéressé par son grand frère, le MacBook Pro 16 pouces M4, cliquez sur ce lien pour accéder à notre couverture de l'ordinateur portable de plus grande taille.

Maintenant que le MacBook Pro M4 a été officiellement dévoilé, nous vous livrons ici tous les détails croustillants - et comme les précommandes sont ouvertes dès maintenant, voici toutes les informations dont vous aurez besoin pour prendre votre décision d'achat.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le MacBook Pro nouvelle génération

Le MacBook Pro nouvelle génération Quand sort-il ? Ouverture des précommandes le 30 octobre, sortie complète le 8 novembre

Ouverture des précommandes le 30 octobre, sortie complète le 8 novembre Combien coûtera-t-il ? À partir de 1 899,00 €

(Image credit: Apple)

Bien que le MacBook Pro 14 pouces M4 ne soit pas commercialisé avant le 8 novembre, les précommandes sur la boutique numérique d'Apple sont d'ores et déjà ouvertes, les livraisons étant prévues à la date de lancement officielle mentionnée plus haut - passez donc votre commande dès maintenant si vous savez déjà que vous voulez acheter ce portable.

Les prix commenceront à 1 899,00 € pour la configuration de base, qui comprend la puce M4 standard et 16 Go de mémoire unifiée. Si vous souhaitez la puce M4 Pro, elle sera proposée à partir de 2 399,00 €, tandis que le modèle M4 Max sera proposé à partir de 3 799,00 €.

Comme d'habitude pour le matériel Apple, augmenter la mémoire ou le stockage vous coûtera assez cher, mais heureusement, le fabricant de MacBook a jugé bon d'augmenter la configuration de base de la RAM unifiée à 16 Go dans tous les appareils Mac à l'avenir - finis les 8 Go dérisoires pour nous. D'autres options configurables feront encore grimper le prix, alors consultez le site web d'Apple si vous voulez un modèle avec des spécifications très précises.

Il existe également une suite complète de périphériques Mac « Magic » mis à jour, passant des connecteurs Lightning aux connecteurs USB-C (tous ces périphériques ont été lancés en même temps que le nouveau Mac mini M4 et l'iMac M4). Le Magic Keyboard est proposé à partir de 119,00 €, le Magic Trackpad à 139,00 €, et la Magic Mouse à 85,00 €.

MacBook Pro 14 pouces M4 d'Apple : Fonctionnalités

(Image credit: Apple)

Comme mentionné plus haut, chaque configuration de MacBook Pro M4 bénéficie désormais de 16 Go de mémoire de base, mais ce n'est pas le saut de performance le plus impressionnant dont il est question ici. Les puces M4 Pro et M4 Max constituent une véritable avancée pour les utilisateurs qui souhaitent un ordinateur portable puissant pour leur travail professionnel ou créatif. Elles sont fabriquées selon le même processus de pointe 3nm que la puce M4 déjà disponible.

Apple a tenu à préciser que la famille M4 est dotée du « cœur de processeur le plus rapide au monde », offrant les meilleures performances de sa catégorie en mode monotâche ainsi que d'excellents résultats dans les charges de travail multithread. Les performances graphiques intégrées sont également améliorées, avec des cœurs de GPU plus rapides et un moteur de ray-tracing capable d'effectuer des rendus deux fois plus rapides que le GPU M3.

Les performances en matière d'intelligence artificielle sont également améliorées - ce qui n'est pas une surprise, compte tenu de l'accent mis par Apple sur sa boîte à outils Apple Intelligence - grâce à une mise à jour du moteur neuronal. L'unité de traitement neuronal (NPU) signée Apple offre une vitesse jusqu'à deux fois supérieure à celle des puces de la série M3, associée à une bande passante mémoire inégalée dans l'industrie pour des performances plus rapides dans les charges de travail d'IA locales.

En outre, les versions M4 Pro et M4 Max du MacBook Pro 14 pouces introduiront pour la première fois la connectivité Thunderbolt 5 sur les appareils Mac, ce qui permettra aux utilisateurs d'accéder à des vitesses de transfert ultra-rapides et à une alimentation améliorée. Naturellement, cela signifie que les ports Lightning sont morts : ce nouveau MacBook sera équipé de ports USB-C à la place.

Comme nous nous y attendions, la dernière version du MacBook Pro 14 pouces sera dotée de l'écran Liquid Retina XDR emblématique d'Apple, mais avec une mise à niveau optionnelle vers une nouvelle variante d'affichage à nano-texture, ainsi qu'une webcam 12 Mpx améliorée. Enfin, Apple affirme que le nouveau MacBook Pro offrira une autonomie de 24 heures, la plus longue jamais atteinte par un MacBook.